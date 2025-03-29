  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку

Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.

Roman Markin
Roman Markin
1 час назад
Рейтинг: +310
Посты: 171

Самый короткий IQ-тест: всего три вопроса, чтобы проверить, как работает ваш мозг

Вы можете быть уверены в своей логике, но всего три вопроса способны поставить в тупик даже умных людей. Речь идёт о Когнитивном рефлективном тесте — самом коротком IQ-тесте, который широко используется в психологических исследованиях. Он не измеряет интеллект напрямую, как классические тесты но показывает, насколько вы склонны полагаться на первое интуитивное впечатление.

Сообщество
# iq тест
# интеллект
# Психология
# тесты
На первый взгляд — детская задачка, но большинство ошибается... 
На первый взгляд — детская задачка, но большинство ошибается… 

Тест был предложен психологом Шейном Фредериком в 2005 году и с тех пор стал вирусным в интернете. Пройдите его прямо сейчас: 

1. Бита и мяч стоят 1 доллар и 10 центов. Бита дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?

2. Если 5 машин делают 5 деталей за 5 минут, сколько времени потребуется 100 машинам, чтобы сделать 100 деталей?

3. В озере растут кувшинки. Каждый день их количество удваивается. Если всё озеро зарастает кувшинками за 48 дней, за сколько дней оно будет наполовину заполнено?

Эти вопросы устроены так, чтобы выдали интуитивно неправильный ответ. Они проверяют не то, сколько знаний у вас в голове, а как быстро вы готовы задать себе вопрос: «А точно ли это правильно?»

Люди, склонные к рефлексии, чаще находят верные ответы, даже если поначалу тоже ошибаются. Это важный навык для принятия решений в реальной жизни, где интуиция может подвести.

Ответы и объяснение:

1. Интуиция подсказывает: мяч — 10 центов, тогда бита — $1.10 — $0.10 = $1.00. Но в этом случае разница всего $0.90. Правильный ответ: 5 центов. Бита стоит $1.05, мяч — $0.05. Разница — ровно $1.

2. Каждая машина делает одну деталь за 5 минут. Значит, 100 машин сделают 100 деталей за те же 5 минут. Правильный ответ: 5 минут.

3. Кувшинки удваиваются каждый день. Если на 48-й день озеро полностью покрыто, то на 47-й — оно было наполовину заполнено. Правильный ответ: 47 дней.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Игорь Коняшов
Игорь Коняшов
26 секунд назад
-
0
+
Тест для дебилов, воистину. Все считается за секунды
Ответить
-
0
+
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
30 Мар
Бесплатно
Альцгеймер: тот, от которого я без ума
ВДНХ
Москва
Лекция
30 Мар
Бесплатно
Ход белого слона — космонавтика Индии
Космонавтика и авиация
Москва
Лекция
30 Мар
1700
Параллельные вселенные полностью всерьез. Что говорит квантовая механика?
Medio Modo
Москва
Лекция
30 Мар
700
Флора и фауна античной мифологии
Зануда
Санкт-Петербург
Лекция
31 Мар
600
Туземцы-монстры и прекрасные дикари, или как начиналась социальная антропология
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
01 Апр
Бесплатно
Еда будущего — от пробирки до тарелки
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
01 Апр
600
Архитектура майя: храмы, дворцы и инженерные решения
Библиотека иностранной литературы
Москва
Лекция
01 Апр
800
Мир микробов
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
02 Апр
800
Зубы и пищеварительная система, питание
Центр «Архэ»
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Позавчера, 11:04
НИУ ВШЭ

Ученые обнаружили молекулярных «сборщиков» жизни

Научный консультант Международной лаборатории биоинформатики НИУ ВШЭ Алан Герберт предложил новое объяснение одной из нерешенных загадок биологии — происхождения генетического кода. Согласно исследованию, современный генетический код мог возникнуть благодаря самоорганизующимся молекулярным комплексам — тинкерам. Новую гипотезу автор выдвинул на основе анализа вторичных структур ДНК с помощью нейросети AlphaFold3.

НИУ ВШЭ
# аминокислоты
# генетический код
# ДНК
# жизнь
# тинкеры
9 часов назад
Елизавета Александрова

Астрофизики предсказали нагрев Земли и ускорение ее вращения из-за темной материи

Ученые исходят из предположения, что гипотетическое невидимое вещество влияет на обычное не только своей гравитацией. По их мнению, частицы темной материи могут сталкиваться с атомами внутри планет, и во время этих столкновений выделяется энергия. В результате, по расчетам, на Земле должна неуклонно сокращаться продолжительность суток: на 12 секунд каждые 100 лет.

Астрономия
# вращение Земли
# космос
# планеты
# темная материя
Вчера, 13:46
ТюмГУ

Тюменские историки рассказали, как панельные дома спасли СССР от жилищного кризиса

Историки ТюмГУ исследовали уровень социального обустройства и ожиданий населения города Тюмени во второй половине 1970-х — начале 1980-х годов в контексте реализации программы массового строительства, направленной улучшения жилищных условий граждан страны.

ТюмГУ
# жилищный кризис
# панельные дома
# СССР
# Тюмень
23 марта
Михаил Орлов

Географы проверили российские города на «15-минутность»

Крупные современные города России — продукт своеобразной эволюции. Их морфология может сочетать историческую застройку, советское наследие и здания времен рыночной экономики. Авторы новой статьи — ученые из ВШЭ и Института географии РАН — заинтересовались, насколько российские города соответствуют современной концепции 15-минутного города. Она описывает доступность инфраструктуры для жителей: могут ли те самостоятельно добраться (пешком или на велосипеде) до школ, больниц, театров и других необходимых заведений за четверть часа.

Антропология
# география
# города
# городская среда
# регионы
# урбанистика
25 марта
Unitsky String Technologies Inc.

Почти исключает теплопередачу: создана новая технология производства вакуумных стеклопакетов

К современному транспорту и строениям предъявляются жесткие требования по остеклению. Оно должно обеспечивать безопасность, хорошую тепло- и шумоизоляцию, противостоять сложным погодным условиям. Белорусские инженеры предложили революционное решение — вакуумные модули остекления (ВМО), которые практически исключают теплопередачу за счет вакуумной прослойки между стеклами. Эта разработка особенно актуальна в контексте глобального тренда на энергоэффективность и экологичность транспортных средств.

Unitsky String Technologies Inc.
# вакуум
# стекло
# стеклопакеты
# теплопередача
# фольга
26 марта
Дарья Г.

Найдена древнейшая галактика, излучение которой вернуло свет в окружающую Вселенную

Остывшая после Большого взрыва Вселенная была наполнена холодным, нейтральным газом, заслонявшим свет звезд. К счастью, за космологическими Темными веками пришла эпоха реионизации. Первые звезды и галактики ионизировали межгалактическое пространство, и Вселенная вновь засияла. И вот ученые нашли древнейшую галактику, излучение которой реионизирует окружающий нейтральный газ.

Астрономия
# активное ядро галактики
# молодая Вселенная
# первые звезды
# реионизация
15 марта
Юлия Трепалина

Психологи назвали сроки полного эмоционального разрыва с бывшими

Когда пара расстается, многие люди продолжают испытывать чувства к своим бывшим. Если разрыв произошел по инициативе другой стороны и отношения длились много лет, полностью «забыть» еще недавно близкого человека может быть непросто. Существует мнение, что и после расставания привязанность к экс-партнерам в какой-то мере сохраняется. Впрочем, согласно другой точке зрения, со временем эта эмоциональная связь ослабевает и утрачивается. Разобраться, как происходит на самом деле и сколько времени может потребоваться на полный эмоциональный разрыв с бывшими возлюбленными, взялись психологи из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне (США).

Психология
# отношения
# привязанность
# разрыв
# расставание
# романтические отношения
# эмоции
6 марта
Юлия Трепалина

Психологи проверили, связано ли восприятие двояких картинок с чертами личности

В двойственных, или обратимых, изображениях зритель может увидеть разные объекты в зависимости от того, на каких деталях концентрируется его внимание. Среди известных примеров таких рисунков — иллюзия «кролик-утка», сочетающая двух животных, и обратимая ваза (или ваза Рубина), которая может казаться двумя силуэтами лиц, если сосредоточиться на фоне. В соцсетях и популярных СМИ часто публикуют подобные картинки, утверждая, что по тому, какое изображение человек видит в первую очередь, можно судить о его личностных чертах и особенностях мышления. Двое психологов из Великобритании недавно проверили, так ли это на самом деле.

Психология
# двойственные изображения
# личностные качества
# оптическая иллюзия
# черты личности
18 марта
Илья

Современные люди произошли не от одной, а как минимум от двух древних популяций

Масштабный анализ геномов показал, что вид Homo sapiens возник в результате смешения двух древних популяций. Они разделились полтора миллиона лет назад, а затем воссоединились до расселения по миру.

Биология
# Homo sapiens
# происхождение человека
# эволюция
[miniorange_social_login]

Последние новости:

  1. Физики нашли новое сверхпроводящее состояние: модуляцию плотности куперовских пар

    6 часов назад

  2. Астрофизики предсказали нагрев Земли и ускорение ее вращения из-за темной материи

    9 часов назад

  3. Млекопитающие научились вырабатывать ядовитый цианид для регуляции метаболизма клеток

    10 часов назад

  4. Горячий газ у черной дыры помог открыть новый метод поиска квазаров в молодой Вселенной

    Вчера, 14:17
Выбор редакции

«Вместе на Марс»: реален ли совместный полет России и США на четвертую планету?

23 марта

Последние комментарии

Krlmn Gdbm
6 секунд назад
Masyanya, написано же, мол ещё предстоит найти.

Кислородные бомбы: в Сколтехе нашли мощную альтернативу тротилу

Игорь Коняшов
26 секунд назад
Тест для дебилов, воистину. Все считается за секунды

Самый короткий IQ-тест: всего три вопроса, чтобы проверить, как работает ваш мозг

Игорь Коняшов
6 минут назад
Sam, Ну куда же тут без политически озабоченных альтернативно одаренных)) И ведь пробирку Пауэлла не помнят) Как не помнят и то, что в самолетах 11.09 не

Инфографика: в каких странах больше всего доверяют СМИ

Игорь Коняшов
29 минут назад
Все как обычно: физик изнасиловал журналиста). Любой, кто изучал теор механику, знает, что не вихревое поле не может служить источником

Астрофизики предсказали нагрев Земли и ускорение ее вращения из-за темной материи

Игорь Коняшов
38 минут назад
Hye, Из каких райских кущ будете, уважаемый? Неужто из богоизбранного Израиля. Который "не воюет со своими соседями"? Или из сказочной страны 404?))

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Игорь Коняшов
50 минут назад
Evgen, уважаемый, ну почему вы не осилили такой простой текст? Где там про удержание плазмы? Обычный токамак используется как источник нейтронов для

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Игорь Коняшов
54 минуты назад
Иван, Иван, я понимаю, что в вас сыграл обычный "дух противоречия"...) Но если перевод с "неподражаемого оригинала" на 100% совпадает с переводом на ixbt

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Игорь Коняшов
57 минут назад
Илья, Речь идет не о прогреве, а об инжекции дополнительных нейтронов. Тут надо смотреть, нужно ли это реально?

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Илья Кучеров
1 час назад
Игорь, вот именно . Так как греть ТВЭЛ больше 900 С смысла нет . Разве что использовать такой реактор для наработки более тяжелых изотопов. Но тут

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Александр Березин
2 часа назад
Andrews, США бесспорно строили жидкосолевые реакторы, и не один (гуглите MSRE Oak Ridge). Правда, жидкосолевые реакторы к космическим никакого отношения не

В США решили создать космический ядерный реактор с возможным военным применением

Hye Rin Moon
3 часа назад
Василий, так думают только русские вани на почту чи которым лень в пару кликов пробивать какую либо инфу, твой китай только себя в опу ипет как твоя

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Петр К
4 часа назад
Ох, уж эта желтая пресса...

Сахарозаменители могут повышать риск инфарктов и инсультов

Evgen K
4 часа назад
Китай научился удерживать плазму?

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Sam Dowson
4 часа назад
Покуда в СМИ говорящие головы говорят про хлопок газа или как якобы обломки сбитого дрона падают и уничтожают какую нибудь газовую подстанцию,

Инфографика: в каких странах больше всего доверяют СМИ

Валерий Величко
5 часов назад
Никола, количество употребляемой воды или степень обезвоживания плюс наличие/отсутствие воспалительных процессов в пищеварительной системе

Ученые выяснили, почему одни фекалии тонут, а другие — нет

Иван Колупаев
5 часов назад
Игорь, можно подумать автор статьи на хоботе сам ее выдумал или брал интервью у китайских ученых 😁 Точно так же взял англоязычный источник на

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Игорь Коняшов
6 часов назад
Александр, Более того, он просто тупо скопипастил заметку с ixbt. Не знаю, какую ценность имеют подобные публикации, и насколько они правомерны без

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Игорь Коняшов
6 часов назад
Илья, Если вы внимательно прочитали, тут нет ничего принципиально нового. Обычный термоядерный реактор с Q <1 прицепляют к ядерному в качестве

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Игорь Коняшов
6 часов назад
Осталось только понять: с практической точки зрения, помимо исследовательских аспектов, какие преимущества такая схема имеет перед обычным

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Игорь Коняшов
6 часов назад
Василий, Для не сомневающихся я больше скажу: в 2035 году в Китае запустят вечный двигатель на 100500 Гигаватт) А пока что Китай даже авиадвигатели сам

Китай запустит в эксплуатацию первую в мире термоядерную электростанцию к 2030 году

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно