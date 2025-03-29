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Самый короткий IQ-тест: всего три вопроса, чтобы проверить, как работает ваш мозг

Вы можете быть уверены в своей логике, но всего три вопроса способны поставить в тупик даже умных людей. Речь идёт о Когнитивном рефлективном тесте — самом коротком IQ-тесте, который широко используется в психологических исследованиях. Он не измеряет интеллект напрямую, как классические тесты но показывает, насколько вы склонны полагаться на первое интуитивное впечатление.

На первый взгляд — детская задачка, но большинство ошибается…

Тест был предложен психологом Шейном Фредериком в 2005 году и с тех пор стал вирусным в интернете. Пройдите его прямо сейчас:

1. Бита и мяч стоят 1 доллар и 10 центов. Бита дороже мяча на 1 доллар. Сколько стоит мяч?

2. Если 5 машин делают 5 деталей за 5 минут, сколько времени потребуется 100 машинам, чтобы сделать 100 деталей?

3. В озере растут кувшинки. Каждый день их количество удваивается. Если всё озеро зарастает кувшинками за 48 дней, за сколько дней оно будет наполовину заполнено?

Эти вопросы устроены так, чтобы выдали интуитивно неправильный ответ. Они проверяют не то, сколько знаний у вас в голове, а как быстро вы готовы задать себе вопрос: «А точно ли это правильно?»

Люди, склонные к рефлексии, чаще находят верные ответы, даже если поначалу тоже ошибаются. Это важный навык для принятия решений в реальной жизни, где интуиция может подвести.

Ответы и объяснение:

1. Интуиция подсказывает: мяч — 10 центов, тогда бита — $1.10 — $0.10 = $1.00. Но в этом случае разница всего $0.90. Правильный ответ: 5 центов. Бита стоит $1.05, мяч — $0.05. Разница — ровно $1.

2. Каждая машина делает одну деталь за 5 минут. Значит, 100 машин сделают 100 деталей за те же 5 минут. Правильный ответ: 5 минут.

3. Кувшинки удваиваются каждый день. Если на 48-й день озеро полностью покрыто, то на 47-й — оно было наполовину заполнено. Правильный ответ: 47 дней.