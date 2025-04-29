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Таблетки для аборта оказались в 22 раза опаснее, чем указали в инструкции
Препарат мифепристон, применяемый для прерывания нежелательной беременности, вызывает в десятки раз больше серьезных нежелательных реакций, чем предупреждает инструкция. Это выяснили в американской консервативной организации The Ethics and Public Policy Center (EPPC), ведущей исследовательскую и правозащитную деятельность.
В основу анализа, который в EPPC назвали крупнейшим из известных исследований мифепристона, легли сведения из базы данных о медицинских страховых возмещениях в США. Специалисты рассмотрели более 860 тысяч случаев назначения препарата для медикаментозного аборта с 2017 по 2023 год, в том числе информацию о диагнозах, выполненных процедурах и выписанных рецептах.
В результате удалось установить, что 10,93% женщин, прерывавших беременность с помощью мифепристона, который в США выпускается под торговой маркой «Мифепрекс», в последующие 45 дней столкнулись с серьезными нарушениями здоровья. При этом в инструкции частота подобных нежелательных реакций указана на уровне менее 0,5% — в 21,86 раза ниже.
У 28 658 пациенток (3,31%) наблюдалось кровотечение, 11 707 женщин (1,34%) перенесли инфекцию, а 824 (0,10%) — сепсис. Кроме того, в 24 563 случаях (2,84%) врачам пришлось выполнить хирургический аборт, 1257 пациенткам (0,15%) потребовалось переливание крови. Еще почти 2000 женщин (0,22%) столкнулись с другими угрожающими жизни осложнениями: кардиологическими, легочными, тромбозом, анафилаксией и прочими.
Показатель побочных реакций в 0,5%, обозначенный в инструкции к «Мифепрексу», основан на данных шести клинических испытаний в США и еще четырех исследований за пределами Соединенных Штатов. Суммарно в них поучаствовали 30 966 женщин, что намного меньше показателей, рассмотренных в EPPC, подчеркнули в организации.
Исследование также показало, что более чем у 3000 женщин (0,35%), принимавших мифепристон, беременность была внематочной, при которой препарат противопоказан. Это потенциально опасное для жизни состояние обычно выявляют с помощью УЗИ или анализа крови, что требует посещения клиники. Однако действующие в США правила разрешают выписывать мифепристон и без личного приема у врача.
Управление по контролю за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило «Мифепрекс» к использованию в США в 2000 году. Производитель препарата Danco Laboratories позиционирует его как «эффективное и безопасное средство для медикаментозного аборта», а также заявляет, что с 2000 года им воспользовались более пяти миллионов американок.
По информации FDA, с 2000 по 2024 год зафиксировали 36 случаев смерти после приема мифепристона. В двух случаях сообщалось о внематочной беременности, а еще несколько женщин погибли из-за тяжелой системной инфекции (сепсиса).
Первоначально врачам предписывали назначать и отпускать «Мифепрекс» только лично в медицинских кабинетах. При этом женщин предупреждали о необходимости прийти на повторный прием и сообщать о любых нежелательных реакциях. Однако в 2023 году предосторожности отменили, препарат стали назначать онлайн и доставлять на дом. Кроме того, максимальный срок прерывания беременности с помощью мифепристона увеличили с семи до 10 недель.
С учетом выявленных в исследовании данных в EPPC заявили, что абортивные таблетки гораздо опаснее для женского здоровья, чем описывает инструкция. В организации призвали FDA восстановить более строгие протоколы назначения препарата, чтобы обеспечить его применение под контролем медиков и обязать врачей фиксировать все побочные эффекты.
Добавим, что в России препараты мифепристон и мизопростол, который тоже используют для прерывания беременности, с 2023 года подлежат предметно-количественному учету и могут применяться только в медицинских учреждениях. Для продажи таких средств аптеки должны иметь специальную лицензию, вести отчеты и регистрировать каждую операцию с ними. Врачи могут выписывать препараты только на специальном расширенном бланке.
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