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1 час назад
Unitsky String Technologies Inc.
26

Экономия и надежность: белорусские инженеры разработали методику оптимизации опор uST

4.4

Развитие технологий в транспортной сфере требует новых подходов к проектированию инфраструктуры. Белорусские инженеры разработали методику, которая помогает оптимизировать конструкцию промежуточных опор транспортно-инфраструктурных комплексов uST. От этого важнейшего элемента эстакады напрямую зависят стоимость и сроки строительства.

Unitsky String Technologies Inc.
# беспилотники
# опоры
# струнный рельс
# струнный транспорт
Новая методика напрямую влияет на стоимость и сроки строительства комплекса / © Unitsky String Technologies Inc.

От традиционных методов к автоматизированным решениям

При конструировании опор транспортных комплексов разработчики опирались на мировую практику строительных расчетов мостов, канатных дорог и опор линий электропередачи. Однако для конструкций промежуточных опор uST высотой от 12 метров готовых нормативов проектирования не существует. Из-за этого приходилось каждый раз проводить исследования, что увеличивало сроки и стоимость работ.

Методика, которую разработали белорусские инженеры, решает эту проблему путем выполнения расчетов по специализированному алгоритму. Алгоритм создает цифровой двойник опоры: просчитывает нагрузки и возможные деформации, что делает проектирование эстакад быстрее и дешевле, а также минимизирует ошибки и упрощает монтаж.

Параметрическая модель как решение сложных инженерных задач

Компьютерная параметрическая модель на базе программного комплекса Mathematica 12.0 учитывает множество факторов. Например, геометрию опоры с учетом технических требований путевой структуры, ветровые нагрузки в конкретном регионе, вес транспортных средств, динамические и циклические нагрузки, материалы конструкции и их демпфирующие свойства.

Визуализация опоры с использованием новой методики / © Unitsky String Technologies Inc. 

Практика показала важность учета всех этих параметров: в пустынном климате Шарджи критическим фактором оказались температурные деформации металла, тогда как в условиях белорусского центра практической реализации и демонстрации технологий основную проблему представляла повышенная влажность. Анализ семнадцати типов опор подтвердил, что универсального решения не существует – каждый проект требует индивидуального подхода.

Новая методика позволяет быстро адаптировать опору под конкретные условия, будь то необходимость пересечения препятствий или работа в экстремальных климатических условиях. Вместо сложных итерационных расчетов для каждой опоры программа подбирает оптимальное решение.

Сокращает расход материала до 20%

Применение новой методики сокращает расход металла до 20% / © Unitsky String Technologies Inc. 

Методика обеспечивает не только инженерную точность, но и рациональное использование строительных материалов. Программа учитывает деформации, вызванные движением транспорта, и синхронизирует их с допустимыми значениями, а это помогает рационально расходовать материал в стойках и затяжках. Сравнительный анализ показал, что применение нового подхода сокращает расход металла до 20%.

Белорусские инженеры верифицировали матмодель на существующей конструкции промежуточной опоры высотой 19,14 метра и весом 22,51 тонны. Расчеты подтвердили эффективность новой методики.

В перспективе разработчики планируют расширить базу типовых решений и интегрировать систему с CAD-программами. Это ускорит и удешевит проектирование, а также сделает технологию доступной для массового внедрения.

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Unitsky String Technologies Inc.
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Международная инжиниринговая компания, которая разрабатывает, проектирует, тестирует и эксплуатирует транспортно-инфраструктурные комплексы в эстакадном исполнении. Головной офис компании находится в Минске. UST Inc. располагает двумя демонстрационно-испытательными центрами – в Беларуси и Объединённых Арабских Эмиратах, производственным комплексом и конструкторскими бюро. Компания аккредитована в качестве научной организации в Национальной академии наук Беларуси и Государственном комитете по науке и технологиям, получила более 200 международных патентов на изобретения, промышленные образцы, товарные знаки.
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Unitsky String Technologies Inc.
# беспилотники
# опоры
# струнный рельс
# струнный транспорт
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Палеонтология
# аукцион
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# коллекционирование
# музей
# окаменелости
# тираннозавр
# тираннозавр рекс
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