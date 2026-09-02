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Спутники показали, как в Египте появилась самая глубокая искусственная гавань в мире
Проект развития порта Айн-Сохна, реализуемый Министерством транспорта Египта совместно с Управлением экономической зоны Суэцкого канала, достиг значимого мирового результата. Он официально вошел в Книгу рекордов Гиннесса: здесь создан самый глубокий искусственный портовый бассейн на суше — его глубина достигает 19 метров. Это достижение наглядно демонстрирует масштаб и амбициозность проекта.
Порт Айн-Сохна — один из крупнейших портов на побережье Красного моря. Он находится в ведении Управления экономической зоны Суэцкого канала. В рамках стратегического национального проекта Министерство транспорта Египта приступило к комплексной реконструкции и развитию порта, рассчитывая превратить его в важнейший морской логистический узел, обслуживающий торговые потоки между Южной и Восточной Азией, Европой и Северной Африкой.
Недавно компания Planet представила видеоролик, показывающий реализацию масштабного проекта порта Айн-Сохна.
В рамках проекта произведено строительство четырех портовых бассейнов, создание новых причалов общей протяженностью более 18 километров, включая самый глубокий искусственный портовый бассейн на суше глубиной 19 метров. Строители создали грузовые и складские площадки общей площадью 9,2 миллионов квадратных метров, провели модернизацию инфраструктуры порта, а также инженерных и коммунальных сетей для обеспечения работы новых объектов. Реализовали интеграцию внутренней железнодорожной сети протяженностью 17 километров, соединенной с электрифицированной скоростной железнодорожной магистралью Айн-Сохна — Новый Эль-Аламейн. В совокупности эти работы значительно расширяют операционные возможности порта и укрепляют его позиции на мировой морской карте.
Полученный рекорд Гиннесса свидетельствует о высоком уровне инженерных решений, реализованных в рамках проекта, и его значительном вкладе в развитие морской инфраструктуры и логистических возможностей Египта. Модернизация порта Айн-Сохна также становится важным шагом в укреплении региональных и международных торговых связей, усиливая его роль одного из ключевых элементов экономического развития страны.
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