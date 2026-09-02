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В России резко выросло число производителей беспилотников
С начала 2026 года в России зарегистрировали 123 новых малых и средних предприятия (МСП), специализирующихся на производстве беспилотных авиационных систем (БАС). Общее число компаний этого профиля достигло 820, а количество занятых в них сотрудников приблизилось к 10 тысячам человек.
По данным корпорации МСП, на малый и средний бизнес сегодня приходится около 72% всех производителей беспилотных авиационных систем в стране. При этом отрасль продолжает быстро расти: за последний год число МСП в этом сегменте увеличилось на 13%, за три года — вдвое, а за пять лет — в 2,8 раза.
Сегодня фактически три из четырех российских производителей БАС относятся к малому и среднему бизнесу, а существующие меры государственной поддержки позволяют компаниям получать льготное финансирование и быстрее проходить путь от разработки и испытаний до запуска серийного производства.
Сам сектор производства беспилотных авиационных систем остается сравнительно молодым. Средний возраст предприятий — около 5,5 года с момента регистрации. Для МСП в целом этот показатель заметно выше и составляет почти восемь лет.
Лидерами по числу новых компаний, появившихся с начала года, стали Москва и Московская область — в каждом из этих регионов зарегистрировано по 24 новых предприятия. В первую пятерку также вошли Ростовская область, где появились семь производителей БАС, Свердловская область с пятью и Нижегородская область с четырьмя новыми компаниями.
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