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Сотни человек в ожидании бессмертия: рейтинг стран по числу криопациентов

Более 700 людей, официально признанных умершими, сегодня хранятся при экстремально низких температурах в крионических организациях по всему миру. Их тела или отдельные органы подвергнуты криоконсервации в надежде, что когда-нибудь технологии будущего позволят восстановить поврежденные ткани и вернуть этих людей к жизни.

Сотни человек в ожидании бессмертия: рейтинг стран по числу криопациентов / © World Visualized

Крупнейшим мировым центром крионики с большим отрывом остаются США. Согласно оценке, там хранится 566 человек. Основная часть приходится на две организации — фонд продления жизни Alcor в Аризоне и Институт крионики в Мичигане.

Эта цифра в целом соответствует имеющимся данным, хотя точное количество пациентов постоянно меняется по мере появления новых случаев. В настоящее время Alcor сообщает о 263 пациентах, находящихся на криоконсервации. В опубликованном Alcor в 2025 году сравнительном обзоре Институту крионики приписывалось 270 пациентов. Таким образом, только на эти две организации приходится более 530 человек.

Еще одним крупным центром крионики является Россия. Компания KrioRus, основанная в 2005 году и называющая себя первой крионической компанией в Евразии, сообщает о 108 пациентах, подвергнутых криоконсервации.

Согласно списку пациентов компании, в июле 2026 года их число достигло 108. При этом далеко не все они — граждане России. KrioRus сообщает, что 31 пациент является иностранцем. Среди них граждане Украины, Италии, Белоруссии, Франции, Японии, Южной Кореи, Индии и ряда других стран.

Небольшие крионические организации существуют также в Европе, Китае и Австралии. Согласно приведенной оценке, в Китае находятся на хранении 33 человека, в Швейцарии — 26, а в Австралии — семь. Кроме того, в разных странах криоконсервированы 11 человеческих мозгов.

Однако эти цифры сложнее независимо проверить, поскольку разные организации используют собственные методы подсчета, а некоторые из них не публикуют регулярно обновляемую статистику пациентов. Поэтому оценку в 740 человек, приведенную на инфографике, следует считать приблизительным мировым показателем, а не точным количеством людей, находящихся на криоконсервации.

Процедура крионики начинается после того, как человек официально признан умершим. Специалисты охлаждают тело и вводят криопротекторные вещества, призванные уменьшить повреждение тканей, которое может возникнуть из-за образования кристаллов льда. После этого пациента помещают на хранение при чрезвычайно низкой температуре.

В Alcor объясняют, что цель процедуры заключается в сохранении человека после юридической смерти в надежде на то, что будущие достижения медицины когда-нибудь позволят восстановить его организм.

Однако здесь есть принципиальное ограничение: ни одного человека, подвергнутого криоконсервации после юридической смерти, до сих пор не удалось вернуть к жизни. Не существует и проверенной технологии, способной восстановить пациента после крионики до состояния жизни.

Именно поэтому крионика принципиально отличается от давно применяемых медицинских методов криоконсервации. В современной медицине замораживание и хранение при низких температурах широко используются для небольших биологических материалов — например, сперматозоидов, яйцеклеток и эмбрионов.

Несмотря на крайне небольшой масштаб отрасли, число пациентов постепенно растет. Компания Alcor, основанная в 1972 году, сейчас насчитывает более 1500 живых участников программы, заключивших соглашения о криоконсервации, а 263 пациента уже находятся на хранении.

KrioRus сообщает примерно о 600 действующих контрактах на будущую криоконсервацию. При этом число уже находящихся на хранении пациентов достигло 108.

Эти данные показывают, что крионика по-прежнему сосредоточена лишь в нескольких странах. При этом на США приходится подавляющее большинство известных случаев криоконсервации людей.