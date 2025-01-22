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Ливни и засуха: эксперт Пермского Политеха рассказал, каким будет лето 2025 года
Народная примета гласит, что теплая зима предвещает прохладное лето. Однако в условиях глобального потепления это высказывание все чаще теряет свою прогностическую ценность. Эксперт Пермского Политеха рассказал, как тепло распределяется по поверхности Земли, в каких регионах России зима стала не такой суровой, где по-прежнему ожидаются холода и снегопады, какое лето стало самым жарким в истории и каких природных аномалий ожидать в 2025 году.
Что влияет на тепло и погоду?
Тепло распределяется по нашей планете неравномерно, и ключевую роль в этом играет наклон земной оси. Если представить, что он стал перпендикулярным, то сезонные изменения (времена года) исчезли бы, а климат стал более однородным. А если угол наклона изменится, то это повлияет на распределение природных зон — от арктических тундр до тропических лесов — и полностью изменит облик Земли.
— Наибольший приток тепла наблюдается в экваториальной зоне, поскольку солнечные лучи попадают на эту часть нашей планеты в течение всего года под более прямым углом. В районе полюсов он минимален. Во время полярной ночи радиационный баланс, проще говоря, разница между поступающим и исходящим теплом, может быть и вовсе отрицательным. Для человека это означает отсутствие поступающего из космоса тепла от Солнца, — поясняет Максим Симакин, сотрудник Пермского Политеха, эксперт в области океанологии, член Русского географического общества.
Еще одно явление, которое влияет на погодные условия – это циклоны и антициклоны. Они представляют собой атмосферные вихри с разными давлениями, которые образуются при столкновении масс воздуха и под влиянием вращения Земли.
Циклон происходит от греческого kyklos означает «кружащийся» или «кольцо змеи». Это атмосферный вихрь с областью низкого давления в центре представляет собой своеобразную воронку, которая затягивает в себя воздух. Циклоны закручиваются против часовой стрелки, а потоки движутся от периферии к центру. Их скорость варьируется от 20 км/ч до 80 км/ч в зависимости от стадии развития и интенсивности воздушных потоков, а диаметр составляет сотни километров. Природное явление становится причиной пасмурной, переменчивой погоды с обильными осадками и ветрами. Летом оно приносит похолодание, плотную низкую облачность и грозы. Зимой же, наоборот, – потепление, но также с осадками и облачностью. В тыловой его части будет наблюдаться похолодание в связи с затоком воздуха из более северных широт.
Антициклон — это атмосферный вихрь с областью высокого атмосферного давления. Он занимает гораздо большие пространственные масштабы, отличается слабыми скоростями смещения и характеризуется устойчивыми воздушными массами. Ему свойственны слабые ветры, а в центре вихря их вообще нет. Летом благодаря антициклону погода устанавливается стабильной, сухой и солнечной, а зимой появляется мороз.
Лето 2024 самое жаркое за всю историю метеонаблюдений
Относительно 2023 года, температура в 2024 поднялась на 0,1 градус. Прошлый год стал самым жарким за всю историю наблюдений, которые ведутся с 1850-ого. Тенденции свидетельствуют о том, что такие климатические изменения, вероятно, сохранятся и в дальнейшем.
— Есть множество факторов, по которым 2024-ый стал одним из самых жарких. Весь июль фиксировалась положительная аномалия температуры поверхности океана в районе Северной Атлантики. Средняя температура в Северной Атлантике в июле составляет около 16,5 градусов Цельсия. Средние отклонения составляли 3-4 градуса со знаком плюс. Европа и западная часть России находились во власти долгоживущего Азорского антициклона – это постоянное атмосферное давление над тропическими и субтропическими областями Атлантического океана, который выражен в основном летом, — сообщает эксперт ПНИПУ.
Лишь к концу месяца на европейскую часть нашей страны пришла прохлада, которая сохранялась в течение всей первой половины августа. На севере даже отмечались первые заморозки. При этом Атлантика оставалась аномально теплой на протяжении всего периода. Такая же ситуация и в Тихом океане: во всех морях, кроме Берингова, в течение августа сохранялись положительные аномалии температуры поверхности океана.
Причины глобального потепления
— Безусловно, антропогенная деятельность человека влияет на окружающую среду, в частности на изменение климата. Однако мы не сможет отказаться от благ цивилизации. Наша задача — с одной стороны, снизить воздействие на экологическую обстановку, реализуя меры по сокращению выбросов парниковых газов, а с другой стороны, адаптироваться к меняющимся условиям, то есть осуществлять мероприятия, позволяющие снизить климатические риски, влияющие на здоровье населения и инфраструктуру, — рассказывает Екатерина Белик, доцент кафедры «Охрана окружающей среды».
На изменение средней температуры на планете и особенности атмосферной циркуляции в тот или иной год влияют астрономические, геофизические и внутренние факторы.
— Можно сказать, что на климат действует солнечная активность, температура мирового океана и вулканы. Солнце греет нашу планету, вода накапливает тепло и отдает его, помогая формировать синоптические вихри. Вулканы меняют прозрачность нашей атмосферы, от которой зависит качество и количество солнечной радиации, поступающей к поверхности земли. В 2024 году наблюдались извержения вулканов на Камчатке, Гавайях и в Исландии. Но к счастью, они были не такие мощные, как, например, извержение вулкана Тамбора на индонезийском острове. Все это было раньше, есть сейчас и будет после нас. Поэтому, на мой взгляд, нельзя говорить о том, что только человек виноват в том, что на планете наблюдается рост температуры. Безусловно, необходимо контролировать антропогенное воздействие на климат, однако для понимания полной картины требуется учитывать все факторы, влияющие на изменение температуры, — говорит Максим Симакин.
Прогноз на зиму 2025
— Необычайно мягкая зима в России этого года объясняется главным образом зональной циркуляцией атмосферы. Потоки теплого воздуха, переносимые циклонами из Северной Атлантики, создают условия для низкой облачности и высокой влажности, нарушая привычный зимний характер погоды, — отмечает Максим Симакин, сотрудник Пермского Политеха, эксперт в области океанологии, член Русского географического общества.
Волны холода все еще могут накрыть европейскую часть России и Урал, и это может произойти уже в январе. А пока большинство регионов испытывают на себе прелести теплой зимы, в Якутске морозы достигают -38 градусов, что лишь подчеркивает разнообразие климатических условий.
Стоит ли россиянам ожидать в 2025 году раннюю весну
В большинстве регионов нашей страны таяние снега, как правило, завершается в середине апреля. Учитывая текущие условия, а именно общий повышенный температурный фон и отсутствие дефицита осадков, по крайней мере на Урале и в Западной Сибири, можно прогнозировать, что таяние снега завершится в эти же сроки. Местами количество снегонакопления достигает 160% от нормы. Другими словами, некоторые регионы, включая Пермский край, Свердловскую область и ХМАО, свой план по осадкам уже выполнили.
— Оправдываемость прогнозов на несколько месяцев вперед невысока, поэтому однозначно говорить о ранней весне в этом году сложно. По данным Гидрометцентра, в марте ожидается температурный режим в пределах климатической нормы, тогда как на большей части территории Северо-Западного и Сибирского федеральных округов, в Республике Саха (Якутия) и на юге Дальневосточного федерального округа прогнозируются плюсовые отклонения среднемесячной температуры воздуха, — рассказывает Максим Симакин.
Летом 2025 года нас ждут ливни, ветровалы, наводнения и засуха
Человеку зачастую трудно заметить климатические различия между отдельными годами, поэтому изменения становятся более очевидными при сравнении десятилетий. Например, разница между летом 2014 и 2024 года в масштабах всей России демонстрирует очевидные тенденции. Растет не только частота, но и интенсивность экстремальных и опасных погодных явлений, которые теперь проявляются не только на юге страны, но и в других регионах. К ним относятся ветровалы, ураганы и ливневые осадки. При этом на некоторых территориях сохраняется тренд к засухам, что создает дополнительные проблемы для сельского хозяйства и других отраслей экономики. Например, в Крыму, Ростовской, Волгоградской и Астраханской областях сохранялась почвенная засуха.
— Лето 2024 года принесло аномальные погодные условия во многие части России. На Южном Урале обильные осадки вызвали резкий подъем уровня рек, достигший весенних показателей, что привело к локальным наводнениям. В то же время в Чердынском районе (Пермский край) сильные шквалы в течение нескольких дней валили деревья, оставляя целые деревни без электроснабжения. Эти примеры демонстрируют, что погодные явления становятся все более разнообразными и непредсказуемыми, поэтому следует быть готовыми к необычным погодным явлениям и в 2025 году, — сообщает Максим Симакин, сотрудник Пермского Политеха, эксперт в области океанологии, член Русского географического общества.
В предстоящем году стоит также быть готовыми к экстремальным погодным условиям: ливневым осадкам, граду и сильным ветрам. Учитывая тренды на увеличивающееся число подобных явлений. В Южных регионах ожидается засуха.
А что в Пермском крае?
— Мы совместно с учеными Пермского ГИС-центра разрабатывали региональный план адаптации к климатическим изменениям. В рамках этого проекта на основе многолетних наблюдений сделали следующие прогнозы для Пермского края: повышение среднегодовой температуры воздуха на 2-3 °C. От изменения климата пострадают северные и южные регионы. Прикамье менее подвержено климатическим рискам, однако внедрение мероприятий по адаптации уже сейчас позволит получать эффекты не только экономические, — утверждает Екатерина Белик, доцент кафедры «Охрана окружающей среды».
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