Российские ученые показали прорывные технологии в медицине

Вчера в Центре международной торговли завершился Форум будущих технологий — 2024. Ведущие научные организации России представили свои инновационные разработки в области медицины.

Представители Министерства здравоохранения России представили достижения по шести направлениям: генетические и нейротехнологии, регенеративная и ядерная медицина, биобезопасность, цифровые технологии и искусственный интеллект.

«Выставочная экспозиция Форума будущих технологий представляет прорывные технологии медицины и передовые достижения нашего научного сообщества. Многие прототипы, представленные сегодня, уже готовы к внедрению, ряд проектов реализуется на территории страны. Инновации внедряются постоянно, и то, что вчера мы назвали нашим будущим, сегодня уже реализовано и успешно применяется в повседневной жизни», — отметила заместитель председателя правительства России, сопредседатель организационного комитета Татьяна Голикова.

Роспотребнадзор продемонстрировал технологии, направленные на обеспечение биобезопасности: мобильные комплексы, возможности современной лабораторной диагностики, платформы VGARus и SOLA, технологии CRISPR/Сas и другие. На стенде службы посетители увидели макеты мобильных лабораторий, которые способны осуществлять быструю и качественную исследовательскую работу на местах.

«Форум будущих технологий является площадкой для презентации достижений российской науки. В этом году мероприятие посвящено будущему медицины, и это то направление, где наша страна бесспорно является мировым лидером по целому ряду областей. Выставочная экспозиция форума — один из ярких акцентов мероприятия, место, где можно лично познакомиться с уникальными наработками и технологиями нашей медицины», — отметил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

На стенде «Газпромбанка» посетители ознакомились с интерактивной картотекой научно-технологических направлений (их развивают в Центре по междисциплинарным исследованиям в области нейробиотеха LIFT), а еще с квантовыми точками с молекулярной in vitro диагностикой и программно-аппаратным комплексом с технологией мгновенной нейрообратной связи.

«Росатом» впервые продемонстрировал аппарат нового поколения, предназначенный для лечения рака, — линейный ускоритель «Торус», а также устройство «Сангинокс». Последнее способно в неограниченных количествах из воздуха синтезировать и подавать оксид азота в контур крови, предназначено для аппаратов искусственного кровообращения.

Узнали посетители и о применении квантовых технологий в решении задач моделирования — это важно для разработки новых материалов и лекарств. Еще гости форума увидели макеты радиофармпрепаратов, медицинских изделий — микроисточников на основе йода-125, офтальмоаппликаторов на основе рутения-106 («Росатом» — их единственный производитель в России) и стронция-90 (единственный в мире производитель), компактного генератора рения-188 ГРЕН-1, а также персонализированные и серийные медицинские изделия из композитов.

Резидент фонда «Сколково» «КардиоКВАРК» представил кресло со встроенным электрокардиографом для самостоятельной регистрации ЭКГ. Такие кресла уже можно встретить в МФЦ, поликлиниках и больницах Москвы, Московской и Брянской областей, Хабаровского края.

Другая инновация от «Сколково» — «Робоскан». Разработка представляет собой роботизированную систему ультразвуковой диагностики, которой можно управлять удаленно. Для обработки ультразвуковых изображений «Робоскан» использует нейросети.

«Сбер» представил сразу семь инновационных решений, среди которых — Центр управления госпитализацией пациентов с подозрением на инсульт с применением искусственного интеллекта, цифровой помощник врача AIDA, медицинский помощник GigaChat и другие.

Единственную в мире методику объективного биохимического тестирования психического здоровья на основе липидных биомаркеров в крови представил Сколковский институт науки и технологий.

С помощью омиксных технологий (тех, что изучают устройство генома) методика позволяет оценивать состояние психического здоровья и помогает врачам диагностировать заболевание еще до появления симптомов.

На этом же стенде гости форума познакомились с методиками очувствления протезов и купирования фантомных болей, системой маркировки на базе блокчейн, позволяющей вести индивидуальный учет лекарств до того, как пациент принял препарат, и другие инновационные решения.

Форум будущих технологий проходил в рамках Десятилетия науки и технологий в России.

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