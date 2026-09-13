Из пуповинной крови создали готовые Т-клетки для борьбы с раковыми опухолями
Американские ученые разработали готовые к использованию Т-клетки из стволовых клеток пуповинной крови, способные эффективно атаковать злокачественные опухоли солидного типа. Новые клетки научили искать рак сразу двумя способами, а одна доза препарата остановила рост опухолей у мышей без опасных побочных эффектов. В перспективе технология позволит наладить массовое производство и заморозку тысяч недорогих доз препарата.
Исследователи из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (США) под руководством Лили Ян (Lili Yang) смогли решить ключевую проблему иммунотерапии солидных (плотных) опухолей. Существующие методы лечения требуют долгого и дорогого производства индивидуальных клеток из собственного материала пациента. Использовать готовые клетки здоровых доноров тоже не удавалось: зрелые донорские Т-клетки уже имели собственную «настройку» и воспринимали все ткани чужого организма как враждебную инфекцию, из-за чего начинали атаковать здоровые органы пациента.
Для создания универсального препарата ученые взяли стволовые клетки пуповинной крови и модифицировали их до того, как они превратились в зрелые Т-лимфоциты. В незрелые клетки внесли ген рецептора, распознающего белок NY-ESO-1 — молекулу, присутствующую во многих видах рака (включая меланому, рак яичников и простаты). По мере созревания в лаборатории все клетки сформировали одинаковый целевой рецептор, что исключило риск нападения на здоровые ткани. Результаты работы авторы опубликовали в журнале Cell Reports Medicine.
Чтобы опухоль не могла «спрятаться» (сбросив с поверхности целевой белок, на который натаскивались Т-клетки), разработчики оснастили клетки второй линией обнаружения. В них сохранили механизмы естественных киллеров — другого типа иммунных клеток, реагирующих на сигналы стресса раковых клеток. В экспериментах на мышах единственная инъекция препарата дала выраженный результат: введенные иммунные клетки активно размножались в организме (их количество выросло в 100 раз), долго сдерживали рост рака и продлили жизнь подопытным животным.
По оценкам авторов, небольшая порция стволовых клеток пуповинной крови позволяет всего за шесть недель получить триллионы иммунных клеток — этого хватит на тысячи готовых доз стоимостью около $5000 каждая. Команда UCLA уже готовит технологию к клиническим испытаниям на людях.
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