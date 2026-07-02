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2 июля, 16:44
Марк Чернов
13

Биологи нашли способ получать бесконечное количество раковых «киллеров»

❋ 6.3

Разработана технология, помогающая выращивать в лаборатории практически неограниченное количество незрелых иммунных клеток и программировать их на уничтожение опухолей. В опытах на животных новый метод продемонстрировал высокую эффективность против нескольких видов рака. Эта технология способна решить главную проблему современной иммунотерапии — колоссальную стоимость и сложность штучного производства Т-клеток для каждого конкретного пациента.

Медицина
# биотехнологии
# иммунотерапия
# клеточная терапия
# лечение рака
# онкология
Новая технология позволяет получать большие партии иммунных клеток
Новая технология позволяет получать большие партии иммунных клеток / © NIAID

Авторами новой методики выступили исследователи из Университета Южной Калифорнии (США). В центре их внимания оказались гранулоцитарно-моноцитарные предшественники (ГМП) — особые клетки-предшественники, которые в организме превращаются в макрофаги (клетки, способные «пожирать» чужеродные элементы и опухоли).

Ранее считалось, что бесконечно делиться и омолаживаться, сохраняя свои свойства, могут только глубокие стволовые клетки. Однако биологи подобрали оптимальную комбинацию химических веществ, которая заставила ГМП бесконечно размножаться в пробирке, не созревая раньше времени.

Это позволило создать возобновляемую платформу для выращивания терапевтического материала в промышленных масштабах. Надежность метода уже независимо подтвердили лаборатории Стэнфордского университета (США), а подробные результаты этого исследования опубликовал журнал Cell.

Ученые генетически модифицировали выращенные клетки с помощью технологии CAR (химерного антигенного рецептора), которая обучает их распознавать конкретные маркеры на поверхности раковых клеток. Дополнительно биологи внедрили в них особый сигнальный белок, активирующий Т-лимфоциты хозяина.

Самое важное свойство нового метода заключается в том, что этот вспомогательный сигнал эффективно работает даже при полном иммунологическом несовпадении донора и реципиента. Это открывает дорогу к созданию универсальных и недорогих лекарств, которые можно заготавливать заранее из донорского материала и вводить любому пациенту, не дожидаясь недель индивидуального синтеза.

Испытания модифицированных клеток на мышах показали, что они успешно приживаются в костном мозге и обеспечивают бесперебойное поступление новых защитных клеток в кровь, замедляя развитие опухолей. Помимо онкологии, метод протестировали на мышах с наследственным иммунодефицитом — хронической гранулематозной болезнью. Введение ГМП полностью вернуло им способность сопротивляться тяжелым бактериальным инфекциям. Авторы научной работы подчеркнули, что будущее иммунотерапии теперь зависит не только от конструирования новых рецепторов, но и от правильного выбора стадии развития клеток, отправляемых на борьбу с болезнью.

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Марк Чернов
36 статей
Медицина
# биотехнологии
# иммунотерапия
# клеточная терапия
# лечение рака
# онкология
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