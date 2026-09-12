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Семь лучших электромобилей с самым большим запасом хода в 2026 году
Электромобили давно перестали страдать от ограниченного запаса хода, который еще недавно превращал дальние поездки в настоящее испытание. В 2026 году на рынке уже представлено немало моделей, способных преодолевать сотни километров на одном заряде, а более быстрая зарядка и повышение энергоэффективности делают такие поездки все комфортнее.
Лидеры рейтинга представлены в разных классах и используют различные технические решения, позволяющие увеличить расстояние между остановками для подзарядки. Ниже — семь электромобилей с наиболее впечатляющим официальным или заявленным производителем запасом хода, доступных в 2026 году.
1. Lucid Air Grand Touring
Lucid Air Grand Touring 2026 года способен проехать до 824 километров по оценке Агентства по охране окружающей среды США (EPA). И это особенно впечатляет с учетом того, что Lucid удалось добиться такого результата без установки гигантской батареи, которыми оснащаются некоторые электрические пикапы и внедорожники с большим запасом хода.
Седан развивает 819 лошадиных сил и разгоняется с 0 до 100 километров в час всего за три секунды. При подключении к совместимому зарядному устройству мощностью 350 киловатт электромобиль способен примерно за 12 минут пополнить запас хода еще на 320 километров.
2. Chevrolet Silverado EV Work Truck
По данным EPA, Chevrolet Silverado EV Work Truck 2026 года способен преодолеть на полном заряде до 790 километров. Однако этот показатель относится к версии Max Range, предназначенной для коммерческого использования, а не ко всем модификациям Silverado EV.
По данным Chevrolet, в режиме Tow/Haul пикап способен буксировать прицеп массой до 5,6 тонн. Некоторые версии также могут выдавать до 10,2 киловатт электроэнергии для внешних потребителей через 11 розеток.
3. GMC Sierra EV Denali Max Range
GMC Sierra EV Denali Max Range 2026 года способен проехать до 770 километров — такую цифру приводит сам производитель General Motors. В отличие от показателей Lucid и Silverado, это не результат испытаний EPA, а заявленная GM оценка.
GMC также предлагает полноуправляемое шасси и фирменную функцию CrabWalk («крабовая походка»), позволяющую на малой скорости поворачивать все четыре колеса в одном направлении. Благодаря этому электромобиль может двигаться по диагонали, что облегчает маневрирование в ограниченном пространстве.
4. Cadillac Escalade IQ
Cadillac оценивает запас хода Escalade IQ 2026 года в 748 километров на одном полном заряде. Большой электрический внедорожник сочетает впечатляющую дальность с тремя рядами сидений и возможностью перевозить до семи человек.
По данным Cadillac, на совместимой общественной зарядной станции Escalade IQ способен примерно за 10 минут пополнить запас хода на 180 километров.
5. Mercedes-Benz EQS 450+
Обновленный Mercedes-Benz EQS 450+ в наиболее экономичной конфигурации способен преодолеть до 870 километров по циклу WLTP. WLTP — это стандартизированная лабораторная методика измерения запаса хода, используемая, в частности, в Европе.
В обновленном электрическом седане Mercedes-Benz увеличил емкость аккумулятора, чтобы заявленный запас хода превысил отметку в 800 километров. Компания также утверждает, что за 10 минут зарядки EQS способен получить дополнительно до 320 километров пробега.
6. BMW iX3 50 xDrive
BMW iX3 50 xDrive способен проехать до 805 километров по методике WLTP — в зависимости от комплектации. У некоторых версий, например iX3 50 xDrive M Sport, максимальный показатель несколько ниже и составляет примерно 790 километров.
Электрическая архитектура автомобиля рассчитана на напряжение 800 вольт и поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 400 киловатт.
По данным BMW, совместимая высокомощная зарядная станция способна примерно за 10 минут добавить до 372 километров запаса хода. Зарядка аккумулятора с 10 до 80 процентов занимает около 21 минуты.
7. Mercedes-Benz CLA 250+
Электрический Mercedes-Benz CLA 250+ способен проехать до 777 километров по циклу WLTP, утверждает производитель.
Электромобиль оснащен аккумулятором емкостью 85 киловатт-часов, который значительно компактнее батарей примерно на 200 киловатт, устанавливаемых в некоторые электрические пикапы с максимальным запасом хода.
Заднеприводный седан развивает 272 лошадиных сил, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 километров в час. 800-вольтовая архитектура поддерживает зарядку мощностью до 320 киловатт, благодаря чему аккумулятор можно зарядить с 10 до 80 процентов примерно за 22 минуты.
Lucid Air Grand Touring по-прежнему остается одним из лидеров среди серийных электромобилей по запасу хода: его официальный показатель EPA достигает 824 километров. Электрические пикапы, такие как Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV, демонстрируют сопоставимые результаты, однако добиваются их во многом благодаря значительно более емким аккумуляторным батареям. В то же время Mercedes-Benz EQS, BMW iX3 и Mercedes-Benz CLA показывают, насколько далеко способны уехать современные электромобили европейского рынка по методике WLTP.
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