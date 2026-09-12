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Олег Гончар
Олег Гончар
12 сентября, 08:01
Рейтинг: +3528
Посты: 2603
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Семь лучших электромобилей с самым большим запасом хода в 2026 году

Электромобили давно перестали страдать от ограниченного запаса хода, который еще недавно превращал дальние поездки в настоящее испытание. В 2026 году на рынке уже представлено немало моделей, способных преодолевать сотни километров на одном заряде, а более быстрая зарядка и повышение энергоэффективности делают такие поездки все комфортнее.

Сообщество
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# электромобили
Lucid Air Grand Touring / © Wikimedia Commons
Lucid Air Grand Touring / © Wikimedia Commons

Лидеры рейтинга представлены в разных классах и используют различные технические решения, позволяющие увеличить расстояние между остановками для подзарядки. Ниже — семь электромобилей с наиболее впечатляющим официальным или заявленным производителем запасом хода, доступных в 2026 году.

1. Lucid Air Grand Touring

Lucid Air Grand Touring 2026 года способен проехать до 824 километров по оценке Агентства по охране окружающей среды США (EPA). И это особенно впечатляет с учетом того, что Lucid удалось добиться такого результата без установки гигантской батареи, которыми оснащаются некоторые электрические пикапы и внедорожники с большим запасом хода.

Седан развивает 819 лошадиных сил и разгоняется с 0 до 100 километров в час всего за три секунды. При подключении к совместимому зарядному устройству мощностью 350 киловатт электромобиль способен примерно за 12 минут пополнить запас хода еще на 320 километров.

Chevrolet Silverado EV Work Truck / © Wikimedia Commons
Chevrolet Silverado EV Work Truck / © Wikimedia Commons

2. Chevrolet Silverado EV Work Truck

По данным EPA, Chevrolet Silverado EV Work Truck 2026 года способен преодолеть на полном заряде до 790 километров. Однако этот показатель относится к версии Max Range, предназначенной для коммерческого использования, а не ко всем модификациям Silverado EV.

По данным Chevrolet, в режиме Tow/Haul пикап способен буксировать прицеп массой до 5,6 тонн. Некоторые версии также могут выдавать до 10,2 киловатт электроэнергии для внешних потребителей через 11 розеток.

GMC Sierra EV Denali Max Range / © General Motors
GMC Sierra EV Denali Max Range / © General Motors

3. GMC Sierra EV Denali Max Range

GMC Sierra EV Denali Max Range 2026 года способен проехать до 770 километров — такую цифру приводит сам производитель General Motors. В отличие от показателей Lucid и Silverado, это не результат испытаний EPA, а заявленная GM оценка.

GMC также предлагает полноуправляемое шасси и фирменную функцию CrabWalk («крабовая походка»), позволяющую на малой скорости поворачивать все четыре колеса в одном направлении. Благодаря этому электромобиль может двигаться по диагонали, что облегчает маневрирование в ограниченном пространстве.

Cadillac Escalade IQ  / © Wikimedia Commons
Cadillac Escalade IQ  / © Wikimedia Commons

4. Cadillac Escalade IQ

Cadillac оценивает запас хода Escalade IQ 2026 года в 748 километров на одном полном заряде. Большой электрический внедорожник сочетает впечатляющую дальность с тремя рядами сидений и возможностью перевозить до семи человек.

По данным Cadillac, на совместимой общественной зарядной станции Escalade IQ способен примерно за 10 минут пополнить запас хода на 180 километров.

 Mercedes-Benz EQS 450+  / © Mercedes-Benz
 Mercedes-Benz EQS 450+  / © Mercedes-Benz

5. Mercedes-Benz EQS 450+

Обновленный Mercedes-Benz EQS 450+ в наиболее экономичной конфигурации способен преодолеть до 870 километров по циклу WLTP. WLTP — это стандартизированная лабораторная методика измерения запаса хода, используемая, в частности, в Европе. 

В обновленном электрическом седане Mercedes-Benz увеличил емкость аккумулятора, чтобы заявленный запас хода превысил отметку в 800 километров. Компания также утверждает, что за 10 минут зарядки EQS способен получить дополнительно до 320 километров пробега.

BMW iX3 50 xDrive / © Wikimedia Commons
BMW iX3 50 xDrive / © Wikimedia Commons

6. BMW iX3 50 xDrive

BMW iX3 50 xDrive способен проехать до 805 километров по методике WLTP — в зависимости от комплектации. У некоторых версий, например iX3 50 xDrive M Sport, максимальный показатель несколько ниже и составляет примерно 790 километров.

Электрическая архитектура автомобиля рассчитана на напряжение 800 вольт и поддерживает зарядку постоянным током мощностью до 400 киловатт.

По данным BMW, совместимая высокомощная зарядная станция способна примерно за 10 минут добавить до 372 километров запаса хода. Зарядка аккумулятора с 10 до 80 процентов занимает около 21 минуты.

Mercedes-Benz CLA 250+ / © Mercedes-Benz
Mercedes-Benz CLA 250+ / © Mercedes-Benz

7. Mercedes-Benz CLA 250+

Электрический Mercedes-Benz CLA 250+ способен проехать до 777 километров по циклу WLTP, утверждает производитель.

Электромобиль оснащен аккумулятором емкостью 85 киловатт-часов, который значительно компактнее батарей примерно на 200 киловатт, устанавливаемых в некоторые электрические пикапы с максимальным запасом хода.

Заднеприводный седан развивает 272 лошадиных сил, а его максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 210 километров в час. 800-вольтовая архитектура поддерживает зарядку мощностью до 320 киловатт, благодаря чему аккумулятор можно зарядить с 10 до 80 процентов примерно за 22 минуты.

Lucid Air Grand Touring по-прежнему остается одним из лидеров среди серийных электромобилей по запасу хода: его официальный показатель EPA достигает 824 километров. Электрические пикапы, такие как Chevrolet Silverado EV и GMC Sierra EV, демонстрируют сопоставимые результаты, однако добиваются их во многом благодаря значительно более емким аккумуляторным батареям. В то же время Mercedes-Benz EQS, BMW iX3 и Mercedes-Benz CLA показывают, насколько далеко способны уехать современные электромобили европейского рынка по методике WLTP.

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