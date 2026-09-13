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Олег Гончар
Олег Гончар
13 сентября, 08:31
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Семь самых мощных лазерных вооружений для современной войны

Лазерное оружие постепенно выходит за пределы экспериментальных лабораторий и превращается в практический инструмент борьбы с беспилотниками, ракетами, снарядами и другими воздушными угрозами.

Сообщество
# Lockheed Martin
# лазеры
# оружие
# технологии
Китайская система LY-1 / © Wikimedia Commons
Китайская система LY-1 / © Wikimedia Commons

В отличие от традиционных средств перехвата, такие системы направляют на цель концентрированный поток энергии, пока критически важные элементы объекта не перегреются, не деформируются или не выйдут из строя.

Эффективность лазерного оружия зависит от мощности излучения, качества лазерного луча, точности сопровождения цели, состояния атмосферы и времени, в течение которого луч может непрерывно удерживаться на объекте. Ниже представлены семь систем, которые относятся к числу наиболее мощных военных лазеров, когда-либо испытанных, принятых на вооружение или находящихся в стадии разработки.

YAL-1 Airborne Laser / © Wikimedia Commons
YAL-1 Airborne Laser / © Wikimedia Commons

1. YAL-1 Airborne Laser

Американская система YAL-1 остается самым мощным военным лазером, когда-либо испытанным на борту самолета, несмотря на то, что программа была закрыта в 2011 году.

Лазерный комплекс устанавливался внутри специально переоборудованного грузового Boeing 747-400F. Его химический лазер на кислороде и йоде мегаваттного класса создавался для уничтожения баллистических ракет на активном участке их полета — сразу после запуска, когда работает двигатель ракеты.

Система формировала инфракрасный луч с длиной волны 1,315 микрометра и направляла его через управляемую поворотную турель, установленную в носовой части самолета.

В ходе испытаний в 2010 году YAL-1 успешно уничтожил отдельные цели, имитировавшие баллистические ракеты с жидкостным и твердотопливным двигателями. Испытания подтвердили работоспособность самой концепции в контролируемых условиях.

2. JLWS Lockheed Martin

Компания Lockheed Martin разрабатывает Joint Laser Weapon System (JLWS) мощностью 500 киловатт, предназначенную для борьбы с беспилотными летательными аппаратами и крылатыми ракетами.

Представленная в июле 2026 года тактическая система размещает лазерный комплекс в транспортируемом контейнере, благодаря чему его можно устанавливать на различных военных платформах.

В основе системы лежит технология спектрального объединения лучей, при которой излучение нескольких волоконных лазеров объединяется в один мощный лазерный поток.

По данным Lockheed Martin, новое оружие должно стать частью американской оборонной архитектуры следующего поколения, обеспечивая масштабируемую систему перехвата, использующую электрическую энергию.

3. Китайский LY-1

Китайский LY-1 — крупногабаритный комплекс направленной энергии, предназначенный прежде всего для защиты объектов на малых дистанциях от беспилотников и приближающихся ракет.

Впервые публично продемонстрированный во время военного парада в Китае в сентябре 2025 года, комплекс появлялся в двух вариантах — на автомобильном шасси и в корабельном исполнении.

Система, предположительно являющаяся LY-1, была замечена в августе 2026 года на борту китайского десантного корабля Type 071 Qilianshan во время учений в районе отмели Скарборо.

Точная мощность комплекса засекречена. Поэтому публикуемые оценки в диапазоне 180–300 киловатт невозможно независимо подтвердить. Тем не менее внушительная поворотная турель LY-1 указывает на значительную мощность установки и соответствующие требования к системе охлаждения.

Iron Beam / © Wikimedia Commons
Iron Beam / © Wikimedia Commons

4. Iron Beam

Израильский Iron Beam («Железный луч») — лазерный комплекс противовоздушной обороны мощностью порядка 100 киловатт, разработанный компанией Rafael Advanced Defense Systems при участии Elbit Systems в создании ключевых технологий.

Система предназначена для борьбы с ракетами, минометными боеприпасами, беспилотниками и другими воздушными угрозами малой дальности и должна работать как один из элементов многоуровневой системы противовоздушной обороны.

Лазер направляет концентрированный поток энергии на уязвимый участок приближающейся цели, пока она не будет выведена из строя или полностью уничтожена.

По данным Rafael, Iron Beam способен поражать цели на расстояниях от нескольких сотен метров до нескольких километров. Однако туман, пыль, облачность и дождь могут снижать эффективность лазерного излучения.

5. HELIOS

Американская военно-морская система HELIOS объединяет мощный лазер, средства дальнего наблюдения и оптический ослепитель в едином корабельном комплексе.

Lockheed Martin установила систему на борту эсминца ВМС США класса Arleigh Burke — USS Preble, сделав его первым американским эсминцем, оснащенным высокоэнергетическим лазером.

Мощность HELIOS обычно оценивается примерно в 60 киловатт. Система способна повреждать беспилотники или выводить из строя их электрооптические сенсоры, не прибегая к запуску ракеты.

В 2026 году ВМС США подтвердили, что USS Preble по-прежнему оснащён HELIOS. Одновременно ВМС расширяют программу подготовки экипажей, работающих с оружием направленной энергии.

DragonFire / © Wikimedia Commons
DragonFire / © Wikimedia Commons

6. DragonFire

DragonFire — британский лазерный комплекс направленной энергии, созданный консорциумом во главе с MBDA UK при участии Leonardo и QinetiQ.

Система объединяет несколько лазерных источников и использует современные технологии наведения, позволяющие удерживать мощный луч на быстро движущейся воздушной цели.

По данным британского правительства, DragonFire способен поражать объект размером примерно с монету на расстоянии около 1 километра.

В соответствии с планами DragonFire начнут устанавливать на эсминцах Королевского военно-морского флота типа 45 с 2027 года.

7. Rheinmetall Laser Weapon System

Компании Rheinmetall и MBDA Germany разработали корабельный демонстрационный лазерный комплекс, предназначенный для борьбы с беспилотниками и другими небольшими быстро движущимися целями.

Система прошла год испытаний на борту немецкого фрегата Sachsen. В ходе испытаний оценивались возможности комплекса по обнаружению и сопровождению целей, управлению и непосредственному поражению объектов в условиях морской эксплуатации.

Компании также работают над технологиями, необходимыми для создания лазера мощностью 100 киловатт. Однако эта цифра не относится к уже испытанному демонстрационному образцу.

По данным Rheinmetall, полноценная оперативная лазерная система для немецкого флота может появиться с 2029 года после проведения дополнительных испытаний на суше.

Лазерное оружие обладает рядом важных преимуществ: мгновенным поражающим воздействием, практически неограниченным боезапасом при наличии источника электроэнергии и значительно более низкой стоимостью одного выстрела по сравнению со многими традиционными оборонительными ракетами.

Однако эксплуатация мощного лазера в реальных условиях по-прежнему требует огромных объемов электроэнергии, эффективной системы охлаждения, высокоточного и устойчивого сопровождения цели, а также благоприятных атмосферных условий.

YAL-1 продемонстрировал, какой колоссальной мощности можно добиться с помощью химических лазеров. Современные системы идут по другому пути — они становятся компактнее, используют электрическое питание и создаются с расчётом на размещение на кораблях и наземных боевых платформах.

В совокупности эти проекты показывают, что оружие направленной энергии постепенно превращается в новый элемент современной противовоздушной и противоракетной обороны, дополняя традиционные средства перехвата.

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Сообщество
# Lockheed Martin
# лазеры
# оружие
# технологии
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