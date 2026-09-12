12 сентября, 14:55
Марк Чернов
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Искусственное освещение в ночное время перестроило структуру и снизило эффективность работы сердца

❋ 4.2

Американские ученые выяснили, что регулярное воздействие света в ночное время исказило форму сердца и ухудшило его работу. Освещенность выше трех люкс привела к утолщению стенок левого желудочка, снижению эластичности миокарда и уменьшению его сократительной способности. Открытие объяснило, как световое загрязнение вредит сосудам и сердцу.

Медицина
# кардиология
# световое загрязнение
# сердечно-сосудистые заболевания
# сердце
# циркадные ритмы
Даже слабый свет ночью был связан с изменениями структуры и работы сердца
Даже слабый свет ночью был связан с изменениями структуры и работы сердца / © Khanh Do

Кардиологи из Тулейнского университета (США) изучили последствия ночного освещения по данным UK Biobank. Раньше врачи знали лишь о связи ночного света с болезнями сердца, но не понимали, как именно свет меняет форму органа и мешает его работе. Результаты исследования авторы опубликовали в научном журнале European Heart Journal.

Для проведения эксперимента исследователи сформировали выборку из 11 071 участника. Добровольцы носили на запястье трекеры со встроенными датчиками освещенности в течение семи дней для точного учета ночного света. Спустя три года ученые провели участникам магнитно-резонансную томографию сердца для детальной оценки его состояния. Авторы сравнили показатели людей, спавших при уровне света свыше трех люкс (что соответствует слабому свету ночника или экрана смартфона), с данными группы, находившейся в полной темноте.

Анализ снимков показал: при полной темноте сердце сохраняло правильную форму, а ночной свет заставлял его стенки утолщаться. Из-за разрастания мышцы объем главной насосной камеры сердца (левого желудочка) сократился, а сама ткань потеряла эластичность. Похожие повреждения ученые нашли и в других отделах сердца. Ученые отметили, что даже слабый свет ночью запускает опасную перестройку органа — сердце реагирует на него как на хронический стресс, из-за чего быстрее изнашивается.

Причиной сбоя ученые назвали нарушение суточных ритмов и сокращение продолжительности сна, которые объяснили почти половину (до 49%) всех вредных изменений в органе. В ходе долгосрочного наблюдения в течение 8–10 лет высокая ночная освещенность увеличила риск развития сердечной недостаточности на 29%, инсульта — на 33%, а инфаркта миокарда — на 24%.

Немецкий кардиолог Томас Мюнцель (Thomas Munzel) из Университетского медицинского центра Майнца (Германия) подчеркнул, что световое загрязнение превратилось в измеримый фактор риска наравне с гипертонией. Соавтор работы Цзинь Дай (Jin Dai) указал, что плотные шторы, отключение светодиодов электронной техники и использование ночников теплого спектра эффективно защитили сердечно-сосудистую систему без привлечения фармакологических средств.

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Марк Чернов
Марк Чернов
127 статей
Новостник, техноэнтузиаст и фанат космоса. На страже вашей осведомленности.
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Медицина
# кардиология
# световое загрязнение
# сердечно-сосудистые заболевания
# сердце
# циркадные ритмы
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