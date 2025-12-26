Слушатели узнают о прорывных идеях и астрономических открытиях за 2025 год.

Российская астрономия в 2025 году

О мероприятии

Многие знают имена известных российских популяризаторов астрономии: Владимир Сурдин, Сергей Попов, Дмитрий Вибе, Борис Штерн, Леонид Еленин и многие другие. Но мало кто знает, чем они занимаются в своей профессиональной деятельности.

Член Московского Астрономического Клуба Илья Щербаков подведет итоги прошедшего года в российской астрономии, разберет самые интересные научные публикации, прорывные идеи и астрономические открытия за 2025 год.

Расписание ул. Восточная, д. 4, к. 1 Москва 19:30