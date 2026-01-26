Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Маск объяснил преимущество Tesla и SpaceX: это технологии, которые фундаментально изменят экономику

В серии недавних публикаций в соцсети X Илон Маск объяснил, почему, по его мнению, Tesla и SpaceX в конечном итоге значительно превзойдут своих конкурентов, указав на автономные технологии, робототехнику и космическую энергетику как на силы, способные фундаментально изменить масштабы мировой экономики.

Илон Маск / © Getty Images

В одной из недавних публикаций Маск отметил, что SpaceX уже оценивается дороже, чем все шесть крупнейших оборонных компаний США вместе взятые, и использовал этот факт как отправную точку для более широкого рассуждения о будущем космической экономики.

В ответе одному из пользователей соцсети X, обратившему внимание на совокупную оценку SpaceX, Маск пояснил, что космические отрасли в перспективе превзойдут по совокупной экономической стоимости всю экономику Земли. По его словам, космос позволяет человечеству использовать примерно в 100 000 раз больше энергии, чем потребляется на Земле сегодня, при этом расходуя менее одной миллионной доли общей энергии Солнца.

Такой уровень доступной энергии, по мнению Маска, создаст условия для появления и развития отраслей, которые в принципе невозможны в рамках физических и экологических ограничений Земли. Постоянное воздействие солнечного излучения в космосе, как отметил предприниматель, устраняет ограничения, связанные с атмосферой, погодными условиями и дефицитом пригодной для размещения инфраструктуры территории.

В следующей публикации Илон Маск заявил, что «благодаря автономности Tesla стоит дороже, чем вся остальная автомобильная промышленность». При этом он подчеркнул, что в эту оценку пока не включен Optimus — гуманоидный робот Tesla. По словам Маска, после выхода Optimus в массовое производство его внедрение может увеличить валовой внутренний продукт Земли на порядок, открыв путь к устойчивому изобилию.

Даже без учета Optimus, отметил Маск, система автономного вождения Tesla уже позволяет электромобилям превращаться в активы, приносящие доход, за счет таких сервисов, как сеть Tesla Robotaxi. Судя по всему, усилия Tesla в области автономного вождения близки к тому, чтобы начать приносить плоды: сервисы Robotaxi уже запущены на начальном этапе в Остине (штат Техас) и районе залива Сан-Франциско.