Лекция
16+
ИИ и машинное обучение: итоги 2025 года

Слушатели узнают про главные исследования и разработки в области искусственного интеллекта и машинного обучения в 2025 году.

Центр «Архэ»
28 января, 19:00 Идет 2 ч
1200 Стоимость
Москва ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

О мероприятии

Специалист по методам машинного обучения Сергей Марков расскажет про главные исследования и разработки в области искусственного интеллекта и машинного обучения в 2025 году. Прогресс за прошедший год с позиции цифр и фактов, анализ распространенных заблуждений и громких заявлений. О прогрессе в области агентного и генеративного ИИ, в том числе генерации текстов, изображений, видео, речи, музыки и песен, программного кода, трехмерных объектов, аватаров, новых молекул и материалов, о задачах распознавания сгенерированного контента, инструктивного редактирования, переноса речи и машинного перевода, об альтернативных трансформерам архитектурах, а также о других направлениях исследований. Слушатели узнают про новые нейросетевые модели и оборудование 2025 года, применение ИИ и машинного обучения в бизнесе, медицине и науке, прогрессе в направлении создания AGI, а также обо всем том, чего ждут от искусственного интеллекта и машинного обучения в 2026 году.

Расписание
28
Среда
Январь 2026
ул. Дубининская, д. 20, стр. 1 Москва
19:00
Адрес

ул. Дубининская, д. 20, стр. 1

26 января, 11:38
Александр Речкин
3
# искуственный интеллект
# робот
# технологии
