Лекция
12+
Жил-был Крокодил

Слушатели узнают современные представления зоологов о крокодиловых (Crocodilia).

Московский зоопарк
29 января, 19:30 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1

О мероприятии

Крокодилы — крупные пресмыкающиеся, являющиеся одними из наиболее древних рептилий, сохранившимися практически без существенных изменений с мезозойской эры.

Ведущий зоолог Террариума Московского зоопарка Олег Шумаков расскажет о современных представлениях зоологов о такой небольшой и, вроде бы, хорошо изученной группе рептилий как крокодиловые (Crocodilia).

Крокодилы являются важными объектами научных исследований, поскольку их физиология и повадки помогают понять эволюционные процессы и приспособления к экстремальным условиям жизни.

В первое двадцатилетие нынешнего века специалисты, изучающие этих существ, сделали несколько неожиданных открытий, которые заставляют под новыми углами взглянуть на роль в экосистемах и поведение некоторых групп позвоночных животных, считающихся примитивными.

Расписание
29
Четверг
Январь 2026
ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1 Москва
19:30
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1

22 января, 11:41
Александр Речкин
3
# биология
# крокодилы
# природа
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
20 января, 13:48
Андрей Серегин

Завезенные деревья и плотность населения помешали птицам размножаться

Жизнь в городских условиях давно стала для птиц своеобразной «эволюционной лабораторией». Ученые из Шотландии показали, что сильнее всего размножение птиц ухудшает наличие незнакомых деревьев.

Биология
# деревья
# птицы
# урбанизация
# Шотландия
# экология
21 января, 19:00
Александр Березин

У Сулавеси открыли самые древние наскальные изображения в мире

На острове близ Сулавеси удалось найти следы первой волны успешных выходцев из Африки. Всего через несколько тысяч лет после той миграции они уже рисовали на стенах пещер, куда можно было попасть только через открытое море. Новые данные означают, что антропологам придется снова существенно пересмотреть возможности древних людей.

Антропология
# антропология
# археология
# наскальная живопись
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
Комментарии

