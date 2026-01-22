О мероприятии

Крокодилы — крупные пресмыкающиеся, являющиеся одними из наиболее древних рептилий, сохранившимися практически без существенных изменений с мезозойской эры.

Ведущий зоолог Террариума Московского зоопарка Олег Шумаков расскажет о современных представлениях зоологов о такой небольшой и, вроде бы, хорошо изученной группе рептилий как крокодиловые (Crocodilia).

Крокодилы являются важными объектами научных исследований, поскольку их физиология и повадки помогают понять эволюционные процессы и приспособления к экстремальным условиям жизни.

В первое двадцатилетие нынешнего века специалисты, изучающие этих существ, сделали несколько неожиданных открытий, которые заставляют под новыми углами взглянуть на роль в экосистемах и поведение некоторых групп позвоночных животных, считающихся примитивными.

Расписание ул. Б. Грузинская, д.1, стр.1 Москва 19:30 Бесплатно Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте. Регистрация