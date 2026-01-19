О мероприятии

Ученые совершают множество открытий каждый день. И некоторые из них становятся настоящими прорывами, переворачивающими представления об устройстве жизни. Лишь за последний месяц исследователи выяснили, что люди в корне неверно представляли себе: как давно люди разводят огонь; как жили предки эукариот; и даже зачем нужен мозг.

Подводя итоги декабря, учитель и популяризатор биологии Сергей Лопатин обсудит эти и многие другие, самые неожиданные открытия — те, которые сильнее всего расширяют представления об устройстве жизни.