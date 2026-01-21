Слушатели узнают, как «умные» наночастицы могут распознавать опухолевые маркеры, доставлять лекарственные препараты с высокой точностью и высвобождать их.

Наночастицы для медицины: такие маленькие и такие умные

Современные наноматериалы перестают быть лишь предметом научного интереса — они активно включаются в диагностические и терапевтические процессы. Научный сотрудник Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха, кандидат химических наук Полина Рудаковская расскажет, как «умные» наночастицы могут распознавать опухолевые маркеры, доставлять лекарственные препараты с высокой точностью и высвобождать их.

Будут приведены конкретные примеры применения наноматериалов — от одобренных клинически систем на основе золота и оксида железа до экспериментальных разработок, реагирующих на окружение опухоли. Отдельное внимание будет уделено вопросам биосовместимости наночастиц, способам их выведения из организма и возможностям практического применения наномедицины в клиниках.

