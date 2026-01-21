  • Добавить в закладки
Лекция
Наночастицы для медицины: такие маленькие и такие умные

Слушатели узнают, как «умные» наночастицы могут распознавать опухолевые маркеры, доставлять лекарственные препараты с высокой точностью и высвобождать их.

Курилка Гутенберга
29 января, 19:00 Идет 2 ч
Бесплатно Стоимость
Москва Проспект Вернадского, 96

О мероприятии

Современные наноматериалы перестают быть лишь предметом научного интереса — они активно включаются в диагностические и терапевтические процессы. Научный сотрудник Центра фотоники и фотонных технологий Сколтеха, кандидат химических наук Полина Рудаковская расскажет, как «умные» наночастицы могут распознавать опухолевые маркеры, доставлять лекарственные препараты с высокой точностью и высвобождать их.

Будут приведены конкретные примеры применения наноматериалов — от одобренных клинически систем на основе золота и оксида железа до экспериментальных разработок, реагирующих на окружение опухоли. Отдельное внимание будет уделено вопросам биосовместимости наночастиц, способам их выведения из организма и возможностям практического применения наномедицины в клиниках.

Расписание
29
Четверг
Январь 2026
Проспект Вернадского, 96 Москва
19:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

Проспект Вернадского, 96

21 января, 05:03
Александр Речкин
3
# биология
# медицина
# технологии
18 января, 11:45
Игорь Байдов

Ученые рассказали, чем питалось одно из самых странных животных в истории

Повторное изучение окаменелости галлюцигении, впервые описанной в 1970-х годах, помогло палеонтологам больше узнать о рационе этого древнего существа. Ответ на вопрос о питании нашли не в ее останках, а на теле предполагаемой добычи.

Палеонтология
# доисторическое животное
# кембрийский взрыв
# кембрийский период
19 января, 13:59
Илья Гриднев

Физики обнаружили считавшееся невозможным состояние материи

Ученые доказали существование топологических состояний материи там, где ранее это считалось невозможным из-за разрушения привычных свойств частиц. Оказалось, даже в условиях квантового хаоса могут спонтанно возникать структуры, устойчивые к внешним возмущениям. Для этого пришлось пересмотреть фундаментальное определение топологии, отделив его от классического поведения электронов.

Физика
# квантовое состояние
# топология
# эффект Холла
20 января, 13:40
Александр Березин

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Хотя зоологи уже не раз наблюдали использование орудий у относительно близких к людям видов, — от приматов до свиней — коровы до сих пор не были за этим замечены. Теперь ситуация изменилась: оказалось, что они могут использовать многоцелевые орудия по-разному, в зависимости от обстоятельств.

Биология
# биология
# коровы
# орудийная деятельность
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
2 января, 12:27
Адель Романова

Планетологи усомнились, что спутник Юпитера Ио — бывший мир-океан

Ученые задались вопросом: почему два расположенных по соседству спутника Юпитера такие разные, ведь на Ио повсеместно извергаются вулканы, а Европа полностью покрыта многокилометровой коркой льда. Есть версия, что Ио когда-то тоже была богата водой, но по итогам недавнего исследования это сочли неправдоподобным.

Астрономия
# космос
# подледный океан
# спутник Ио
# спутники Юпитера
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Дмитрий Селиверстов
46 минут назад
Alexander, выше ссылка там все подробно с пруфами

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Иван Колупаев
2 часа назад
Сергей, ну это когда есть желающие их продать. Что до наших соседей то они вроде как продаваться не желали. Во всяком случае за разумную сумму.

Наглядная история: как США приобретали свои крупнейшие территории

Иван Колупаев
3 часа назад
USA не сразу строилась 😁

Наглядная история: как США приобретали свои крупнейшие территории

1 2
3 часа назад
вау! на фото действительно взрывное разрушение, очень интересно!

Солнце оказалось «убийцей» темных астероидов

Alexander Sergeev
3 часа назад
Николай, В первом случае Ганеш в четыре раза больше, чем Джонов; в обоих случаях показана структурная отсталость экономики Ганеш, которая даже

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
3 часа назад
Дмитрий, историю ты учил по пабликам ВКонтакте, а русский язык - по ТГ-каналу Медведева?

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
3 часа назад
Николай, не пробовали сменить методичку?

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
3 часа назад
Alexander, очередной "разоблачитель мифов" и "срыватель покровов"))

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Alexander Sergeev
3 часа назад
Николай, и к чему это намалёвано?))

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Ilya Nizhnik
4 часа назад
да и медведи трутся о деревья - суть та же

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Андрей Иванов
4 часа назад
Константин, шапочку из фольги где потерял?

Наглядная история: как США приобретали свои крупнейшие территории

Константин Голубков
5 часов назад
С Аляской всё не так однозначно.В документах на английском языке использована формулировка,дословно означающая на тот исторический момент

Наглядная история: как США приобретали свои крупнейшие территории

Artem
6 часов назад
Евгений, очень классное экспертное мнение от эксперта Евгения)) с цифрами,статистикой и аргументами! Вот кого в минэконом нужно😅

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

sw.dreamcatcher
6 часов назад
Видел много раз (в детстве часто бывал в деревне) как коровы используют веточки или чаще пучки длинной травы, чтобы отгонять мух и (реже) чесать

Австрийская корова научилась использовать многоцелевые орудия

Николай Исаев
6 часов назад
Дмитрий, щас ципсошники пустобрехные заверещат по команде штабсержанта ЦИПсО 😅😂🤣🤫

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Николай Исаев
6 часов назад
Dmitri, точно, ципсошник пустобрехный, как поделить на душу населения миллиардов Китая и Индии и сотен миллионов США и юго-восточных стран, так Россия

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Дмитрий Селиверстов
7 часов назад
Aleksey, ты прав, наркоман просрочен, статья 103 Конституции, вот тут подробно по полочкам

Рейтинг: как изменились крупнейшие экономики мира с 2000 года

Андрей Анцышкин
7 часов назад
Вот бы родится там....

Арктика и Антарктида: чем отличаются два полюса Земли

Александр
8 часов назад
А где сравнение максимальных и минимальных температур? На картинке что-то написано на английском не разбери что. Такое ощущение что статья просто

Арктика и Антарктида: чем отличаются два полюса Земли

В М
8 часов назад
Aleksey, Приятно смотреть как у тебя горит пятая точка. Продолжай. Русские любят шутов и клоунов.

Карта: страны, зарабатывающие больше всего на туризме

