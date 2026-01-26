Уведомления
Слушатели узнают о путешествии россиянина Михаила Малахова и канадца Ричарда Вебера на лыжах к Северному полюсу и обратно.
О мероприятии
О беспримерном автономном путешествии россиянина Михаила Малахова и канадца Ричарда Вебера на лыжах к Северному полюсу и обратно слушателям расскажет один из его героев — Михаил Малахов.
Весной 1995 года, после долгой шестилетней подготовки, путешественники стартовали с канадского острова Уорд-Хант и за 123 дня преодолели дистанцию до Северного полюса и назад, до точки старта. В общей сложности они прошли путь длиной более двух тысяч километров, двигаясь со средней скоростью около 20 километров в сутки, с провиантом и другим грузом общей массой на старте почти в полтонны.
Поход был полностью автономным. Из экстренных средств связи имелся только специально разработанный немецкой фирмой спутниковый навигатор с функциями мессенджера.
Экспедиция успешно завершилась 15 июня 1995 года. Путешественники идеально «попали» в единственно возможное для такого перехода окно, когда полярная ночь уже отступает, а льды еще не начинают активно таять. По итогам лыжного похода, а также за другие заслуги в области полярных исследований Михаил Малахов был удостоен звания «Герой России».
За прошедшие с окончания похода 30 лет интерес к нему не угас. Более того, это достижение с тех пор никто не повторил — и даже не пытался этого сделать.
