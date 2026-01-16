  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Лекция
12+
Возможности современной эндоваскулярной нейрохирургии

Слушатели узнают про возможности современной эндоваскулярной нейрохирургии.

Нейрокампус
29 января, 18:00 Идет 1 ч 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва ул. Островитянова 1с10

О мероприятии

Доктор медицинских наук, руководитель Научно-исследовательского центра эндоваскулярной нейрохирургии, ФГБУ «ФЦМН» ФМБА России Кирилл Юрьевич Орлов расскажет про возможности современной эндоваскулярной нейрохирургии.

Лекция будет полезна студентам, молодым ученым, ординаторам, специалистам  и всем тем, кто интересуется современными подходами к лечению и диагностике сосудистых патологий.

Расписание
29
Четверг
Январь 2026
ул. Островитянова 1с10 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

ул. Островитянова 1с10

16 января, 11:48
Александр Речкин
2
# биология
# технологии
# хирургия
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
15 января, 16:41
Андрей Серегин

Сокращение лесов вынудило комаров больше сосать кровь у людей

Влияние человека на экосистемы сложно переоценить. Ученые из Бразилии выяснили, что наше вмешательство создает экологический дисбаланс, из-за которого комарам приходится активнее «охотиться» на людей.

Биология
# Бразилия
# комары
# кровь
# эволюция
15 января, 18:01
Evgenia Vavilova

Физики нашли материал, из-за которого придется переписывать определение топологических состояний

Исследователи обнаружили противоречащее существующему определению топологическое состояние в квантовом материале. Они считают, что пришло время переосмыслить определения для топологических систем и искать их в новых местах.

Физика
# квантовые материалы
# олово
# редкоземельные металлы
# топологические материалы
# физика низких температур
15 января, 07:27
Адель Романова

Отличия лунного грунта, доставленного Китаем, от других образцов объяснили мегаударом

Доставленный с обратной стороны Луны грунт произвел впечатление необычным изотопным составом. Планетологи пришли к выводу, что вещество там стало таким из-за падения гигантского астероида.

Астрономия
# Бассейн Южный полюс — Эйткен
# космос
# лунный грунт
# обратная сторона Луны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
13 января, 17:06
Адель Романова

Жизнь в океане внутри спутника Юпитера Европы сочли почти невозможной

Ученые уверены, что покрытая водяным льдом юпитерианская луна Европа скрывает внутри себя глобальный океан, но сомневаются в его жизнепригодности. В недавнем исследовании они попытались оценить степень активности в недрах спутника и пришли к неутешительному выводу: тектоника там вряд ли способна обеспечить обогащение воды минералами.

Астрономия
# внеземная жизнь
# космос
# подледный океан
# спутники Юпитера
12 января, 10:22
Игорь Байдов

Древние люди начали разделывать слонов почти два миллиона лет назад

В Олдувайском ущелье на севере Танзании ученые обнаружили скелет слона возрастом 1,78 миллиона лет, а рядом с ним — необычные для того времени каменные орудия. Авторы нового исследования полагают, что им удалось найти древнейшее место разделки гигантской добычи.

Антропология
# Homo
# Homo erectus
# древние виды
# древние люди
# животные
# животные и люди
# приготовление пищи
# слоны
12 января, 15:39
Александр Березин

Рыбы захватили Мировой океан только благодаря массовому вымиранию

От рыб произошли все наземные позвоночные, включая нас, но как именно рыбы стали главным населением морей — до последнего времени оставалось неясным. Авторы новой научной работы попытались доказать, что причиной этого было вымирание, возможно, вызванное белыми ночами.

Палеонтология
# биология
# массовые вымирания
# ордовикско-силурийское вымирание
# Палеонтология
# рыбы
# челюстноротые
17.12.2025, 14:19
Игорь Байдов

Пингвины Аргентины столкнулись с новым сухопутным врагом

На скалистых берегах аргентинской Патагонии разворачивается настоящая драма. Магеллановы пингвины, долгое время чувствовавшие себя в безопасности на суше в своих многотысячных колониях, столкнулись с новым и беспощадным врагом. Их извечные морские страхи — касатки и морские леопарды — теперь блекнут перед угрозой, пришедшей из глубины материка. Виновник переполоха — грациозный и мощный хищник, недавно вернувшийся на эти земли после долгого изгнания.

Биология
# животные
# охота
# Пингвины
# птицы
# пума
23.12.2025, 10:51
Игорь Байдов

Астрономы приблизились к доказательству существования квазизвезд

Среди самых интригующих открытий космического телескопа «‎Джеймс Уэбб» — компактные объекты, получившие название «маленькие красные точки». Их видели только в самых дальних уголках Вселенной. Большинство возникло в первый миллиард лет после Большого взрыва, и ученые предполагали, что такие источники представляют собой небольшие компактные галактики. Однако международная команда астрономов пришла к иному выводу. Они предположили, что на самом деле «маленькие красные точки» — черные дыры, окруженные массивной газовой оболочкой.

Астрономия
# вселенная
# гравитационное линзирование
# Джеймс Уэбб
# звезды
# ранняя вселенная
# телескоп Джеймса Уэбба
# Черные дыры
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Ученые научились моделировать активность мозга по движению глаз

    16 января, 10:59

  2. В России создали универсального робота для диагностики и ремонта труб любого диаметра

    16 января, 09:03

  3. Сверхмассивная черная дыра «задушила» древнюю галактику

    16 января, 08:30

  4. Физики нашли материал, из-за которого придется переписывать определение топологических состояний

    15 января, 18:01
Выбор редакции

Латаемое старье: действительно ли наши космонавты будут летать на списанных модулях МКС?

5 января, 10:53

Последние комментарии

Witold Paczewski
38 секунд назад
Данные не актуальные, в Казахстане например ещё в 21 году закончили строительство Абу Даши Плата, самая высокая башня там насчитывает 75 этажей и 320

Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира

Александр Французов
10 минут назад
Sam, договорняк стопроцентный

Рейтинг: 50 самых мощных армий мира

Денис Гаряев
22 минуты назад
Dima, да соболезную вам ..

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Maksimillian
37 минут назад
Islam, Так ты из 6 века.

Рейтинг самых богатых людей мира 2026 года

Александр Голубев
50 минут назад
Sergo, досношались до того, что сожрали всех к 2010му, ...опомнились...

Амурская тигрица с рекордным выводком из пяти тигрят впервые попала в объектив фотоловушки

Ahmed Mohsen
50 минут назад
Samual, походу с медициной в Европе не очень, раз тебя всё ещё в психбольницу с такими комментариями не положили))

Рейтинг: 20 стран с наибольшим числом интернет-пользователей

Сергей Рыжиков
1 час назад
Анастасия, что по высоте, что по этажности Россия лидер в Европе

Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира

Даниил Ефимов
1 час назад
Анастасия, даже если и отталкиваться от данной инфографики, то видно, что Европа по большей свое части не многоэтажна.

Инфографика: самые многоэтажные здания в странах мира

Антон Бельский
2 часа назад
Dron, иванов, перелогиньтесь.

Загадочный объект в древней Вселенной назвали несовместимым с современной теорией темной материи

Kiridan
2 часа назад
Александр, Дело в том, что никаких объëмов турбин не хватит, чтобы серьёзно замедлить потоки воздушных масс, учитывая их малую плотность

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

I Golitsin
2 часа назад
За какое время выработала? Сколько из этого ушло в сеть?

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Виктория Дубова
3 часа назад
Если на 4х разведённых подальше друг от друга тросах запросто может фиксированно висеть

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Victor Medvedev
3 часа назад
"А Вы, друзья, как ни садитесь, все в музыканты не годитесь" Крылов

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Sam Dowson
3 часа назад
На случай "извлечения" высшего руководства, в России есть система "Периметр", она же "Мертвая рука". Там только 2 вопроса остаются. 1) Это как надо всё

Рейтинг: 50 самых мощных армий мира

Leonidas Benneti
4 часа назад
Умеют китайские братья делать бумажные ветрогенераторы, ничего не поделаешь 😀

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

Leonidas Benneti
4 часа назад
Карабас, " выработала 385 киловатт-часов", то есть генерировала электроэнергию за какой-то промежуток времени

Китайская воздушная ветроустановка мегаваттного класса впервые поднялась на высоту 2000 метров и начала подачу энергии в сеть

L L
4 часа назад
Aleksandr, и он такой - Да ну, такая маленькая Гренландия мне не нужна. Возьму лучше Канаду и Мексику.

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Евгений Керель
4 часа назад
Хочется больше статей про исследования нашего тела.

Ученые изменили альфа-волны мозга человека, чтобы управлять его восприятием своего тела

Алексей Астафьев
4 часа назад
Пора уже использовать авиационные карты плоской Земли, или карту Глиссона, https://ozon.ru/t/baFMbeu ведь именно по ним летают самолёты из Европы в Китай

Африка против Гренландии: континент на самом деле в 14 раз больше, чем кажется

Leonid Fisherman
4 часа назад
Поэтому что в Китае, за убийство тигра смертная казнь, поэтому и популяция растет.

Амурская тигрица с рекордным выводком из пяти тигрят впервые попала в объектив фотоловушки

Самые обсуждаемые

Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Закрыть
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно