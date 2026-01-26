Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество» . Узнайте как это сделать по ссылке.

Global Firepower назвала сильнейшие армии мира на начало 2026 года

Американская аналитическая компания Global Firepower представила актуальную версию рейтинга наиболее мощных вооруженных сил мира на начало 2026 года.

Десятка сильнейших армий мира по состоянию на начало 2026 года / © Global Firepower

В исследование вошли 145 государств, а оценка формировалась на основе широкого набора критериев — от численности личного состава и уровня вооружения до размеров оборонных расходов, логистического потенциала, географии и мобильности войск. Всего учитывалось около пятидесяти различных параметров.

Лидеры рейтинга остались прежними: первое место вновь заняли США, за ними следуют Россия и Китай. На четвертой строчке — Индия, пятую позицию занимает Южная Корея. В десятку сильнейших также вошли Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.

Стоит отметить, что большинство государств сохранили свои позиции в рейтинге. Наибольшее изменение произошло в первой десятке: Франция и Япония обогнали Великобританию, сместив ее с шестого на восьмое место.

Замыкают список страны с наименее развитыми вооруженными силами — Либерия, Суринам, Центральноафриканская Республика, Белиз и Бутан.