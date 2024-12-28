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18 минут назад
Университет Лобачевского
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Описано поведение опухоли в зависимости от мощности дозы облучения

4.4

Одними из первых в мире ученые ННГУ приблизились к разгадке природы ответа клеток на действие радиации и метастазирования опухолей после облучения, что открывает путь к усовершенствованию методов лучевой терапии и разработке новых противорадиационных систем защиты космонавтов.

Университет Лобачевского
# облучение
# опухоль
# радиация
# радиотерапия
# раковая опухоль
Автор исследования, заместитель директора Института биологии и биомедицины ННГУ имени Н. И. Лобачевского Сергей Сороко / © Пресс-служба ННГУ

Наблюдая инвитро изменения в опухолевых клетках, ученые обнаружили, что механизм ответа клеток зависит от мощности дозы облучения.

«При низкой мощности дозы (low dose rate, LDR), когда радиоактивный источник длительное время находится в опухоли, из-за медленного повреждения ДНК клетки успевают восстановиться, в итоге они стареют, но не умирают, посылая при этом сигнал соседним опухолевым клеткам, которые становятся более агрессивными», – сообщил автор исследования, заместитель директора Института биологии и биомедицины ННГУ имени Н. И. Лобачевского Сергей Сороко.

Классическая радиотерапия высокой мощности дозы (high dose rate, HDR) в большей степени повреждает ДНК, что приводит к нарушениям деления клеток и их гибели, однако такая радиотерапия может спровоцировать образование гигантских клеток.

Флуоресцентный имиджинг работы каспазы в клетках до и после облучения / © Пресс-служба ННГУ

«Они гораздо крупнее обычных клеток, не могут делиться, но продолжают наращивать генетический материал для деления. Размер позволяет им отделяться от опухоли и “путешествовать” по кровотоку, становясь источником метастаз», – рассказал Сергей Сороко.

Теперь ученые планируют выяснить, какие клеточные процессы приводят к негативным последствиям и как их предотвратить на разных этапах развития ответа клеток. Результатом может стать разработка протоколов радиотерапии с новыми параметрами мощности и длительности облучения.

«В ННГУ мы планируем изучить старение клеток под действием облучения низкой мощности дозы. Оно может приводить не только к развитию онкологии, но и к ускоренному старению систем организма. Эта опасность существует, например, для космонавтов, которые находятся под постоянным воздействием радиации на борту космического корабля. Необходимо проследить все контрольные точки в развитии ответа клеток на облучение, чтобы управлять этими процессами и разрабатывать новые средства защиты», – сообщил Сергей Сороко.

Исследование провели ученые кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ при участии специалистов Нижегородского областного клинического онкологического диспансера.

Результаты опубликованы в высокорейтинговом международном журнале Current Issues in Molecular Biology.

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Университет Лобачевского
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Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - крупнейший вуз Нижегородской области. Основан 17 января 1916 года. За более чем столетнюю историю в Университете Лобачевского сложились крупные научно-исследовательские институты, научно-образовательное сотрудничество с Российской Академией наук. Вуз является ядром Нижегородского НОЦ "Платформа 2035". ННГУ развивает классические и инновационные научно-образовательные направления, такие как информационные технологии, биомедицина, киберпсихология и многие другие.
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Университет Лобачевского
# облучение
# опухоль
# радиация
# радиотерапия
# раковая опухоль
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