Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Описано поведение опухоли в зависимости от мощности дозы облучения
Одними из первых в мире ученые ННГУ приблизились к разгадке природы ответа клеток на действие радиации и метастазирования опухолей после облучения, что открывает путь к усовершенствованию методов лучевой терапии и разработке новых противорадиационных систем защиты космонавтов.
Наблюдая инвитро изменения в опухолевых клетках, ученые обнаружили, что механизм ответа клеток зависит от мощности дозы облучения.
«При низкой мощности дозы (low dose rate, LDR), когда радиоактивный источник длительное время находится в опухоли, из-за медленного повреждения ДНК клетки успевают восстановиться, в итоге они стареют, но не умирают, посылая при этом сигнал соседним опухолевым клеткам, которые становятся более агрессивными», – сообщил автор исследования, заместитель директора Института биологии и биомедицины ННГУ имени Н. И. Лобачевского Сергей Сороко.
Классическая радиотерапия высокой мощности дозы (high dose rate, HDR) в большей степени повреждает ДНК, что приводит к нарушениям деления клеток и их гибели, однако такая радиотерапия может спровоцировать образование гигантских клеток.
«Они гораздо крупнее обычных клеток, не могут делиться, но продолжают наращивать генетический материал для деления. Размер позволяет им отделяться от опухоли и “путешествовать” по кровотоку, становясь источником метастаз», – рассказал Сергей Сороко.
Теперь ученые планируют выяснить, какие клеточные процессы приводят к негативным последствиям и как их предотвратить на разных этапах развития ответа клеток. Результатом может стать разработка протоколов радиотерапии с новыми параметрами мощности и длительности облучения.
«В ННГУ мы планируем изучить старение клеток под действием облучения низкой мощности дозы. Оно может приводить не только к развитию онкологии, но и к ускоренному старению систем организма. Эта опасность существует, например, для космонавтов, которые находятся под постоянным воздействием радиации на борту космического корабля. Необходимо проследить все контрольные точки в развитии ответа клеток на облучение, чтобы управлять этими процессами и разрабатывать новые средства защиты», – сообщил Сергей Сороко.
Исследование провели ученые кафедры биофизики Института биологии и биомедицины ННГУ при участии специалистов Нижегородского областного клинического онкологического диспансера.
Результаты опубликованы в высокорейтинговом международном журнале Current Issues in Molecular Biology.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
В СМИ идет дискуссия о так называемых зеркальных микробах. Профессор Кембриджского университета, нобелевский лауреат по химии Грегори Уинтер в интервью Daily Mail заявил, что противостояние таким микробам может выйти за пределы лабораторий. Ведущий научный сотрудник кафедры цитологии и гистологии СПбГУ Кирилл Антонец рассказал о перспективах создания таких веществ.
Согласно популярному утверждению, человеческая мысль — едва ли не самое быстрое, что существует в природе. Даже свет многие считают менее быстрым, поскольку он распространяется со скоростью 300 тысяч километров в секунду, а мысль — «мгновенно». Однако новое исследование опровергло бытовую логику. Ученые из Калтеха измерили скорость, с которой человек обрабатывает информацию, и обнаружили, что основные когнитивные процессы во много раз медленнее не только распространения света, но и низкоскоростного интернета.
До сих пор многие ученые считали, что у лунной воды два источника происхождения: немалая доля доставлена с упавшими кометами, но большая часть образовалась на самой Луне под действием частиц солнечного ветра. По итогам недавнего исследования планетологи вынуждены перечеркнуть эту картину. Они заявили, что кометная вода на естественном спутнике Земли действительно есть, но радиация вряд ли сыграла значительную роль. Вместо этого, похоже, главная часть лунной воды происходит из того же материала, из которого сформировалась наша планета.
Ученые из Троицкого института инновационных и термоядерных исследований, МФТИ и МЭИ совершили значительный прорыв в области защиты материалов от экстремальных тепловых нагрузок, характерных для условий управляемого термоядерного синтеза.
Обсерватории постоянно улавливают «мигающие» радиосигналы из глубин Вселенной. Чаще всего их источниками оказываются нейтронные звезды, которые за это и назвали пульсарами. Но к недавно обнаруженному источнику GLEAM-X J0704-37 они, по мнению астрономов, отношения не имеют.
Американская лунная программа «Артемида» предусматривает экспедиции длительностью от нескольких дней до долгих недель и даже месяцев, но луномобиля для передвижения экипажа по поверхности спутника Земли на сегодня нет. Поэтому космическое агентство США продумывает план действий на случай, если астронавты окажутся далеко от базы и кто-то из них внезапно не сможет идти самостоятельно.
С какого возраста зооврачи считают собак престарелыми? Это недавно выяснили исследователи из Великобритании и Венгрии, проанализировав карты пациентов ветеринарных клиник. Также ученые установили, от каких проблем со здоровьем чаще страдают пожилые питомцы.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Будущее космических полетов: кто придет на смену «Спейс шаттлу» и «Союзу»
Сделано в России: как новый способ передачи данных сделает Wi-Fi быстрее. Интервью с Евгением Хоровым
Российские леса постоянно горят, но их биомасса рекордно выросла. Как так вышло и что из этого следует?
Объединяй и властвуй — как создать из квантовых компьютеров квантовый интернет
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии