У мужчин нашли неожиданную связь между употреблением кофе и тестостероном
У любителей кофе выявили расхождение в уровнях тестостерона: одна форма этого гормона повышалась вместе с количеством выпитого, а другая, напротив, снижалась. Результат оказался особенно интересным на фоне изменений других показателей, связанных с обменом веществ и здоровьем сердца.
Медики из Университета Оулу (Финляндия) и Познаньского университета медицинских наук (Польша) проанализировали данные 2264 финнов в возрасте 46 лет, участвовавших в долгосрочном исследовании Northern Finland Birth Cohort 1966. В выборку вошли 1075 мужчин и 1189 женщин. Большинство, 2194 человека, регулярно употребляли кофе, а еще 70 человек не пили ни его, ни чай.
Участников распределили на группы по количеству выпиваемого кофе: от одного-двух до трех-четырех чашек в день и пяти и более. Затем исследователи сопоставили эти данные с показателями состава тела, обмена веществ, концентрацией различных метаболитов и гормонов в крови. Перед медицинским обследованием добровольцы голодали 12 часов, воздерживались от кофе и сигарет. Статья с результатами вышла в журнале European Journal of Nutrition.
Наиболее выраженную связь обнаружили у мужчин: каждая дополнительная чашка кофе в день оказалась связана с ростом концентрации общего тестостерона в среднем на 0,29 наномоля на литр. Биодоступного тестостерона становилось на 0,08 наномоля на литр больше с каждой чашкой, а уровень глобулина, связывающего половые гормоны, увеличивался на 0,57 наномоля на литр.
Когда одновременно с ростом общего гормона поднимался уровень глобулина, свободного тестостерона у мужчин становилось меньше: его концентрация снижалась в среднем на 0,01 наномоля на литр с каждой дополнительной чашкой кофе. Свободный андрогенный индекс тоже снижался — на 0,36. Все эти связи сохранялись после учета ИМТ, уровня образования, курения, физической активности и употребления алкоголя.
У женщин картина оказалась менее выраженной: каждая дополнительная чашка кофе коррелировала с повышением глобулина, связывающего половые гормоны, на 1,27 наномоля на литр, а свободный тестостерон снижался на 0,01 наномоля на литр. Индекс свободных андрогенов уменьшался на 0,32. Связи с общим и биодоступным тестостероном обнаружить не удалось.
Гормональный эффект сопровождался и другими особенностями у мужчин, регулярно пивших кофе. Медики отметили у них более низкие уровни инсулина натощак и во время теста на толерантность к глюкозе, а также более низкие показатели инсулинорезистентности и более высокую чувствительность к инсулину.
Еще одну особенность заметили при оценке состава тела. У людей из групп с более высоким потреблением кофе было меньше общего и висцерального жира и больше скелетной мышечной массы, хотя ИМТ, окружность талии и соотношение талии и бедер существенно не различались. Исследователи также обнаружили связь между количеством кофе и составом метаболитов в крови.
У мужчин и женщин более высокое потребление этого напитка было связано с более низкой концентрацией некоторых аминокислот, прежде всего лейцина, изолейцина и валина. Эти вещества относятся к аминокислотам с разветвленной цепью. Их повышенный уровень ранее связывали с нарушениями обмена веществ и инсулинорезистентностью.
Почему кофе оказался связан с такими изменениями, авторы исследования окончательно не установили. Они предложили несколько возможных механизмов.
Например, кофеин блокирует аденозиновые рецепторы, активирует симпатическую нервную систему и способен временно увеличивать расход энергии, термогенез и расщепление жиров. Такие эффекты в теории могут объяснить различия в составе тела при длительном употреблении кофе.
С гормональным эффектом ситуация еще менее ясна, тем более что на такие показатели влияют естественные индивидуальные колебания, поэтому со разовому измерению нельзя делать выводы о долговременных изменениях у отдельного человека.
У исследования были и другие ограничения. Данные о потреблении кофе и состоянии организма оценивали в один период, поэтому установить причинно-следственную связь невозможно. Нельзя исключить и то, что особенности здоровья могли влиять на привычку пить кофе, а не наоборот. Кроме того, в анализе не учитывали некоторые потенциально важные факторы, в том числе особенности питания и уровень стресса.
Неизвестным оставался и точный состав кофе, а также способ его приготовления. Поэтому для проверки причинной связи потребуются долгосрочные наблюдения, в которых употребление кофе будут контролировать экспериментально.
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