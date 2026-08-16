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16 августа, 11:45
Татьяна Зайцева
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Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

❋ 4.9

В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.

Археология
# битва
# братская могила
# оружие
# средневековье
# череп
Череп погибшего в битве при Висбю
Череп погибшего в битве при Висбю / © Patrick Randolph-Quinney

Патрик Рэндольф-Куинни, биологический антрополог из Уппсальского университета (Швеция), и его коллеги запустили проект по изучению скелетов из массового захоронения, связанного с битвой при Висбю.

Это сражение произошло в июле 1361 года на шведском острове Готланд в Балтийском море. Датский король Вальдемар IV Аттердаг стремился разграбить главный город острова, Висбю, который был крупным центром Ганзейского союза. Солдатам войска Аттердага противостояло примерно такое же количество защитников Висбю, но датчане одержали победу. В ходе битвы погибло примерно 1800 готландцев и около 300 датчан.

Сразу после окончания сражения всех погибших мужчин похоронили в братских могилах прямо в надетых на них доспехах. Одно из массовых захоронений, расположенных недалеко от поля боя, впервые раскопали еще в начале XX века.

С тех пор, в процессе изучения скелетов воинов, ученые обнаружили множество случаев, когда в черепах покойных имелись отверстия квадратной формы. Аналогичные отметины и прежде неоднократно находили в черепах людей, павших в других средневековых сражениях.

Рэндольф-Куинни и его команда поставили перед собой задачу разгадать тайну квадратных отверстий. Ученые представили результаты своего исследования на 25-й конференции Европейской ассоциации палеопатологии.

Изначально исследователи предположили, что возможными источниками проникающих ранений квадратной формы могли быть три вида оружия: арбалет, топор и палица (дубинка с шипами).

Сначала ученые исследовали семь черепов из Висбю, используя методы микрофотограмметрии и судебной фрактографии. Это позволило построить подробные трехмерные модели квадратных отверстий и изучить разрушенные костные поверхности. Такой подход дал исследователям возможность понять механику того, как именно происходило нанесение травмы.

Затем Рэндольф-Куинни и его команда провели серию экспериментов, используя аутентичные копии всех трех видов оружия и технологию 4D-захвата движения (метод анимации, позволяющий оцифровывать движения человека, записывая их с разных ракурсов в течение определенного времени).

Для этого ученые создали модель человеческого тела, используя кости коровы, покрытые толстым слоем баллистического желатина — материала, имитирующего физические свойства живых тканей человека. Для достоверности экспериментов на модель надели копии средневековых доспехов.

Как рассказал Рэндольф-Куинни в комментарии для Live Science, одетому в специальный костюм и вооруженному копиями оружия исследователю Рэю Уитчеру, эксперту по средневековой реконструкции, дали задание «включить режим берсерка» на покрытых желатином костях.

В итоге оказалось, что ни выстрел из арбалета, ни удар топором не смогли нанести коровьим костям таких же повреждений, какие археологи наблюдали на скелетах из Висбю. Только удар палицей оставлял на костях отверстия квадратной формы, точно соответствующие тем, что видны на черепах.

Помимо характерных повреждений черепа, скелеты, как правило, несли на себе следы множества других травм. Их изучение позволило ученым реконструировать, какой удар и каким оружием нанесли первым, а какие удары последовали за ним. Например, на одном скелете обнаружили следы от боевого топора и последовавшего за ним удара палицей по голове, что указывает на нападение на воина сразу нескольких человек.

Это говорит о том, что средневековые бойцы действовали группами, методично обезвреживая противников, а затем нанося им последний, смертельный удар дубинкой с шипами, отметили исследователи.

Традиционная историческая версия предполагает, что защитниками Висбю были преимущественно плохо обученные, плохо экипированные молодые парни и старики, которые не могли противостоять мощи датской армии. Однако Рэндольф-Куинни и его коллеги пришли к выводу, что средневековые ополченцы были хорошо знакомы с передовыми боевыми приемами.

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Татьяна Зайцева
Татьяна Зайцева
141 статей
Автор на протяжении многих лет пишет новости науки для разных сетевых изданий. Сфера интересов - археология, антропология, медицина, биология, палеонтология.
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Археология
# битва
# братская могила
# оружие
# средневековье
# череп
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