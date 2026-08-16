Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов
В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.
Патрик Рэндольф-Куинни, биологический антрополог из Уппсальского университета (Швеция), и его коллеги запустили проект по изучению скелетов из массового захоронения, связанного с битвой при Висбю.
Это сражение произошло в июле 1361 года на шведском острове Готланд в Балтийском море. Датский король Вальдемар IV Аттердаг стремился разграбить главный город острова, Висбю, который был крупным центром Ганзейского союза. Солдатам войска Аттердага противостояло примерно такое же количество защитников Висбю, но датчане одержали победу. В ходе битвы погибло примерно 1800 готландцев и около 300 датчан.
Сразу после окончания сражения всех погибших мужчин похоронили в братских могилах прямо в надетых на них доспехах. Одно из массовых захоронений, расположенных недалеко от поля боя, впервые раскопали еще в начале XX века.
С тех пор, в процессе изучения скелетов воинов, ученые обнаружили множество случаев, когда в черепах покойных имелись отверстия квадратной формы. Аналогичные отметины и прежде неоднократно находили в черепах людей, павших в других средневековых сражениях.
Рэндольф-Куинни и его команда поставили перед собой задачу разгадать тайну квадратных отверстий. Ученые представили результаты своего исследования на 25-й конференции Европейской ассоциации палеопатологии.
Изначально исследователи предположили, что возможными источниками проникающих ранений квадратной формы могли быть три вида оружия: арбалет, топор и палица (дубинка с шипами).
Сначала ученые исследовали семь черепов из Висбю, используя методы микрофотограмметрии и судебной фрактографии. Это позволило построить подробные трехмерные модели квадратных отверстий и изучить разрушенные костные поверхности. Такой подход дал исследователям возможность понять механику того, как именно происходило нанесение травмы.
Затем Рэндольф-Куинни и его команда провели серию экспериментов, используя аутентичные копии всех трех видов оружия и технологию 4D-захвата движения (метод анимации, позволяющий оцифровывать движения человека, записывая их с разных ракурсов в течение определенного времени).
Для этого ученые создали модель человеческого тела, используя кости коровы, покрытые толстым слоем баллистического желатина — материала, имитирующего физические свойства живых тканей человека. Для достоверности экспериментов на модель надели копии средневековых доспехов.
Как рассказал Рэндольф-Куинни в комментарии для Live Science, одетому в специальный костюм и вооруженному копиями оружия исследователю Рэю Уитчеру, эксперту по средневековой реконструкции, дали задание «включить режим берсерка» на покрытых желатином костях.
В итоге оказалось, что ни выстрел из арбалета, ни удар топором не смогли нанести коровьим костям таких же повреждений, какие археологи наблюдали на скелетах из Висбю. Только удар палицей оставлял на костях отверстия квадратной формы, точно соответствующие тем, что видны на черепах.
Помимо характерных повреждений черепа, скелеты, как правило, несли на себе следы множества других травм. Их изучение позволило ученым реконструировать, какой удар и каким оружием нанесли первым, а какие удары последовали за ним. Например, на одном скелете обнаружили следы от боевого топора и последовавшего за ним удара палицей по голове, что указывает на нападение на воина сразу нескольких человек.
Это говорит о том, что средневековые бойцы действовали группами, методично обезвреживая противников, а затем нанося им последний, смертельный удар дубинкой с шипами, отметили исследователи.
Традиционная историческая версия предполагает, что защитниками Висбю были преимущественно плохо обученные, плохо экипированные молодые парни и старики, которые не могли противостоять мощи датской армии. Однако Рэндольф-Куинни и его коллеги пришли к выводу, что средневековые ополченцы были хорошо знакомы с передовыми боевыми приемами.
Защитный жилет, протестированный в ходе миссии «Артемида I», реально защитил от космической радиации
Специальный пластиковый жилет смог существенно снизить дозу радиации, полученную манекеном во время тестового полета корабля Orion к Луне. По уровню защиты жилет не уступил специальному противорадиационному убежищу внутри корабля. В будущем такая экипировка позволит защищать астронавтов от солнечных вспышек во время полетов на Луну и Марс, минимально сковывая их работу.
Польские археологи выяснили происхождение девушки, похороненной в XVII веке с серпом на шее и замком на пальце ноги
Молодая женщина, возвращения которой из мертвых местное общество, по-видимому, сильно опасалось, имела скандинавские корни и поэтому могла считаться чужестранкой, предположили авторы нового исследования. Ученые также смогли установить много других интересных подробностей о жизни и смерти девушки.
Падающий с небес горящий камень может быть плохим знаком, сообщением от богов, материалом для исследования и объектом поклонения. А вот упавший и остывший метеорит с древних времен был еще и источником «небесного металла» — железа, благодаря которому гораздо позже люди отправятся в космос.
Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.
Двадцатилетнее исследование подтвердило: качественный детский сад реально влияет на академическое будущее ребенка
Качественное дошкольное образование закладывает прочный фундамент успехов на долгие годы вперёд — вплоть до выпускного класса. Двадцатилетнее исследование показало, что дети, которые в возрасте четырех лет перед поступлением в школу посещали бесплатные государственные подготовительные классы, учатся существенно лучше сверстников, посещавших обычные детские сады с упором на простой присмотр или оставшихся на домашнем воспитании.
Десять месяцев в Антарктиде показали: главная угроза для экипажа на Марсе — не одиночество, а избыток общения
Десятимесячный эксперимент в Антарктиде помог выяснить, что частые взаимодействия в замкнутом пространстве не сближают команду, а провоцируют рост недоверия, конфликты и падение продуктивности. Ученые уверены, что отсутствие личного пространства и постоянный контакт с одними и теми же людьми могут стать главными психологическими угрозами для экипажей будущих марсианских миссий.
Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.
Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.
Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Декабря, 2015
Самые необычные образцы украинских вооружений
30 Января, 2021
«Желтая угроза»: синофобия и коронавирус
3 Сентября, 2017
XFEL: гибрид микроскопа с ускорителем
9 Июня, 2020
Mars 2020: есть ли жизнь после Curiosity
14 Сентября, 2013
Дайджест Naked Science
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии