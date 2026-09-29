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Roman Markin
Roman Markin
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Около трети километровой Jeddah Tower окажется выше пограничного слоя атмосферы

Будущая Jeddah Tower окажется настолько высокой, что, по оценке ведущего инженера проекта Джона Перонто, около трети здания будет находиться выше атмосферного пограничного слоя при расчетных условиях. Там характер ветра отличается от привычного для обычных небоскребов, причем максимальные нагрузки могут даже уменьшаться. Одновременно строителям приходится решать и более приземленные проблемы.

Сообщество
# fischer
# Jeddah Tower
# Thornton Tomasetti
# атмосферный пограничный слой
# ветровые нагрузки
# Джидда
# инженерия
# небоскрёбы
# Саудовская Аравия
# строительство
Строящаяся Jeddah Tower на побережье Красного моря в Саудовской Аравии / © Fischer
Строящаяся Jeddah Tower на побережье Красного моря в Саудовской Аравии / © Fischer

У километровой Jeddah Tower появляется проблема, с которой почти не сталкиваются проектировщики обычных высоток: привычные строительные нормы уже плохо описывают ветер на всей высоте здания. Управляющий директор Thornton Tomasetti и руководитель проекта Джон Перонто рассказал, что около трети будущей башни окажется выше атмосферного пограничного слоя. Именно поэтому инженерам пришлось строить специальные климатические модели и проводить масштабные испытания в аэродинамической трубе.

На большой высоте поведение ветра становится менее очевидным. Перонто отмечает парадокс: выше пограничного слоя сильные ветры могут встречаться чаще, но расчетные максимальные нагрузки на конструкцию способны оказаться ниже, чем в более турбулентной зоне ближе к поверхности. Форма Jeddah Tower специально помогает бороться с ветром — три крыла расходятся от центрального ядра, а поперечное сечение постепенно уменьшается к вершине. Такая геометрия не дает вихрям одинаково воздействовать на башню по всей ее высоте.

Атмосферный пограничный слой — нижняя часть атмосферы, непосредственно испытывающая влияние земной поверхности. У него нет постоянной высоты или четкой верхней границы: она меняется в зависимости от времени суток, погоды, температуры, ветра и особенностей поверхности. Поэтому слова об одной трети Jeddah Tower относятся к инженерному описанию расчетных условий, а не означают, что здание «выйдет из атмосферы».

Совсем другой набор проблем возникает ближе к земле. Jeddah Tower строят рядом с Красным морем, поэтому оборудование и соединения постоянно подвергаются воздействию высокой температуры, влажности и соленого воздуха. Немецкая fischer поставляет для проекта химические крепежные системы и высокопрочные стальные анкеры, которые передают нагрузки от закрепленных элементов в бетон. Компания отдельно подчеркивает необходимость долговременной надежности этих соединений в агрессивной среде.

Основная конструкция башни при этом вовсе не представляет собой гигантский стальной каркас. Jeddah Tower спроектирована преимущественно из железобетона: стены связаны между собой и одновременно воспринимают вертикальные и боковые нагрузки. В основании находится пятиметровая железобетонная плита на 270 буронабивных сваях диаметром около 1,8 метра; самые глубокие уходят на 105 метров.

Сейчас строительство уже прошло отметку 462 метра и достигло 115-го этажа. Проектная высота превышает километр, то есть до завершения башне предстоит вырасти еще более чем на полкилометра. Срок завершения fischer и участники проекта указывают как 2028 год.

Составное изображение Jeddah Tower (слева) с «Лахта-центром» (справа) / © JEDTOWER
Составное изображение Jeddah Tower (слева) с «Лахта-центром» (справа) / © JEDTOWER

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Сообщество
# fischer
# Jeddah Tower
# Thornton Tomasetti
# атмосферный пограничный слой
# ветровые нагрузки
# Джидда
# инженерия
# небоскрёбы
# Саудовская Аравия
# строительство
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