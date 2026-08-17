Женские ягодицы оказались более стабильным предпочтением мужчин, чем грудь
Грудь и ягодицы обычно воспринимаются как главные особенности женской фигуры, которые могут влиять на оценку привлекательности. Однако новое исследование показало, что в предпочтениях мужчин эти признаки далеко не равноценны.
Грудь и ягодицы — наиболее заметные признаки, которые можно учитывать при оценке внешности женщины. Оба связаны с половым созреванием и воспринимаются как вторичные половые характеристики. Но все еще не до конца ясно, одинаково ли мужчины ценят их. Новое исследование, опубликованное в журнале Evolutionary Psychology, подтвердило, что в этих предпочтениях есть заметная асимметрия.
Профессор кафедры психологии Норвежского университета науки и технологий в Тронхейме Мехмет Мехметоглу провел опрос среди 395 норвежских мужчин 18-55 лет (средний возраст — 22,76 года). Большинство участников, 62,5%, не состояли в романтических отношениях. Им предложили оценить по пятибалльной шкале, насколько важны ягодицы и грудь при выборе потенциальной партнерши.
В среднем ягодицы получили более высокие оценки: 3,91 балла против 3,37 для груди. Однако эти значения скрывали существенные различия между самими участниками. Чтобы их выявить, психолог применил латентный профильный анализ. Этот статистический метод позволяет находить группы людей с похожими сочетаниями ответов, даже если заранее неизвестно, сколько таких групп существует.
Самой многочисленной оказалась группа, которую исследователь назвал ориентированной на внешность: в нее вошли 53% мужчин. Они высоко оценивали значение и груди, и ягодиц. Еще 20% составили умеренно ориентированные на телесные признаки участники — для них обе анатомические особенности также имели значение, но оценки были ниже.
Еще 18% мужчин образовали собственную группу с выраженной любовью к ягодицам. Такой вариант предпочтений возникал во всех проверенных вариантах статистической модели, независимо от того, на сколько групп делили участников. Это позволило считать его устойчивым результатом анализа. Иными словами, участники, для которых была важна грудь, одновременно высоко оценивали и ягодицы, тогда как выбор в пользу ягодиц мог существовать сам по себе.
Четвертая группа, куда вошли лишь 9% участников, придавала обеим особенностям женского тела относительно небольшое значение. Психолог назвал ее неориентированной на телесные признаки.
Мехметоглу также проверил, связаны ли выявленные группы с другими установками мужчин. В анализ включили четыре дополнительных показателя: отношение к равенству людей, склонность придавать значение материальным достижениям, важность сексуальности и интеллектуальных качеств.
Наиболее отчетливую связь специалист обнаружил для отношения к сексуальности. Чем выше мужчина ценил ее как критерий выбора партнерши, тем выше была вероятность его попадания в одну из групп, ориентированных на телесные признаки. Интеллектуальные качества как критерий выбора второй половинки не показали значимой связи ни с одной из четырех групп. Все дополнительные показатели, вместе взятые, объясняли примерно 20% различий в принадлежности участников к выявленным типам предпочтений.
Психолог предположил, что центральная роль ягодиц связана с их предполагаемой ролью в эволюции человеческого выбора партнера: эта часть тела может служить визуальным сигналом, связанным с половой зрелостью, репродуктивным потенциалом и общим состоянием организма. Однако такая интерпретация остается гипотезой.
«Результаты исследования показывают, что ягодицы могут занимать более центральную и стабильную роль, чем грудь, в предпочтениях при выборе партнерши. Это предлагает новые сведения о структуре физической привлекательности и неоднородности в мужском мышлении», — подытожил Мехметоглу.
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