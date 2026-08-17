  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
17 августа, 10:29
Мария Азарова
5

Женские ягодицы оказались более стабильным предпочтением мужчин, чем грудь

❋ 4.4

Грудь и ягодицы обычно воспринимаются как главные особенности женской фигуры, которые могут влиять на оценку привлекательности. Однако новое исследование показало, что в предпочтениях мужчин эти признаки далеко не равноценны.

Психология
# внешность
# грудь
# мужчины
# мужчины и женщины
# тело
# ягодицы
«Нимфа, лежащая на спине»
«Нимфа, лежащая на спине» — мраморная скульптура итальянского скульптора Антонио Кановы / © www.metmuseum.org

Грудь и ягодицы — наиболее заметные признаки, которые можно учитывать при оценке внешности женщины. Оба связаны с половым созреванием и воспринимаются как вторичные половые характеристики. Но все еще не до конца ясно, одинаково ли мужчины ценят их. Новое исследование, опубликованное в журнале Evolutionary Psychology, подтвердило, что в этих предпочтениях есть заметная асимметрия.

Профессор кафедры психологии Норвежского университета науки и технологий в Тронхейме Мехмет Мехметоглу провел опрос среди 395 норвежских мужчин 18-55 лет (средний возраст — 22,76 года). Большинство участников, 62,5%, не состояли в романтических отношениях. Им предложили оценить по пятибалльной шкале, насколько важны ягодицы и грудь при выборе потенциальной партнерши.

В среднем ягодицы получили более высокие оценки: 3,91 балла против 3,37 для груди. Однако эти значения скрывали существенные различия между самими участниками. Чтобы их выявить, психолог применил латентный профильный анализ. Этот статистический метод позволяет находить группы людей с похожими сочетаниями ответов, даже если заранее неизвестно, сколько таких групп существует.

Самой многочисленной оказалась группа, которую исследователь назвал ориентированной на внешность: в нее вошли 53% мужчин. Они высоко оценивали значение и груди, и ягодиц. Еще 20% составили умеренно ориентированные на телесные признаки участники — для них обе анатомические особенности также имели значение, но оценки были ниже.

Еще 18% мужчин образовали собственную группу с выраженной любовью к ягодицам. Такой вариант предпочтений возникал во всех проверенных вариантах статистической модели, независимо от того, на сколько групп делили участников. Это позволило считать его устойчивым результатом анализа. Иными словами, участники, для которых была важна грудь, одновременно высоко оценивали и ягодицы, тогда как выбор в пользу ягодиц мог существовать сам по себе.

Четвертая группа, куда вошли лишь 9% участников, придавала обеим особенностям женского тела относительно небольшое значение.  Психолог назвал ее неориентированной на телесные признаки.

Мехметоглу также проверил, связаны ли выявленные группы с другими установками мужчин. В анализ включили четыре дополнительных показателя: отношение к равенству людей, склонность придавать значение материальным достижениям, важность сексуальности и интеллектуальных качеств.

Наиболее отчетливую связь специалист обнаружил для отношения к сексуальности. Чем выше мужчина ценил ее как критерий выбора партнерши, тем выше была вероятность его попадания в одну из групп, ориентированных на телесные признаки. Интеллектуальные качества как критерий выбора второй половинки не показали значимой связи ни с одной из четырех групп. Все дополнительные показатели, вместе взятые, объясняли примерно 20% различий в принадлежности участников к выявленным типам предпочтений.

Психолог предположил, что центральная роль ягодиц связана с их предполагаемой ролью в эволюции человеческого выбора партнера: эта часть тела может служить визуальным сигналом, связанным с половой зрелостью, репродуктивным потенциалом и общим состоянием организма. Однако такая интерпретация остается гипотезой. 

«Результаты исследования показывают, что ягодицы могут занимать более центральную и стабильную роль, чем грудь, в предпочтениях при выборе партнерши. Это предлагает новые сведения о структуре физической привлекательности и неоднородности в мужском мышлении», — подытожил Мехметоглу.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Психология
# внешность
# грудь
# мужчины
# мужчины и женщины
# тело
# ягодицы
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
17 Авг
Бесплатно
Путешествия по экотропам – в России и в мире
Русское географическое общество
Москва
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Мир глазами руконожки
Зануда
Онлайн
Лекция
18 Авг
Бесплатно
Великий космологический кризис: почему старая модель Вселенной больше не работает
Астрокомплекс им. С.П. Королева
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Что такое геном человека и что такое человек?
Sistema Gallery
Москва
Лекция
19 Авг
Бесплатно
Дамба: комплекс защитных сооружений Санкт-Петербурга
Библиотека Друзей
Санкт-Петербург
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Растения-космонавты
Московский зоопарк
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Как эволюция радиофизики изменила Homo Sapiens
Центр «Архэ»
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Голоса Севера. Как этнографы изучали и документировали культуры народов Арктики
Культурный центр ЗИЛ
Москва
Лекция
20 Авг
Бесплатно
Пионеры аэрофотосъемки в археологии
Библиотека иностранной литературы
Москва

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
17 августа, 06:33
Мария Азарова

У мужчин нашли неожиданную связь между употреблением кофе и тестостероном

У любителей кофе выявили расхождение в уровнях тестостерона: одна форма этого гормона повышалась вместе с количеством выпитого, а другая, напротив, снижалась. Результат оказался особенно интересным на фоне изменений других показателей, связанных с обменом веществ и здоровьем сердца.

Медицина
# висцеральный жир
# гормоны
# здоровье
# кофе
# кофеин
# мужчины
# тестостерон
16 августа, 11:45
Татьяна Зайцева

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.

Археология
# битва
# братская могила
# оружие
# средневековье
# череп
15 августа, 15:28
Марк Чернов

Защитный жилет, протестированный в ходе миссии «Артемида I», реально защитил от космической радиации

Специальный пластиковый жилет смог существенно снизить дозу радиации, полученную манекеном во время тестового полета корабля Orion к Луне. По уровню защиты жилет не уступил специальному противорадиационному убежищу внутри корабля. В будущем такая экипировка позволит защищать астронавтов от солнечных вспышек во время полетов на Луну и Марс, минимально сковывая их работу.

Космонавтика
# NASA
# Артемида-1
# космическая радиация
# космические технологии
# космос
# Луна
# марс
# радиационная защита
10 августа, 11:42
Илья Гриднев

Большинство людей не подозревали о вреде солнцезащитных кремов для океана

Британские экологи выяснили, что большинство людей не догадываются о вреде солнцезащитных кремов для Мирового океана. Обзор научной литературы и локальный уличный опрос наглядно продемонстрировали разрыв между реальными экологическими угрозами и повседневными привычками покупателей.

Биология
# коралловые рифы
# океан
# солнцезащитный крем
# химикаты
# экология
16 августа, 11:45
Татьяна Зайцева

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

В черепах участников битв эпохи Средневековья часто находят отверстия квадратной формы, о происхождении которых спорят специалисты. Авторы нового исследования пришли к выводу, что такое повреждение — следствие смертельного удара по голове палицей.

Археология
# битва
# братская могила
# оружие
# средневековье
# череп
11 августа, 14:04
Марк Чернов

Десять месяцев в Антарктиде показали: главная угроза для экипажа на Марсе — не одиночество, а избыток общения

Десятимесячный эксперимент в Антарктиде помог выяснить, что частые взаимодействия в замкнутом пространстве не сближают команду, а провоцируют рост недоверия, конфликты и падение продуктивности. Ученые уверены, что отсутствие личного пространства и постоянный контакт с одними и теми же людьми могут стать главными психологическими угрозами для экипажей будущих марсианских миссий.

Психология
# антарктида
# изоляция
# космонавтика
# марс
# Психология
# экспедиции
31 июля, 14:12
Андрей Серегин

Под лесами Амазонии нашли следы цивилизации с миллионами жителей

Долгое время считалось, что до прихода европейцев тропические леса Амазонии были заселены сравнительно плохо. Однако выяснилось, что плотная растительность скрывает большинство следов древних обществ. С помощью воздушного лазерного сканирования ученые обнаружили сотни неизвестных земляных сооружений и предположили, что около двух тысяч лет назад население юго-западной части Амазонии могло достигать трех миллионов человек.

Археология
# Амазонка
# америка
# ЛИДАР
# население
# цивилизации
9 августа, 19:34
Марк Чернов

В Армении открыли один из самых больших дата-центров в Европе

Американская компания Firebird официально запустила в городе Раздан крупный центр обработки данных и фабрику искусственного интеллекта. На сегодняшний день это самый масштабный технологический хаб подобного уровня в СНГ, а после завершения всех этапов строительства он войдет в пятерку самых мощных вычислительных кластеров в мире.

Технологии
# Армения
# вычислительная техника
# дата-центр
# нейросетевые технологии
# суперкомпьютеры
# технологии
19 июля, 20:09
Александр Березин

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Очереди на заправках стали привычным явлением в России, а на фоне информационного вакуума от властей о конкретных показателях производства бензина в июне население вынуждено ориентироваться на слухи. Все это выглядит довольно странно, но есть нюанс: скорее всего, кризис уже начинает выдыхаться. Как именно мы это выяснили?

С точки зрения науки
# бензин
# нпз
# Россия
# экономика
Выбор редакции
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Последние новости:

  1. Женские ягодицы оказались более стабильным предпочтением мужчин, чем грудь

    17 августа, 10:29

  2. У мужчин нашли неожиданную связь между употреблением кофе и тестостероном

    17 августа, 06:33

  3. Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

    16 августа, 11:45

  4. Древнегреческая знать носила метеоритное железо как украшения

    15 августа, 20:21
Выбор редакции

На Луне нашли следы подповерхностных рек с жидкой водой — и это может стать главной угрозой для ее освоения

13 августа, 11:58

Последние комментарии

Lorde Laura
36 минут назад
Интересный рейтинг, особенно то, как восприятие влияния стран отличается от чисто экономических и военных показателей. А если хочется немного

Рейтинг самых могущественных стран по опросу общественного мнения

Lorde Laura
40 минут назад
Интересно сравнить, насколько по-разному люди в разных странах относятся к новостям цифры действительно заставляют задуматься. А для отдыха после

Рейтинг стран по уровню доверия к новостям в 2026 году

Алексей Никитин
53 минуты назад
Наиудивительнейший бред! Там, где лучше, женщины рождают меньше детей? То есть они там меньше женщины? Идиотические либерастические бредни,

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

SecDep
1 час назад
Александр, 18.08.26 В России нарастает вторая волна топливного кризиса. Регионы снова вводят систему «чет-нечет» и лимиты на отпуск бензина. В

Кризис без дефицита: почему Россия встала в очереди за бензином и когда они закончатся

Джон Траволта
1 час назад
Иван, с гуситами всё было очень интересно) Во-первых, это конфликт длительный. А не отдельное сражение, как при Висбю. А так-то, накоротке, гуситы

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

James Anderson
1 час назад
Интересно, что миссию снова перенесли, но при этом подготовка самого аппарата продолжается. Особенно любопытно, что для полёта планируют

Запуск первой частной миссии на Венеру перенесли на лето 2026 года

Валерий Муравицкий
2 часа назад
Женщина друг человека

Карта: наиболее и наименее благоприятные страны для женщин

Дмитрий Караваев
2 часа назад
Сергей, скажу сразу, человек как биологический вид просто физически и теоретически не познает и 1% происходящего вокруг него. Даже больше, вся эта

Новый эксперимент на Большом адронном коллайдере пошел вразрез с принятыми представлениями о поведении глюонов в ядре

А К
3 часа назад
Andrii, А это к составителям красивых диаграмм. Мне пофиг.

Топ-10 крупнейших производителей яиц в мире

Сергей Васильев
3 часа назад
Индия это просто безумие, через пару десятилетий не будет работы вообще, будет всё автоматически и роботизировано индии просто так не прокормить

Карта: топ-10 самых населенных стран мира

Andrii Myrkovets
6 часов назад
А, догадайся, что такое на душу населения, может на человек-обезьяну, которая может поделить количество одного на количество самих себя. Или вы

Топ-10 крупнейших производителей яиц в мире

Кирилл Думский
6 часов назад
У нас во времена СССР Буран без пилота взлетел в космос и сам приземлился)

Stratolaunch впервые показала полностью автономную посадку гиперзвукового беспилотника Talon-A

Имя Фамилия
9 часов назад
Антон, Если считать по "прописке", то Лихтенштейн и Люксембург впереди планеты всей. :-) На третьем месте, наверное, Монако...

Карта: топ-10 самых населенных стран мира

Антон Егоров
10 часов назад
Было бы интересно посмотреть рейтинг по плотности населения

Карта: топ-10 самых населенных стран мира

Игорь Коняшов
10 часов назад
Elusive, 1. Пенопласт делали из молочной пены. можно было детей кормить. 2. Сила гравитации была слабее процентов на 80. люди на дом запрыгивали с

Почти вечный бетон древних: почему римские сооружения стоят, а современные крошатся

Иван Колупаев
10 часов назад
Джон, всего 60 лет спустя, зажиточные чешские горожане и даже голытьба показали европейскому рыцарству чего те на самом деле стоят. Когда внезапно

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

Иван Колупаев
11 часов назад
Andrew, первач это славянско-ордынское оружие 😁

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

Иван Колупаев
11 часов назад
Sam, впрочем spiked war club (дубинка с шипами) из оригинала статьи действительно могла нанести схожие повреждения жаль автор не удосужилась привести

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

Андрей Григорьев
11 часов назад
Александр, Вы правы, я не в теме, поэтому я загуглил )) Вы написали, что "То, что вы так называете (нейросети), не демонстрирует минимум три признака

Разгадка парадокса Ферми: самопожирание цивилизаций или вариант Циолковского?

Andrew Bolshakov
12 часов назад
Я сразу подумал на пернач какой-нито.

Ученые выяснили, какое оружие оставляло квадратные отверстия в черепах средневековых воинов

Самые обсуждаемые