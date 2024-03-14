Гольф утроил риск заболевания, ведущего к параличу

Боковой амиотрофический склероз (БАС), или болезнь Лу Герига, приводит к потере двигательных функций и когнитивным изменениям. В итоге наступают паралич и смерть. Точную причину, по которой это состояние возникает, пока не установили. Согласно выводам последних исследований, дело может быть в сочетании генетической предрасположенности и токсинов окружающей среды, например пестицидов и тяжелых металлов.

Ученые из Мичиганского университета в Анн-Арборе (США) нашли дополнительное подтверждение связи БАС с перечисленными токсичными веществами. Они обнаружили, что хобби и виды деятельности, во время которых человек взаимодействует с обработанной пестицидами средой, повышают риск этого заболевания. Соответствующую научную статью опубликовал Journal of the Neurological Sciences.

Ученые опросили 400 человек с БАС и 287 участников контрольной группы. Социально-демографические характеристики у всех были сбалансированы, за исключением того, что больные БАС были немного старше (их средний возраст составил 63 года, при том что в контрольной группе он был равен 61,1 года) и имели более низкий уровень образования. Участники исследования ответили на вопросы о хобби, наличии физической активности и видах деятельности, которые могут быть связаны с воздействием на организм вредных веществ.

Почти в три с половиной раза выше оказалась вероятность БАС у респондентов мужского пола, которые увлекались игрой в гольф. Площадки для этого вида досуга принято обильно обрабатывать пестицидами. Ученые также отметили, что на риск заболевания повлияли садоводство, охота или стрельба из лука, дерево- и металлообработка. У женщин зависимости между занятиями и развитием болезни не выявили, однако ученые допускают, что в выборке их было недостаточно для окончательных выводов.

Исследователи также узнали у респондентов с боковым амиотрофическим склерозом, в каком возрасте они заболели. Авторы статьи отметили, что болезнь проявилась почти на четыре года раньше у людей, которые пять лет до постановки диагноза занимались плаванием или тяжелой атлетикой.

По мнению ученых, необходимо продолжать исследования, которые помогут выявить все виды деятельности, способные привести к БАС. Предыдущие работы показали, что в этом смысле небезопасна работа в шахте, однако изучать важно не только профессиональную деятельность, но и способы проводить свободное время. Информация обо всех факторах, которые увеличивают риск бокового амиотрофического склероза, позволит улучшить профилактику этой болезни.

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