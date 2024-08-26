В МГПУ узнали, как россияне пользуются трекерами здоровья

Ученые МГПУ изучили практику использования трекеров здоровья. Выяснилось, что 75 процентов пользователей трекеров применяют их более года, причем 48 процентов из них пользуются трекерами два года и более. Это говорит о том, что практики самоотслеживания прочно вошли в повседневную жизнь значительной части населения.

О формировании устойчивых привычек самоотслеживания и накопления цифрового биокапитала говорит то, что большинство пользователей трекеров (75 процентов) применяют их постоянно, без длительных перерывов. Кроме того, 80 процентов используют трекеры с высокой частотой: 48 процентов – каждый день, а 32 процента – несколько раз в неделю.

Интересно, что большинство пользователей трекеров (73 процента) используют трекеры для конкретных целей. Наиболее популярной целью оказалось использование трекеров для занятий спортом (41 процент). Реже трекеры применяются для контроля заболеваний (19 процентов) и контроля питания (10 процентов). Эти данные указывают на осознанный подход к самоотслеживанию и целенаправленное накопление цифрового биокапитала.

Анализ степени вовлеченности пользователей в процессы сбора и обработки данных выявил интересную тенденцию. Несмотря на то, что большинство респондентов (91 процент) полагаются на автоматический сбор данных цифровыми устройствами, когда речь заходит об анализе собранных данных, наблюдается обратная картина. 47 процентов пользователей делают выводы самостоятельно, а 22 — основываются на кратком анализе, предлагаемом приложением. Это говорит о высоком уровне критического мышления и стремлении к самостоятельной интерпретации полученных данных.

«В ходе исследования выяснилось, что среди респондентов, практикующих сбор данных о себе с помощью цифровых устройств, 59 процентов имеют высшее образование, что почти в два раза превышает средний показатель по России (26 процентов). Это может свидетельствовать о наличии связи между уровнем образования и склонностью к использованию современных технологий для самоотслеживания», — комментирует результаты Максим Глушко.

Однако гипотеза исследования о наличии связи между цифровым биокапиталом и культурным капиталом не подтвердилась. Корреляционных анализ показал, что связь слишком слабая (коэффициент корреляции Спирмена составил всего 0,05). Это ставит под сомнение возможность рассмотрения цифрового биокапитала как новой формы капитала в классическом понимании.

Исследователи МГПУ отмечают, что полученные результаты открывают новые перспективы для изучения феномена цифрового биокапитала и практик самоотслеживания. В частности, они предлагают в будущих исследованиях расширить выборку, включив в нее все население России, а также усовершенствовать показатели для измерения культурного и цифрового биокапитала, сделав их более чувствительными к минимальным различиям. Результаты исследования имеют важное практическое значение для понимания тенденций в области цифрового здоровья и могут быть использованы при разработке стратегий в сфере здравоохранения и образования. Кроме того, они вносят вклад в теоретическое осмысление новых форм капитала в эпоху цифровизации.

Исследование МГПУ демонстрирует, что практики использования трекеров здоровья становятся неотъемлемой частью жизни значительной части населения, особенно людей с высшим образованием. Однако вопрос о статусе цифрового биокапитала как новой формы капитала остается открытым и требует дальнейшего изучения.

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МГПУ 14 статей Московский городской педагогический университет (МГПУ) — лидирующий государственный педагогический университет в России по качеству приема студентов. В структуру МГПУ входят все уровни образования. Тут готовят не только педагогов, психологов, филологов и переводчиков, но и специалистов по STEM, биологов, юристов, дизайнеров, тренеров. В университете, входящем в программу «Приоритет-2030», ведутся исследования в области цифровой дидактики и использования искусственного интеллекта в образовании, экологии, урбанистики и соучаствующего проектирования, педагогики и психологии, физиологии, нутрициологии и мотивации, функциональной грамотности и развития одаренности.