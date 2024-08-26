Уведомления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оценивать материалы, создавать записи и писать комментарии.
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
В МГПУ узнали, как россияне пользуются трекерами здоровья
Ученые МГПУ изучили практику использования трекеров здоровья. Выяснилось, что 75 процентов пользователей трекеров применяют их более года, причем 48 процентов из них пользуются трекерами два года и более. Это говорит о том, что практики самоотслеживания прочно вошли в повседневную жизнь значительной части населения.
О формировании устойчивых привычек самоотслеживания и накопления цифрового биокапитала говорит то, что большинство пользователей трекеров (75 процентов) применяют их постоянно, без длительных перерывов. Кроме того, 80 процентов используют трекеры с высокой частотой: 48 процентов – каждый день, а 32 процента – несколько раз в неделю.
Интересно, что большинство пользователей трекеров (73 процента) используют трекеры для конкретных целей. Наиболее популярной целью оказалось использование трекеров для занятий спортом (41 процент). Реже трекеры применяются для контроля заболеваний (19 процентов) и контроля питания (10 процентов). Эти данные указывают на осознанный подход к самоотслеживанию и целенаправленное накопление цифрового биокапитала.
Анализ степени вовлеченности пользователей в процессы сбора и обработки данных выявил интересную тенденцию. Несмотря на то, что большинство респондентов (91 процент) полагаются на автоматический сбор данных цифровыми устройствами, когда речь заходит об анализе собранных данных, наблюдается обратная картина. 47 процентов пользователей делают выводы самостоятельно, а 22 — основываются на кратком анализе, предлагаемом приложением. Это говорит о высоком уровне критического мышления и стремлении к самостоятельной интерпретации полученных данных.
«В ходе исследования выяснилось, что среди респондентов, практикующих сбор данных о себе с помощью цифровых устройств, 59 процентов имеют высшее образование, что почти в два раза превышает средний показатель по России (26 процентов). Это может свидетельствовать о наличии связи между уровнем образования и склонностью к использованию современных технологий для самоотслеживания», — комментирует результаты Максим Глушко.
Однако гипотеза исследования о наличии связи между цифровым биокапиталом и культурным капиталом не подтвердилась. Корреляционных анализ показал, что связь слишком слабая (коэффициент корреляции Спирмена составил всего 0,05). Это ставит под сомнение возможность рассмотрения цифрового биокапитала как новой формы капитала в классическом понимании.
Исследователи МГПУ отмечают, что полученные результаты открывают новые перспективы для изучения феномена цифрового биокапитала и практик самоотслеживания. В частности, они предлагают в будущих исследованиях расширить выборку, включив в нее все население России, а также усовершенствовать показатели для измерения культурного и цифрового биокапитала, сделав их более чувствительными к минимальным различиям. Результаты исследования имеют важное практическое значение для понимания тенденций в области цифрового здоровья и могут быть использованы при разработке стратегий в сфере здравоохранения и образования. Кроме того, они вносят вклад в теоретическое осмысление новых форм капитала в эпоху цифровизации.
Исследование МГПУ демонстрирует, что практики использования трекеров здоровья становятся неотъемлемой частью жизни значительной части населения, особенно людей с высшим образованием. Однако вопрос о статусе цифрового биокапитала как новой формы капитала остается открытым и требует дальнейшего изучения.
Когда звезда оказывается слишком близко к черной дыре, ее разрывают приливные силы — это называется «событие приливного разрушения». Теоретическое описание таких явлений впервые появилось полвека назад и с тех пор было хорошо проработано. Одна беда: кандидатов в события приливного разрушения мало, а их наблюдаемые характеристики здорово отличаются от предсказанных. Эту проблему решила новая симуляция, проведенная на австралийском суперкомпьютере.
Крупнейшее в Европе мегалитическое сооружение, построенное на юге Испании в IV тысячелетии до нашей эры, возвели с учетом понимания сложных научных концепций, иначе древние строители не смогли бы определить ряд параметров, которые помогли мегалитам не разрушиться еще на этапе их доставки к месту строительства. Авторы нового исследования рассказали, какими знаниями должны были обладать древние инженеры, чтобы построить устойчивую единую структуру из камней массой в десятки тонн.
Священный костер инквизиции, который, как известно, излечивает любые амбиции, — лишь малая часть интернет-мемов, посвященных охоте на ведьм. Они основаны на мифах. Чтобы развеять их и узнать причины, по которым инквизиция вообще взялась за колдунов, сыграл ли в этом какую-то роль знаменитый трактат «Молот ведьм» «брата Генриха» Инститориса из доминиканского ордена, сколько мужчин сожгли на кострах, с помощью чего проводили пытки, действительно ли конфликтующие соседи доносили друг на друга и при чем здесь концепция «общего врага», Naked Science обратился к историку-медиевисту, специалисту по средневековой демонологии и автору книги «Инквизиция, ересь и колдовство. Молот ведьм» Григорию Бакусу.
Когда звезда оказывается слишком близко к черной дыре, ее разрывают приливные силы — это называется «событие приливного разрушения». Теоретическое описание таких явлений впервые появилось полвека назад и с тех пор было хорошо проработано. Одна беда: кандидатов в события приливного разрушения мало, а их наблюдаемые характеристики здорово отличаются от предсказанных. Эту проблему решила новая симуляция, проведенная на австралийском суперкомпьютере.
Священный костер инквизиции, который, как известно, излечивает любые амбиции, — лишь малая часть интернет-мемов, посвященных охоте на ведьм. Они основаны на мифах. Чтобы развеять их и узнать причины, по которым инквизиция вообще взялась за колдунов, сыграл ли в этом какую-то роль знаменитый трактат «Молот ведьм» «брата Генриха» Инститориса из доминиканского ордена, сколько мужчин сожгли на кострах, с помощью чего проводили пытки, действительно ли конфликтующие соседи доносили друг на друга и при чем здесь концепция «общего врага», Naked Science обратился к историку-медиевисту, специалисту по средневековой демонологии и автору книги «Инквизиция, ересь и колдовство. Молот ведьм» Григорию Бакусу.
Хочется пить, мыться, поливать теплицу и улетать потом домой? Просто добавь жару! Новая методика, предложенная китайскими учеными, позволит добывать жизненно важную жидкость прямо из лунного грунта, даже если концентрация воды в нем минимальна. Ее эффективность успешно проверили на образцах реголита, которые удалось получить в рамках миссии «Чанъэ-5».
Предприятия Научного дивизиона госкорпорации «Росатом» и группа строительных компаний «Реформа» заключили договор о сотрудничестве и впервые применили для демонтажа высотных металлических конструкций — кранов-перегружателей — мобильный лазерный комплекс. МЛК, разработанный в стенах одного из институтов «Росатома», не имеет аналогов в стране.
Инсектицидные спреи и аэрозоли, с помощью которых обычно пытаются бороться с тараканами в доме, в большинстве случаев неэффективны и почти полностью бесполезны. Такой неутешительный вывод сделали американские исследователи по итогам лабораторных испытаний, в которых протестировали средства на основе пиретроидов — одной из самых распространенных групп инсектицидов.
Выглядеть хорошо на фото в выпускном альбоме оказывается важно не только потому, что по красивым снимкам позже будет приятнее вспоминать ушедшую юность. Американские ученые недавно выяснили, что наименее привлекательные люди в школьных фотоальбомах прожили меньше своих более симпатичных сверстников.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
Пытки в Северной Корее
Война будущего
Космические очки
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии