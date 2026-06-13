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Юлия Николаева
Юлия Николаева
13 июня, 08:02
Рейтинг: +135
Посты: 218

Самые популярные фрукты в мире

Фрукты — одна из самых производимых групп продуктов на Земле, и причину понять легко: сладкие, готовые к употреблению, состоящие в основном из воды, богатые клетчаткой и витаминами.

Сообщество
# биология
# пища
# статистика
# фрукты
Бананы / © Wikimedia Commons
Бананы / © Wikimedia Commons

Однако с определением того, что именно считать фруктом, все сложнее, чем кажется. С ботанической точки зрения, фрукт — это часть цветкового растения, содержащая семена, а это означает, что помидоры, огурцы и перцы тоже подпадают под это определение, хотя кулинары и специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН относят их к овощам.

Бананы — 135 миллионов тонн

Бананы — самый производимый фрукт в мире: около 135 миллионов тонн. Они также были одними из первых фруктов, которые одомашнил человек: их возделывали на влажных землях долины Кук в горной части Новой Гвинеи еще в 8000–5000 годах до нашей эры, затем они распространились по всей Юго-Восточной Азии и в конце концов достигли Филиппин. Сегодня больше всего бананов выращивает Индия — почти четверть мирового урожая, за ней следуют Китай и Филиппины.

Привлекательность банана объясняется его удобством. Он поступает к потребителю в собственной защитной кожуре, не требует мытья и хорошо переносит транспортировку, что делает его одним из самых популярных перекусов на планете. Он также является полезным источником калия, витамина B6, витамина C, клетчатки и магния.

Арбузы — 100 миллионов тонн

Мало что сравнится с холодным арбузом в жаркий день, и в мире ежегодно выращивают около 100 миллионов тонн этой ягоды. Арбузы родом из северо-восточной Африки. Их семена найдены в древнеегипетских гробницах, включая гробницу Тутанхамона, где этот плод помещали рядом с умершими для путешествия в загробный мир. Сегодня Китай доминирует в производстве, выращивая около 60 миллионов тонн — более половины мирового урожая. Помимо употребления в свежем виде, люди используют природную сладость арбуза и его высокое содержание воды в самых разных напитках — как алкогольных, так и безалкогольных.

Яблоки — 96 миллионов тонн

Яблоки составляют около 96 миллионов тонн в год. Они родом из гор Центральной Азии, где их дикий предок до сих пор растет в лесах южного Казахстана, и они распространялись на запад вдоль Великого шелкового пути на протяжении тысячелетий. Главная привлекательность яблока — хруст, а также множество сортов, от сладких до кислых. Китай выращивает почти половину мирового урожая яблок, опережая США и Польшу. Японский сорт Фудзи, ценимый за свой размер и сладость, стал одним из самых популярных сортов в мире.

Апельсины — 76 миллионов тонн

Апельсины — это цитрусовый гибрид, который был выведен в южном Китае тысячи лет назад, прежде чем распространиться на запад. Они достигли Америки в 1493 году, во втором плавании Колумба. Бразилия является крупнейшим производителем, выращивая около 16 миллионов тонн — почти пятую часть мирового урожая апельсинов. Сладкий, сочный и содержащий более дневной нормы витамина C в одном плоде, апельсиновый сок — это завтрак по умолчанию для большей части планеты. Его главный недостаток — липкая кожура.

Виноград — 75 миллионов тонн

Виноград замыкает первую пятерку с показателем около 75 миллионов тонн. Это один из древнейших возделываемых фруктов, одомашненный около 6000–8000 лет назад на Южном Кавказе и Ближнем Востоке, и связанный с виноделием почти с самого начала. Сегодня Китай является крупнейшим производителем винограда, опережая Италию, США, Францию и Испанию. Примерно половина мирового винограда идет на вино, остальное едят свежим как столовый виноград или сушат в изюм.

Манго — 59 миллионов тонн

Специалисты Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН учитывают манго вместе с гуавой и мангостином. Индия выращивает почти половину этого объема и является мировой столицей манго, где этот фрукт культивируется около 4000 лет на территории Индо-Бирманского региона. Манго достигли Америки только в XVIII веке, будучи завезенными португальцами в Бразилию, а испанцами — через Филиппины в Мексику. Манго — отличный источник витамина C и витамина A, а также витамина B6 и клетчатки.

Груши — 26 миллионов тонн

Груши не происходят из какого-то одного места. Они произрастают на большей части Европы и Азии и на севере Африки, их ели еще с доисторических времен, а в Китае их культивируют по меньшей мере 3000 лет. Китай остается крупнейшим производителем с огромным отрывом, выращивая почти две трети мирового урожая груш. Недооцененные на большей части Запада, груши так же обычны, как яблоки, в Восточной Европе, где их можно недорого купить на уличных рынках и где их часто срывают с деревьев в садах и на обочинах дорог по пути на работу. Их также уваривают в компоты и варенья.

Авокадо — девять миллионов тонн

Авокадо родом из южно-центральной Мексики и был одомашнен там около 5000 лет назад. Ацтеки ели его задолго до прибытия европейцев; испанские исследователи впервые описали его в начале XVI века. Мексика до сих пор является крупнейшим производителем (около 2,5 миллиона тонн) — больше, чем любая другая страна. Авокадо богато полезными мононенасыщенными жирами, которые вместе с клетчаткой, калием и витаминами E и K делают его настоящим нутрициологическим вымирающим видом.

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Комментарии

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1 Комментарий
Sam Dowson
Sam Dowson
5 минут назад
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Авокадо такой "фрукт", как и помидор. Последний даже более фруктовый, чем авокадо, так как у него есть сладкие десертные сорта, а у авокадо таких нет.
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Sam Dowson
5 минут назад
Авокадо такой "фрукт", как и помидор. Последний даже более фруктовый, чем авокадо, так как у него есть сладкие десертные сорта, а у авокадо таких нет.

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