Этот пост добавлен читателем Naked Science в раздел «Сообщество». Узнайте как это сделать по ссылке.
Ученые подсчитали, сколько воды будет потреблять ИИ к 2030 году в человеческом эквиваленте
У развития искусственного интеллекта есть экологическая цена. По оценкам Института водных ресурсов, окружающей среды и здоровья при Университете ООН (UNU-INWEH), к 2030 году количество воды, необходимой дата-центрам, может достичь уровня, сопоставимого с потребностями 1,3 миллиарда человек. Это создаст угрозу природным ресурсам во многих регионах мира.
В отчете института отмечается, что обычно экологическую цену искусственного интеллекта рассчитывают через выбросы углерода, однако это — неполная оценка. Охлаждение и энергоснабжение дата-центров оставляют «водный след», а инфраструктура и цепочки поставок, необходимые для их строительства, формируют также «земельный след». Авторы доклада уверены, что эти факторы необходимо учитывать при оценке воздействия искусственного интеллекта на окружающую среду.
Согласно расчетам исследователей, к 2030 году ИИ-дата-центры будут потреблять около 945 тераватт-часов электроэнергии. Это почти в три раза больше совокупного годового потребления Пакистана, Бангладеш и Нигерии. В этих странах в совокупности проживает более 650 миллионов человек.
«Водный след» ИИ-дата-центров, по оценкам экспертов, за год будет сопоставим с базовыми бытовыми потребностями 1,3 миллиарда жителей стран Африки к югу от Сахары. «Земельный след» может превысить 14 500 квадратных километров — это примерно в два раза больше агломерации Джакарты, где проживает более 32 миллионов человек.
Переход на более чистые источники энергии не всегда решает все экологические проблемы. Например, переход с угля на биоэнергетику уменьшает углеродный след примерно на 70%, но при этом увеличивает водный расход более чем в 30 раз и земельный — примерно в 100 раз.
Авторы доклада призвали к созданию «ответственной экосистемы искусственного интеллекта». Эксперты полагают, что при принятии решений нужно учитывать не только выбросы углерода, но и водные, земельные и социальные последствия.
Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении
Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.
Согласно официальному комментарию «Роскосмоса» и NASA, безопасности экипажа ничего не угрожает. Ликвидация утечки продолжается, ее результаты станут ясны позднее.
Тысячу лет назад колоссальный степной пояс от Амура до Дуная назывался Великой степью. На Руси его знали как Дикую степь. В этом краю жили кочевники, и среди них — хищная птица сокол-балобан. Сейчас цельной трансконтинентальной популяции балобана больше нет. Небольшой европейский островок уцелел в Венгрии, Австрии и в Крыму. Есть популяция в Казахстане, Монголии и Китае. В России сокол-балобан, помимо Крыма, живет в горах Южной Сибири. И выживание этой популяции, как и всего вида, под угрозой. Как живет эта птица и как ей помогают в нашей стране? Зачем в Хакасии посреди «нигде» построили огромный облёточник? Буквально сегодня в него уже доставили первую партию птиц.
Исследователи опросили более 60 тысяч испытуемых из разных стран и выяснили: чем больше человек зациклен на себе, тем холоднее он к своему партнеру. Правда, снижение накала страстей не всегда плохо, у этого есть и положительные стороны.
Семичасовое сканирование межзвездного объекта 3I/ATLAS поставило крест на его искусственном происхождении
Астрономы провели длительную радиодиагностику межзвездного объекта 3I/ATLAS и не нашли признаков искусственных технологий. Наблюдение окончательно подтвердило естественную природу ледяного тела, хотя ученые изначально не ожидали сенсации.
Около четырех миллиардов лет назад Солнечная система пребывала в хаосе: гигантские планеты сближались, меняли орбиты и выбрасывали своих соседей в межзвездное пространство. Хотя шансы на «выживание» лун Юпитера и Урана в этот период были крайне малы, астрономы показали, что их судьба может хранить следы древней катастрофы с участием «потерянной» планеты.
В высокогорных районах Гималаев появился новый хищник. Он не боится людей, возглавляет стаи собак и все чаще заходит в деревни. Местные жители называют его «кхипшанг». Речь идет о гибриде гималайского волка и бродячей собаки. Ученые опасаются, что этот зверь изменит хрупкий баланс местной дикой природы и в скором времени станет весьма опасным для человека.
В доколумбовых Андах принадлежность к правящему роду определяла доступ к земле, торговле и статусу, поэтому удержать все внутри семьи было вопросом выживания. Ученые выяснили, что элиты долины Чинча решали эту задачу самым прямым способом — заключая браки между родственниками на протяжении как минимум двух поколений.
При совпадении нескольких условий наши глаза способны улавливать излучение в ближнем инфракрасном спектре. Тогда сетчатка начинает работать как нелинейный фотодетектор.
Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.Понятно
Что-то в вашем комментарии показалось подозрительным, поэтому перед публикацией он пройдет модерацию.Понятно
Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.Понятно
Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.Понятно
26 Февраля, 2015
Вырождается ли человечество?
20 Июня, 2016
Как стать пилотом
12 Декабря, 2016
Самые дорогие военные проекты, закончившиеся ничем
13 Ноября, 2022
Инфографика: как работают нейросети
Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.Понятно
Комментарии