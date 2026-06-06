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Ученые подсчитали, сколько воды будет потреблять ИИ к 2030 году в человеческом эквиваленте

У развития искусственного интеллекта есть экологическая цена. По оценкам Института водных ресурсов, окружающей среды и здоровья при Университете ООН (UNU-INWEH), к 2030 году количество воды, необходимой дата-центрам, может достичь уровня, сопоставимого с потребностями 1,3 миллиарда человек. Это создаст угрозу природным ресурсам во многих регионах мира.

Кампус ИИ-дата-центров Microsoft в Маунт-Плезанте (Висконсин) / © Microsoft

В отчете института отмечается, что обычно экологическую цену искусственного интеллекта рассчитывают через выбросы углерода, однако это — неполная оценка. Охлаждение и энергоснабжение дата-центров оставляют «водный след», а инфраструктура и цепочки поставок, необходимые для их строительства, формируют также «земельный след». Авторы доклада уверены, что эти факторы необходимо учитывать при оценке воздействия искусственного интеллекта на окружающую среду.

Согласно расчетам исследователей, к 2030 году ИИ-дата-центры будут потреблять около 945 тераватт-часов электроэнергии. Это почти в три раза больше совокупного годового потребления Пакистана, Бангладеш и Нигерии. В этих странах в совокупности проживает более 650 миллионов человек.

«Водный след» ИИ-дата-центров, по оценкам экспертов, за год будет сопоставим с базовыми бытовыми потребностями 1,3 миллиарда жителей стран Африки к югу от Сахары. «Земельный след» может превысить 14 500 квадратных километров — это примерно в два раза больше агломерации Джакарты, где проживает более 32 миллионов человек.

Переход на более чистые источники энергии не всегда решает все экологические проблемы. Например, переход с угля на биоэнергетику уменьшает углеродный след примерно на 70%, но при этом увеличивает водный расход более чем в 30 раз и земельный — примерно в 100 раз.

Авторы доклада призвали к созданию «ответственной экосистемы искусственного интеллекта». Эксперты полагают, что при принятии решений нужно учитывать не только выбросы углерода, но и водные, земельные и социальные последствия.