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18 минут назад
НовГУ
17

Зубы женщин-диабетиков оказались здоровее, чем у мужчин с тем же диагнозом

4.6

Ученые НовГУ совместно с коллегами изучили здоровье зубов женщин и мужчин, больных сахарным диабетом. Выяснилось, что зубы первых сохранились лучше, чем зубы вторых.

НовГУ
# возраст
# диабет
# женщины
# зубы
# мужчины
Зубы женщин-диабетиков оказались здоровее, чем у мужчин с тем же диагнозом – иллюстрация к материалу на Naked Science
В НовГУ сравнили здоровье зубов женщин и мужчин, больных диабетом / © Эрик МакГрегор, www.flickr.com

Заведующая кафедрой дополнительного образования по стоматологическим специальностям НовГУ Елена Булычева и доцент кафедры Юлия Алпатьева исследовали динамику сохранности зубов у пациентов с сахарным диабетом. В работе приняли участие ученые из Ижевска и Санкт-Петербурга. Исследовались показатели 218 пациентов с сахарным диабетом, обратившихся в Республиканскую стоматологическую поликлинику Ижевска в 2021-2023 годах.

— Анализ медицинских карт всех пациентов, обращавшихся за помощью в этот период, выявил 5,5% пациентов с сахарным диабетом, — отметили авторы работы. —  Из них 51,2% – лица пожилого возраста, 48,8% — старческого. При этом женщин было втрое больше, чем мужчин — их число составило 201 и 67 человек соответственно. Наиболее многочисленной была группа пациентов с диабетом и полным отсутствием зубов — 196, из которых 89,9 % старческого возраста, при этом полная утрата зубов на обеих челюстях наблюдалась у 12,0 % пациентов, на верхней челюсти — у 50,3 %, на нижней — у 37,7 %, превышая в 1,5 раза показатели пациентов группы сравнения.

Было установлено, что у пациентов среднего возраста с диабетом число отсутствующих зубов составляло 13,7 ± 0,8, превышая показатели группы сравнения в 1,7. При этом показатели женщин с диабетом были выше, чем мужчин. У пациентов без диабета из группы сравнения ситуация была противоположной — у мужчин отсутствовало зубов больше, чем у женщин.

В пожилом возрасте у лиц с диабетом наблюдалось возрастание величины потери зубов до 14,4 ± 0,6, что превышало в 1,3 раза показатели группы сравнения — 11,4 ± 0,6. Как при диабете, так и без него среднее число отсутствующих зубов у мужчин превышало в 1,2 раза показатели женщин.

В старческом возрасте сглаживалось различие между группами по числу утраченных зубов, которое у пациентов с диабетом составляло 15,5 ± 0,95 и 15,0 ± 0,8 — в группе сравнения. При этом у пациентов с сахарным диабетом число отсутствующих зубов у мужчин (19,8 ± 1,8) в 1,4 раза превышало показатели женщин. В группе сравнения разница была незначительной.

При изучении сохранности зубов установлено, что с возрастом как у пациентов с диабетом, так и у сохранивших здоровье показатели снижались. В группе сравнения показатели были выше: в возрасте 45-60 лет – в 1,7 раза, 61-75 лет — в 1,3 раза, а в 75-90 лет — примерно одинаковыми.

— Показатели сохранности зубов женщин с диабетом в каждой возрастной группе были выше, чем у мужчин, — рассказали ученые. — Наиболее значимые различия наблюдались в старческом возрасте, когда показатели женщин в 1,5 раза превышали показатели мужчин. В группе сравнения, наоборот, в пожилом и старческом возрасте сохранность зубов у мужчин была в 1,2 раза выше, чем у женщин. При этом у пациентов с диабетом отмечалась сильная корреляционная связь между отсутствием и сохранностью зубов, а в группе сравнения — средняя связь между отсутствием зубов и возрастом.

Кроме того, при оценке выраженности дефектов зубного ряда сравнительный анализ по группам показал, что у пациентов с диабетом в 3,4 раза чаще встречается двустороннее отсутствие жевательных зубов и в 1,5 раза чаще —полное отсутствие зубов.

Статья была опубликована в «Пермском медицинском журнале».

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НовГУ
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Новгородский государственный университет им. Ярослава Мудрого (НовГУ) — крупнейший вуз Новгородской области, основанный в 1993 году и расположенный в Великом Новгороде. Участник программы «Приоритет 2030» с проектами «Материалы и технологии нового поколения для СВЧ ЭКБ» и «Масштабируемая сеть беспилотных маршрутов». Среди других крупных проектов — инновационный научно-технологический центр «Интеллектуальная электроника – Валдай» (позволяет решать задачи, поставленные правительством страны: импортозамещение, независимость российского производства от иностранных технологий и увеличение экспортной продукции). Резиденты ИНТЦ занимаются высокотехнологичными разработками в сфере медицины, ОПК, ТЭК, а также сельского и лесного хозяйства.
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