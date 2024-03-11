Женщины-преподаватели оказались больше удовлетворены своей работой, чем мужчины

Международные исследования удовлетворенности трудом свидетельствуют: женщины часто более позитивно настроены по отношению к своему рабочему месту. Эксперты Института социального анализа и прогнозирования Президентской академии подтвердили, что это справедливо и для России, во всяком случае, для такой сферы занятости, как система высшего образования.

Опрос более 16 тысяч работников высшей школы в феврале 2024 года показал, что женщины-преподаватели в среднем на восемь процентов более удовлетворены своей деятельностью, чем их коллеги мужчины, причем, самыми довольными оказались самые молодые – от 18 до 34 лет. Они полны оптимизма, готовы развиваться и строят карьерные планы, с чем можно поздравить не только их самих, но и вузы, в командах которых есть такие сотрудницы.

Позитивный взгляд женщин проявляется во всем: если количество мужчин, оценивающих социально-экономическую ситуацию в России как плохую или очень плохую приближается к четверти, то среди женщин таких только 16 процентов. В то время как 55 процентов мужчин-преподавателей в целом отрицательно относятся к проведению дистанционных занятий, недовольных этим форматом среди женщин – 48 процентов. 34 процента мужчин и только 27 процентов женщин полагают, что качество образования из-за этого может ухудшиться.

При этом зарплаты женщин в среднем по-прежнему ниже, чем зарплаты мужчин: доход в 100 и более тысяч рублей, согласно опросу, есть у 22 процентов респондентов-мужчин, работающих преподавателями, и только 11 процентов женщин. Наконец, женщины реже своих коллег-мужчин включены в неформальные сети поддержки. Только 16 процентов респонденток сообщают, что «лично знают влиятельных людей, которые могут помочь решить сложный для них или их семей вопрос», в то время как среди мужчин доля, знающих «влиятельных людей», – уже 23 процента. Остается заметить, что первоначальный смысл 8 марта, связанный не просто с женщинами, а с «женским вопросом», правами и трудовыми отношениями – имеет все основания для своей актуализации.

Как подчеркивает руководитель исследования, директор Центра полевых исследований Президентской академии Дмитрий Рогозин, в поздравлениях женщин на преподавательских кафедрах можно не скупиться: они, действительно, надежные, ответственные и перспективные сотрудники. Скажем, отвечая на открытый вопрос о перспективах своего профессионального роста, они охотнее мужчин рассказывают о своих планах и демонстрируют большое многообразие существующих стратегий.

Кто-то собирается на «курсы по изучению новых программных продуктов и возможностей искусственного интеллекта в своей профессиональной области», кто-то планирует «переход в сферу административного управления учебными процессами», кто-то нацелен на «получение звания доцента ВАК». И многие делятся намерениями: получить научные результаты, провести эксперименты и выстроить эффективное взаимодействие с передовыми предприятиями. Так, женский оптимизм на рабочем месте оказывается скрытым резервом российской науки.

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Президентская академия (РАНХиГС) 2 статей Президентская академия — крупнейший вуз России, занимающийся подготовкой специалистов социально-экономической и гуманитарной направленности, а также подготовкой и переподготовкой специалистов высшего управленческого уровня. В течение года на разных программах Академии обучается более 235 тысяч человек. Президентская академия сегодня – это 47 филиалов от Калининграда до Петропавловска-Камчатского, 66 научных институтов и центров, более 700 научных работников.