Археологи рассказали о самом древнем пирсинге

Одиннадцать тысяч лет назад жители Юго-Западной Азии прокалывали уши и губы почти так же, как это делают любители пирсинга сейчас.

Несколько лет назад на юго-востоке Турции, в Бонджуклу-Тарле, археологи нашли храм, который, по разным оценкам, либо современник мегалитического памятника Гебекли-Тепе, либо даже чуть древнее его. Рядом с храмом находились несколько захоронений. Их возраст примерно тот же — примерно 11 тысяч лет.

Некоторые захоронения были повреждены природой или грабителями, но нашлись и нетронутые могилы. В них археологи обнаружили достаточно большое число украшений. По тому, как они расположены относительно скелета, можно судить о том, какими именно были эти украшения — бусы, браслеты, серьги.

Лабреты, украшения для нижней губы, из ранненеолитических захоронений в Бонджуклу-Тарле / © Ergül Kodaş et al.

До сих пор украшения из захоронений Бонджуклу-Тарлы детально не изучены. Авторы новой работы, опубликованной в журнале Antiquity, обратили свое внимание на 100 образцов из этой коллекции.

По мнению ученых, эти предметы отличаются от других, так как предполагают прокалывание тканей человека — иными словами, это украшения для пирсинга. Авторы исследования разделили находки на две группы. В первой оказались те, что, скорее всего, носили в ушах. Во второй — лабреты, которые носили в нижней или верхней губе.

В могилах эти украшения находились рядом с ушами и подбородками — то есть там, где изначально были у похороненных людей. В основном они сделаны из известняка, обсидиана или речной гальки.

Серьги, которые носили в ушах, имеют изогнутую форму и довольно острое окончание. Авторы исследования считают, что их носили не только в мочках ушей, но и прокалывали для этих целей хрящи. В губе (скорее всего, нижней) носили украшения, похожие на современные лабреты — небольшие штанги с насаживаемой головкой.

Предположения ученых о пирсинге ушей проверить невозможно, поскольку уши давно истлели. Но их гипотезу по поводу ношения лабретов в нижней губе подтверждает наличие характерного износа на передних зубах нижних челюстей покойных.

На фотографиях показано, где именно находились украшения / © Ergül Kodaş et al.

Изучение останков показало, что пирсинг был сделан как мужчинам, так и женщинам, но всегда взрослым. В детских могилах аналогичных предметов не нашли. Исследователи отметили, что украшения, не предназначенные для пирсинга (бусы, браслеты и подвески), с одинаковой частотой встречаются в могилах и взрослых, и детей.

Они предположили, что проколы ушей и губ связаны с каким-то обрядом инициации. Но так как лабреты и серьги нашли не во всех «взрослых» захоронениях, возможно, эта инициация касалась только определенных социальных или профессиональных (например, священнослужителей) слоев. Это говорит о том, что пирсинг служил не только эстетическим целям, но и имел социальное значение.

История пирсинга по понятным причинам довольно сложна. Проколы делали в мягких тканях человеческого тела, которые не разлагаются только в определенных, довольно редких условиях: болото, ледник, мумифицирование. Но даже тогда они не сохраняются дольше нескольких тысяч лет.

В основном о пирсинге у наших предков мы узнаем от этнографов, изучающих современные народы, у которых те или иные изменения тела — культурная традиция. До сих пор самому раннему известному случаю ношения лабрета было шесть тысяч лет. Такая находка сделана в погребении молодой взрослой женщины на поздненеолитической стоянке Телль Саби Абьяд (современная Сирия).

Лабрет из горного хрусталя был найден перед нижней челюстью женщины. Износ на нижних резцах свидетельствовал о постоянном использовании лабретов в течение длительного периода жизни этой женщины: вероятно, с позднего подросткового возраста и до самой смерти.

Авторы работы не пишут напрямую, что изучили самый древний из известных на сегодня случаев пирсинга. Но они отметили, что сам храм в Бонджуклу-Тарле нашли не так давно. Возможно, в Юго-Западной Азии остаются нераскопанными и другие столь же древние храмы и некрополи.

По мнению исследователей, необходима полная каталогизация украшений раннего неолита с учетом тех выводов, к которым они пришли в своей работе. Это поможет составить карту распространения такой традиции и лучше понять устройство ранненеолитических обществ.

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