Экскурсия
6+
Космонавтика в лицах

Слушатели узнают, кто создавал орбитальную технику, стартовые комплексы космодромов и многое другое.

Космонавтика и авиация
23 августа, 18:00 Идет 30 мин
Бесплатно Стоимость
Москва просп. Мира, 119, стр. 34

О мероприятии

В фокусе внимания тематической экскурсии «Космонавтика в лицах» — люди, которые сделали полеты на орбиту возможными. Это и сами космонавты, и инженеры-конструкторы, и врачи, и биологи, и многие другие представители научного сообщества. Участники мероприятия смогут заглянуть в «закулисье» отечественной космонавтики, узнать, как отбирали претендентов для первых полетов, кто создавал орбитальную технику, стартовые комплексы космодромов и многое другое.

Расписание
23
Суббота
Август 2025
просп. Мира, 119, стр. 34 Москва
18:00
Бесплатно
Для участия нужно предварительно зарегистрироваться на сайте.
Регистрация
Адрес

просп. Мира, 119, стр. 34

18 августа, 09:07
Александр Речкин
0
# история
# космос
# люди
Комментарии

Написать комментарий

Последние комментарии

Лариса Цедик
1 час назад
Nikita, обьяснено ВСЕ. Ключ обьяснения: изменение структуры (мозга) в процессе запоминания. ( хотя взаимодействия различных отделов мозга остаются в

Что такое память: как мозг решает, что стоит запомнить

Сергей
3 часа назад
Как генералы готовятся к прошедшей войне, так и здесь: многоразовая РН как Труба с крылышками. Поворотными, блин. Сейчас-то видно, что и эта

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Иван Колупаев
7 часов назад
tt, а что англичанка перестала?

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Иван Колупаев
7 часов назад
Сергей, стремление к делу не пришьешь. Вот если бы достигла тогда бурные аплодисменты переходящие в овации.

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Сергей Татичек
8 часов назад
Николай, Спейс Шаттл не был полностью многоразовым. Бак сбрасывался да и двигатели практически заново собирались. Собственно, стоимость запуска

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Иван Колупаев
8 часов назад
журавлёв, а неуспехи вы просто не замечаете. Меж тем повторить пилотируемую миссию на Луну у амеров не получается и все это видят. Кроме вас.

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Sergey Kz
10 часов назад
Редакция, спасибо за пояснения.

Финикийцы: что они дали миру?

Аниме Бой
10 часов назад
Сканирование мозга, мысли, образы, и конечно же то как человек трудяга работает, какие логические цепочки он разруливает. Представьте себе

Человечество достигло пика развития ИИ, заявил эксперт

tt
10 часов назад
Апхаха. Канеш, в СССР все было придумано, ага) реализовывать только не получалось. Но тогда понятно- "англичанка гадила", а сейчас? На тридцатом годе

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Александр Сергеев
10 часов назад
Не понял, кого и где вы собираетесь "сделать"?

Обогнать Россию и США: на Украине представили концепт гиперзвуковой ракеты

Александр Сергеев
10 часов назад
Dmytro, а чем вам не нравится "НА"? НА пример мой прапор в советской армии говорил на эту тему "НА Украине, потому, что "в" может быть только в "пи..ду"

Обогнать Россию и США: на Украине представили концепт гиперзвуковой ракеты

Дмитрий Оро
10 часов назад
Полагаю,что возвращенный агрегат для дальнейшего использования просто экономически невыгоден.Это в нашей стране.У НАСА и Маска ситуация

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

журавлёв владимир
10 часов назад
Иван, какое ещё "снижение успехов"?? Да успехи амеров перечислять устану! Роверы на Марсе, станции облетели все планеты солнечной системы, почти все

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Алекс
11 часов назад
Речь не о защите человечества на Земле, а о выживании его, как биологического вида вообще, во Вселенной. Илон Маск солидарен с Хокингом. "Стивен

Нужна ли «резервная копия» человечества на Марсе?

Редакция Naked Science
12 часов назад
Сергей, ниже написали. Наша ошибка, автозамена сработала при публикации и редактирования статьи автора.

Финикийцы: что они дали миру?

Редакция Naked Science
12 часов назад
Sergey, слово that было вместо "что", но ещё утром. Прокралась в результате автозамены при публикации статьи автора. Наша ошибка, автор тут не виноват.

Финикийцы: что они дали миру?

Николай Цыгикало
12 часов назад
Sergey, этот вопрос к автору. Мне тоже статья увиделась интересной. Автор известный в иркутских кругах журналист, издатель, доцент Иркутского

Финикийцы: что они дали миру?

Алекс
12 часов назад
Главное, чтобы сами нейронные связи остались. Они и есть память.

Что такое память: как мозг решает, что стоит запомнить

Eternal Eternity
12 часов назад
На том же Buran.ru написано что грузоподъемность с существующими двигателями 29тонн а с модернизированными 40тонн. Что экономический эффект

Нереализованный проект советской сверхтяжелой многоразовой ракеты-носителя «Энергия-2»

Sergey Kz
13 часов назад
Николай, а that это стилистика или новый оборот? Обычно оставляют только латинские выражения, например post factum и тп. Мне статья показалось интересной.

Финикийцы: что они дали миру?

