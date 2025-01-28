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6 минут назад
ПНИПУ
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В Перми определили, как улучшить виброизоляцию трубопроводов

4.4

Трубопроводные системы используют в водоснабжении, канализации, отоплении, а также при транспортировке нефти и газа. При работе насосов, компрессоров и другого оборудования возникают сильные вибрации, которые могут привести к разрушениям конструкций, просадкам грунта и авариям. Для предотвращения таких ситуаций трубопроводы оснащают специальными тонкослойными резино-металлическими элементами с хорошими виброизоляционными свойствами. От подобранных материалов и процесса производства этих деталей зависит работа и безопасность всей системы. Ученые Пермского Политеха проанализировали разные технологии изготовления таких элементов и определили материалы, которые позволят повысить прочность в 2-2,5 раза.

ПНИПУ
# виброизоляция
# газопроводы
# нефтедобыча
# нефтепроводы
# трубопроводы
В ПНИПУ определили, как улучшить виброизоляцию трубопроводов / © wirestock, freepik

Статья опубликована в журнале INGENIERIA UC. Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда.

В трубопроводах, которые применяются в авиации, ракетостроении, судостроении и других областях промышленности, используют тонкослойные резино-металлические элементы, например, гибкие вставки, компенсаторы, прокладки и опоры. Это детали, в которых тонкий слой резины соединен с металлическими фрагментами. Так они сочетают в себе свойства двух материалов: резина обладает хорошими виброизоляционными свойствами и обеспечивает герметичность соединений, предотвращая утечки, а металл придает этим элементам высокую прочность и жесткость. Это необходимо для лучшей сохранности оборудования в энергетическом и транспортном машиностроении, судостроении, в нефте- и газопроводах.

Вибрация, передаваемая трубопроводами в процессе работы, может приводить к поломкам, просадкам грунта и даже авариям, поэтому виброизоляция – важное свойство резино-металлических элементов. От качества их производства зависит эффективная и стабильная защита оборудования.

Ученые Пермского Политеха проанализировали разные технологии изготовления тонкослойных резино-металлических элементов и назвали самые оптимальные материалы с наилучшими для этих целей свойствами.

В структуре таких деталей важны три компонента: резина, металл и клеевая смесь, которая их соединяет. Поэтому надежное функционирование изделий, в первую очередь, зависит от характеристик этих материалов. Основная причина отказа оборудования – это потеря герметичности из-за нарушения склеивания и появления отслоений, поэтому особое внимание политехники уделяли изучению эластичных резин в сочетании с клеевыми композициями.

«Мы провели ряд испытаний разных образцов резино-металлических элементов на специальном стенде, который воссоздает вибрации в частоте от 20 до 200 Гц. Эксперименты показали, что лучшими упругими и прочностными свойствами обладает резина из полиизопрена (синтетического и натурального). Помимо высокой прочности, он имеет и лучшие технологические свойства: при обработке деталей сразу образует плотную гладкую заготовку, а также быстро превращается в резину», – рассказывает Александр Шайдуров, аспирант кафедры механики композиционных материалов и конструкций ПНИПУ.

«Подготовка металлической поверхности – следующий шаг для обеспечения надежной связи резины и металла. Согласно проведенным исследованиям, лучше всего себя показывает пескоструйная обработка – это процесс, когда поток сжатого воздуха под сильным давлением выбрасывает на поверхность металла мелкие твердые частицы песка или стального порошка. Ударяясь о поверхность, они с высокой скоростью воздействуют на металл, придавая поверхности шероховатость, которая влияет на прочность сцепления», – объясняет Галина Шайдурова, профессор кафедры механики композиционных материалов и конструкций ПНИПУ, доктор технических наук.

Клеевая система должна прочно соединять между собой резину и металл. Финальные этапы экспериментов показали, что лучше всего такое сцепление обеспечивает система клея по схеме «праймер + покровный слой» и операция поддержания заданной температуры на этапе совулканизации клея и эластомера, чтобы сохранять стабильность его свойств.

Общие результаты исследования ученых Пермского Политеха позволяют повысить показатель прочности адгезионного соединения резины и металла в резино-металлических элементах в 2-2,5 раза с применением и других резин на основе этилен-пропиленовых, бутадиен-нитрильных и смешанных каучуков. Выводы сделаны на основе осевых испытаний и проверки на растяжение по ГОСТу. Это значительно снижает передачу вибрации по линии трубопроводов и обеспечивает их безотказность при работе в условиях высоких нагрузок. Комбинация каучуков со смолами приводит к улучшенным результатам по вибрационным параметрам. Исследования в этом направлении важны для реализации новых проектов для МЧС и машиностроителей.

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ПНИПУ
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Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
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ПНИПУ
# виброизоляция
# газопроводы
# нефтедобыча
# нефтепроводы
# трубопроводы
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