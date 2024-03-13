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8 минут назад
ТюмГУ
15

В ТюмГУ изучили извинения метрополии перед бывшими колониями

4.4

Ученые ТюмГУ рассмотрели извинения Нидерландов в период с 2001 по 2023 годы перед бывшими колониями и проанализировали основные дискурсивные стратегии этих текстов.

ТюмГУ
# Голландия
# извинения
# колонии
# Нидерланды
# Холокост
Колонии Голландии в XVII веке
Колонии Голландии в XVII веке / © Getty images

В последние годы в связи с актуализацией проблемы ответственности за преступления прошлого наблюдается тенденция «примирения с прошлым» путем принесения публичных извинений за совершение таких деяний, как работорговля, расовая сегрегация, уничтожение коренных народов и другое.

Извинения как жанр дипломатической коммуникации — явление не новое и не относящееся исключительно к европейским странам. Проект статей об ответственности государств за международно-противоправные деяния, разработанный Комиссией международного права ООН, упоминает извинение как один из способов сатисфакции.

Ученые уточняют, что в литературе извинения государств рассматриваются в основном в связи с преступлениями Холокоста и других массовых нарушений прав человека и считают, что было бы заблуждением думать, что извинения всегда способствуют примирению сторон, бывает и наоборот – как извинения, так и отказ от извинения могут еще больше осложнить отношения между странами.

Статья «Извинения государств за преступления колониальной эпохи: Нидерланды в процессе «преодоления прошлого»» ученых ТюмГУ Анны Андреевой, Наталии Дрожащих, Галины Нелаевой вышла в «Вестнике Томского государственного университета. Философия. Социология. Политология».

В статье исследованы извинения государств за преступления прошлого, а именно, колониализм и связанные с ним деяния (работорговля, расовая сегрегация), а также за преступления, совершенные метрополиями в процессе деколонизации после Второй мировой войны на примере Нидерландов.

Так, с обретением Индонезией и Суринамом независимости Нидерланды потеряли свои крупнейшие колонии. Война Индонезии за независимость, начавшаяся в 1945 году, сопровождалась многочисленными случаями насилия. В 2011 году суд в Гааге принял к рассмотрению иск вдов, потерявших своих мужей в ходе событий в Равагеде, что стало толчком для дискуссий вокруг колониального прошлого страны.

Для раскрытия темы ученые использовали исследовательскую литературу, посвященную проблеме «извинений государств» вообще и применительно опыта Нидерландов в частности. Кроме того, использовали метод дискурсивного анализа для изучения официальных текстов, которые можно отнести к этому жанру.

Так ученые выяснили, что с 2013 года можно увидеть некоторую тенденцию отхода от формальных слов раскаяния к выраженной экспрессии в оценке степени вины Голландии, эмоциональному накалу раскаяния. Образ будущего становится оппозиционен прошлому, он устойчиво ассоциируется с молодым поколением, которое объединяет страны и является общим, прогрессивным, активным.

По большей мере извинения приносятся за несоблюдение западных норм и ценностей, таких как расизм, дискриминация, нарушение прав человека, чем за конкретные зверства и жестокости колонистов. В текстах извинений обнаруживаются попытки найти общий язык, например, через приветствия, благодарности, пожелания на индонезийском языке, однако они не выходят за рамки формальности.

Тексты извинений насыщены экспрессивной лексикой, драматизмом раскаяния. В европейских странах, в частности в Нидерландах, вопрос колониального прошлого тесно связан с имиджем государства как открытого, толерантного и современного, что объясняет, почему извинения за преступления в Индонезии или других колониях преподносятся как пройденный этап, часть трагического прошлого, которое нужно оставить позади и двигаться дальше.

Этот подход характерен и для других европейских стран и всего Европейского союза в целом. Универсалистский подход в стратегии извинения подразумевает согласие «другого», то есть жертвы непоправимого колониального прошлого, с доминирующим европоцентристским дискурсом.

Ученые отмечают, что процесс принятия своей «колониальной истории» европейскими странами происходит сложно и внутренне противоречиво, что подчеркивает стремление к диалогу с бывшими колониями и желание включить их в современное дискурсивное пространство как потенциальных партнеров, а не только жертв колонизации.

Также в статье отмечается, что в извинениях обесценивается историческое прошлое, представленное жестоким и непоправимым, угрожающим стабильности и будущему европейского государства, а также отрицается ответственность голландцев за неподдающиеся изменениям факты насилия.

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ТюмГУ
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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# Голландия
# извинения
# колонии
# Нидерланды
# Холокост
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