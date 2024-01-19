В Пермском Политехе рассказали про память, дежавю и детскую амнезию

Наша модель поведения и жизненные установки формируются на основе пережитого опыта. Хранится он в качестве воспоминаний в нашей памяти. Что откладывается в долговременную память, почему мы не помним детство, отличается ли память мужчин и женщин, из-за чего возникает дежавю и в чем разница между человеческой и животной памятью? Об этом рассказала Ольга Юрьева, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха.

«Память — это особый психический процесс, который включен во все уровни функционирования человека, начиная с поведенческого и заканчивая личностным и социальным. Поэтому справедливо отмечают, что человеческая память носит сквозной характер. Она обеспечивает целостность психики и человеческой личности. Как отмечал физиолог Иван Сеченов, человек без памяти оставался бы в положении новорожденного», — объясняет Ольга Юрьева.

Память, как и все психические процессы, относится к свойствам мозга, которое обеспечивает запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание и забывание информации. В целом ряде исследований доказано, что процесс памяти связан с работой гиппокампа — участков головного мозга, расположенных в височных долях обоих полушарий. Помимо этого, память связана с работой нейронных сетей, которые могут быть распределены по всему мозгу.

Память долговременная и кратковременная — что куда откладывается?

Существование кратковременной памяти было впервые показали в 1885 году. Немецкий психолог Герман Эббингауз установил, что после однократного чтения или прослушивания человек способен без ошибок повторить ограниченное количество последовательностей цифр, букв и символов. Сейчас нам известно, что в среднем число этих последовательностей составляет 7±2 единиц информации.

Интересно, что объем долговременной памяти человека безграничен. Однако не всякие сведения откладываются на длительный период. На это влияют два обстоятельства. Во-первых, эмоциональная насыщенность информации. Если она связана с яркими положительными или негативными эмоциями, то запомнится надолго. Во-вторых, повторяемость информации, насколько часто мы с ней встречаемся.

Почему мы не помним детство?

Известно, что человек плохо помнит свое детство, а младенчество не помнит вовсе. Зигмунд Фрейд называл это явление амнезией детства. Современные исследователи объясняют процесс несколько иначе, чем австрийский психоаналитик. Утрата воспоминаний в большей степени связана с несовершенством мозговых структур ребенка. Например, гиппокамп активно развивается до подросткового возраста. В результате нейрогенеза появляется большое количество новых нейронов, которые встраиваются в уже сформированные связи и деформируют либо разрушают их. Кроме того, маленькому ребенку сложно установить хронологию событий, причинно-следственные связи — у него отсутствует развитое самосознание, чтобы включить новую информацию в уже имеющийся опыт.

Ольга Юрьева, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха / © Пресс-служба ПНИПУ

«В ряде исследований доказано, что на сохранение ранних детских воспоминаний влияет традиция семейного общения. Чем чаще в семье с детьми вспоминают о прошлых событиях, тем дольше ребенок их будет помнить. В данном случае мы видим совместную работу двух факторов: эмоциональности и повторяемости информации», — отмечает Ольга Юрьева.

Воспоминания становятся менее уязвимыми по мере взросления. Четкие воспоминания формируются с подросткового возраста. Однако даже если мы не сохранили ранние воспоминания детства, они все равно оставляют отпечаток на нашем восприятии окружающего мира и самого себя. Таким образом, на основе этих ранних воспоминаний формируются определенные представления — мы не помним, откуда они взялись, но это просто знаем.

В старческом возрасте процессы памяти замедляются. Это объясняется тем, что у пожилых людей снижается скорость передачи сигналов в мозге, появляются сложности с механическим запоминанием информации. Однако именно качество памяти не должно становиться хуже. Нарушение мнемических процессов (запоминание, сохранение, воспроизведение сведений) в старости чаще всего является симптомом различных заболеваний и не считается нормой.

Зависит ли способность к запоминанию от пола?

«Есть мнение, что мужчины лучше запоминают суть информации, а женщины — ее детали. Однако, по данным большого количества экспериментальных исследований, достоверно значимых различий в памяти между полами не обнаружено. Хотя считается, что у мужчин лучше развита пространственная память, а у женщин — чувственная», — рассказывает ученый-психолог Пермского Политеха.

Пространственная память позволяет человеку запоминать местность и ориентироваться на ней. Кроме того, с ее помощью мы распознаем знакомые лица, умеем правильно надевать одежду и застегивать пуговицы, возвращать вещи на свои места.

По данным большого количества экспериментальных исследований, достоверно значимых различий в памяти между полами не обнаружено / © Getty images

Чувственная память формируется за счет пережитого эмоционального опыта. Воспоминания, хранящиеся в этой памяти, могут служить человеку руководством в действиях и интерпретации текущих событий. Так, во взрослой жизни мы избегаем стоматологов, потому что в детстве сильно их боялись. Или отказываемся повторно покупать продукт или товар, если в прошлый раз его качество нам не понравилось.

Почему возникают ложные воспоминания и эффект дежавю?

Ложные воспоминания формируются нашим воображением, при этом сам процесс происходит неосознанно. Факт таких воспоминаний может указывать на наличие заболеваний, однако встречается и у здоровых людей. Причин тому может быть несколько. Прежде всего, так наш мозг пытается заполнить брешь, восполнить утраченные фрагменты памяти, например, из детства. Кроме того, некоторую информацию можно внушить — это прием манипуляции. Ложные воспоминания могут настигнуть человека в состоянии наркотического или алкогольного опьянения, а также психических отклонений — в виде навязчивых мыслей и идей.

«Дежавю — тоже ложное воспоминание. В этот момент человек испытывает ощущение узнавания, будто происходящее в настоящем уже случалось. На сегодняшний день очень много мистификации вокруг этого явления. В науке существует несколько подходов к объяснению дежавю», — рассказывает Ольга Юрьева.

Во-первых, это феномен памяти: мозг при восприятии ищет сходство между новым и старым опытом, и появляется чувство чего-то знакомого. Во-вторых, сбой в работе гиппокампа под влиянием стресса приводит к нарушению синхронизации информации. В-третьих, дежавю может быть симптомом заболевания, чаще всего наблюдается при опухоли мозга или эпилептических припадках.

Как можно улучшить свою память?

«Есть несколько способов облегчить запоминание. Например, повторение заученного материала, но больше приветствуется «повторение без повторений». Другими словами, повторять заучиваемый материал необходимо разными способами. Как вариант — создавать ассоциации и зрительные образы, чтобы соединить новую информацию с уже известной. Чтобы развить память, рекомендуют заучивать стихи, читать вслух, изучать иностранные языки. В качестве упражнения можно вспоминать события дня или просмотренный фильм, пересказывать прочитанную книгу. Полезно играть в интеллектуальные игры — пазлы, шахматы, головоломки, ребусы, слова, кроссворды. Для хорошей работы мозга необходимо вести здоровый образ жизни: обеспечить себе полноценное питание, сон, прогулки на свежем воздухе», — советует ученый Пермского Политеха.

Для улучшения памяти полезно играть в интеллектуальные игры / © Getty images

Кстати, связь между сном и памятью обнаружили давно — недаром говорят «утро вечера мудренее». Исследования последних лет показали, что сон приводит к улучшению памяти. В это время информация закрепляется, но чтобы кратковременная память перешла в долговременную, необходимо повторить материал после пробуждения. Длительность сна на запоминание не влияет. Исследования показали, что даже дневной сон (до 30 минут) способствует усвоению информации. Ухудшить память могут курение, алкоголь, стресс, большое количество сладкого и недостаточный сон.

Чем человеческая память отличается от животной?

Животные тоже могут запоминать информацию. Однако эта способность сильно отличается даже в пределах одного вида и зависит от уровня организации головного мозга. Наиболее развита память у обезьян. О наличии у них этого процесса говорит тот факт, что животные способны к обучению, формированию приобретенных рефлексов. Экспериментально доказано наличие у наших меньших братьев долговременной, образной, двигательной, эмоциональной памяти.

У домашних кошек и собак память развита меньше, чем у обезьян, поскольку те относятся к высшим животным. Собаки поддаются дрессировке лучше, чем кошки, и у них более выражена долговременная память. У кошек доминирует кратковременная память, а надолго запоминается только крайне необходимая информация. В качестве стимулов для закрепления необходимой реакции у животных выступает еда в сочетании с лаской и похвалой.

«Существенным отличием является способность человека к смысловой памяти на основе вербальной информации. Кроме того, память человека обусловлена, в первую очередь, общественным образом жизни и техническими средствами, как неотъемлемой частью современного социального мира. Поведение животных, их процессы памяти ограничены биологическими потребностями», — добавляет Ольга Юрьева.

Память формирует наше поведение и ценностные ориентиры. Качество памяти, способность долго хранить информацию зависят от здоровья нашего мозга и образа жизни. Лучше запоминать информацию помогут упражнения и лайфхаки, а вот ухудшить эту способность могут стресс, алкоголь, курение, недостаток сна и большое количество сахара в рационе.

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ПНИПУ 541 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.