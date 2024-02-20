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40 минут назад
Сколтех
34

Ученые определили, как может измениться плодородие почв к 2050 году

4.4

К 2050 году, по прогнозу ученых, мировой спрос на продукты питания увеличится на 110 процентов, при этом уже сегодня около 40 процентов угодий и пастбищ находится под угрозой из-за увеличения средней температуры на планете, высокой концентрации парниковых газов в атмосфере и многих других факторов. Группа ученых из Сколтеха, Института Географии РАН и других ведущих мировых организаций с помощью большого количества открытых данных и искусственного интеллекта проанализировала, как может измениться плодородие почв через 25 лет. Исследователи пришли к выводу, что количество участков, пригодных для выращивания урожая, увеличится на северных территориях.

Сколтех
# искусственный интеллект
# парниковые газы
# плодородие
# почвы
# урожайность
Ученые определили, как может измениться плодородие почв к 2050 году
Ученые определили, как может измениться плодородие почв к 2050 году / © Getty images

Работа опубликована в журнале IEEE Access. Методология исследования включала в себя три этапа: сбор и предварительная обработка данных, обучение моделей машинного обучения и оценка результатов посредством прогнозирования распределения пахотных земель на основе различных климатических моделей и сценариев изменения климата. Исследование было сосредоточено на регионах Восточной Европы и Северной Азии.

«Данные, которые мы используем в работе, открытые, их может использовать каждый: ERA5 — данные климатического анализа Европейского центра прогнозирования погоды, микс настоящих измерений с метеостанций и моделей, которые помогают получить общую сетку 30 х 30 квадратный километр во всем мире. Их можно получить с 1950 года по сегодняшний день. Другие данные — модели CMIP — нацелены на предсказание изменений климата до 2100 года. Это климатические модели, которые делают в разных институтах мира, в том числе в России», — рассказал первый автор работы, инженер-исследователь Центра прикладного искусственного интеллекта в Сколтехе Валерий Шевченко.

Тепловая карта распространения земель, непригодных для выращивания урожая, к 2050 году для умеренного сценария изменения климата со средним количеством выбросов / © Climate Change Impact on Agricultural Land Suitability: An Interpretable Machine Learning-Based Eurasia Case Study

Так как модели CMIP имеют разную точность по разным климатическим параметрам (температура воздуха, скорость ветра и другие), исследователи получили три набора данных и проанализировали их по трем различным сценариям изменения климата: устойчивое будущее зеленой энергетики с низким уровнем выбросов, умеренный сценарий со средним количеством выбросов и высокая зависимость от ископаемого топлива со значительным увеличением выбросов парниковых газов. Для тщательного изучения условий орошения пахотных земель команда ученых интегрировала данные анализа глобальной поддержки продовольственной безопасности с разрешением 1 х 1 километр.

Тепловая карта распространения земель с регулярным орошением к 2050 году для умеренного сценария изменения климата со средним количеством выбросов / © Climate Change Impact on Agricultural Land Suitability: An Interpretable Machine Learning-Based Eurasia Case Study

«Мы получили модель, которая с хорошей точностью предсказывает, что есть сейчас, и использовали эту модель для предсказания того, что будет в 2050 году с помощью собранных данных из моделей CMIP. Мы не можем сказать, что это будет именно так, потому что здесь важно учитывать много параметров — например, тип земли, эрозию почв. Мы лишь можем предсказать тренды в зависимости от разных сценариев развития климата и привлечь внимания людей к выработке стратегий на будущее уже сегодня», — продолжил Валерий Шевченко.

Ученые пришли к выводу, что через 25 лет количество пахотных земель увеличится, однако сместится на север, а на участках, которые активно используются для выращивания урожая сегодня, может потребоваться значительно более активная ирригация. Авторы подчеркивают, что их выводы совпадают с рекомендациями Межправительственной группы экспертов по изменению климата, в которых делается акцент на важности подробных региональных оценок для адаптации к изменчивости климата и обеспечения поставок продовольствия.

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Сколковский институт науки и технологий — негосударственный технологический университет, расположенный в инновационном центре Сколково. Институт был создан в 2011 году при поддержке Массачусетского технологического института. Модель института предусматривает тесную интеграцию технологического образования, исследовательской работы и предпринимательских навыков. Институт ведёт обучение по программам магистратуры и PhD, рабочий язык — английский.
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Сколтех
# искусственный интеллект
# парниковые газы
# плодородие
# почвы
# урожайность
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