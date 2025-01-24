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16 минут назад
РТУ МИРЭА
18

В России создали модульную умную ферму, значительно повысившую урожайность культур

4.6

В РТУ МИРЭА разработали модульную систему умной фермы, функционирующую на основе технологий искусственного интеллекта. Главное отличие этой системы от аналогичных разработок — в ее модульности: каждую полку вертикальной фермы можно настроить с учетом особенностей выращивания отдельной культуры, обеспечивая индивидуальный контроль за условиями роста. Первые эксперименты показали впечатляющие результаты: использование новой системы позволило увеличить урожайность на 30 процентов.

РТУ МИРЭА
# искусственный интеллект
# растения
# сельское хозяйство
# умная ферма
# урожайность
Элемент умной фермы, созданной в РТУ МИРЭА / © Иван Гусаров, студент РТУ МИРЭА, разработчик модульной системы фермы на основе ИИ, пресс-служба РТУ МИРЭА

Разработчик Иван Гусаров, магистр Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА пояснил: «Мы создали программно-аппаратный комплекс, который собирает данные с различных датчиков о состоянии воздуха, температуре, освещении, составе почвы и стадии развития растений. Эти данные затем обрабатываются системой искусственного интеллекта, которая корректирует условия роста, уменьшая время созревания и повышая качество урожая».

Система включает ряд исполнительных устройств: доставку воды и удобрений, контроль температуры, света и влажности. Все это позволяет адаптировать условия для конкретных потребностей каждой культуры.

Умная ферма / © Иван Гусаров, студент РТУ МИРЭА, разработчик модульной системы фермы на основе ИИ, пресс-служба РТУ МИРЭА

Научный руководитель проекта, старший преподаватель Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Игорь Котилевец подчеркнул: «Разработка особенно актуальна в условиях сложных климатических поясов для сельского хозяйства, недостатка плодородной земли. Наше решение позволит легко менять настройки для режима выращивая каждой агрокультуры, что делает его универсальным инструментом, не уступающим зарубежным аналогам».

Проект уже успел завоевать признание на нескольких престижных площадках, включая Акселератор РТУ МИРЭА и Академию инноваторов, где был удостоен наград.

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РТУ МИРЭА
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МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
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РТУ МИРЭА
# искусственный интеллект
# растения
# сельское хозяйство
# умная ферма
# урожайность
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