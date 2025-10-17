  • Добавить в закладки
17 октября, 12:38
РТУ МИРЭА
12

Ученые объяснили, почему силиконовые браслеты раздражают кожу

❋ 4.4

В последние годы силиконовые браслеты с RFID-чипами стали привычным атрибутом жизни миллионов россиян. Ими пользуются в школах, фитнес-центрах, на транспорте и курортах, и сегодня только в России их оборот оценивается примерно в 10 миллионов штук. Удобство, простота и долговечность — вот лишь некоторые преимущества, которые производители подчеркивают в рекламе подобных аксессуаров. Между тем, за этим фасадом скрывается серьезная проблема, на которую обращает внимание Александр Михалёв — преподаватель кафедры химии и технологии переработки эластомеров РТУ МИРЭА, эксперт Силиконпром и Pocketkey. Он убежден: массовое распространение силиконовых браслетов создаёт риски для здоровья, особенно детей, главным образом из-за отсутствия строгого контроля качества и надлежащей химико-технологической сертификации.

РТУ МИРЭА
# Браслет
# кожа
# кожные заболевания
# силикон
# силиконовые материалы
# токсичные вещества
Часы с силиконовым ремешком / © freepik

По словам Александра Михалёва, основной источник опасности — отсутствие в России регламента, касающегося изделий, контактирующих с кожей. Такой правовой вакуум стимулирует недобросовестную конкуренцию: на один действительно безопасный браслет приходится до десяти, изготовленных из дешевого технического силикона, зачастую закупленного в Китае без какого-либо контроля качества. Стремление снизить себестоимость любыми средствами приводит к тому, что кожа пользователя — особенно чувствительная у детей — подвергается контактному воздействию веществ, вызывающих раздражения, покраснения и воспаления. «Качество силикона определяется двумя критически важными факторами: типом наполнителя и способом вулканизации — процесса сшивки молекул», — объясняет Михалёв.

В современных технологиях наполнителем служит диоксид кремния. Для технических нужд используют так называемую «грязную» силику, без должной очистки, содержащую различные примеси, среди которых особенно опасны фенолы. Именно этот компонент зачастую ответственен за стойкий химический запах дешевых браслетов. Для медицинских или пищевых нужд применяется высокоочищенная пирогенная силика, гарантирующая химическую и гигиеническую нейтральность. Другой важнейший фактор — способ вулканизации, то есть, сшивки молекул в структуру эластомера. Технические силиконы производят с помощью пероксидных систем, а пост-вулканизация — завершающая термообработка для удаления остатков перекисей — в гонке за дешевизной часто игнорируется. «Это буквально преступление против пользователя», — отмечает эксперт: — «Остатки перекисей не только вызывают неприятный запах, но и раздражают кожу, особенно при длительном ежедневном ношении». Альтернативой является платиновый способ сшивки, который делает материал гипоаллергенным, прочным и практически лишенным запаха, но серьёзно увеличивает финансовые затраты производителя и встречается на рынке заметно реже.

Сегодня в России лишь два предприятия способны обеспечить полный цикл контроля качества при производстве силиконовых браслетов. Большинство же изделий, поступающих на рынок, отсутствуют в Национальном реестре и не имеют санитарно-гигиенических сертификатов. В результате десятки тысяч детей, регулярно носящие подобные аксессуары, оказываются в группе риска из-за постоянного контакта с техническим силиконом. «Потребитель должен понимать: безопасность не бывает дешёвой», — подчёркивает Михалёв. — «Низкая цена — почти стопроцентно сигнал тревоги». К явным признакам сомнительного браслета относятся устойчивый химический запах, липкость, быстрая потеря формы после растяжения и невозможность полностью вернуться к изначальному виду.

Одной из ключевых ошибок — или мифов — является уверенность в безопасности любого силиконового браслета. На практике состав и технология его изготовления зачастую остаются «черным ящиком» для пользователя. Пренебрежение технологией может обернуться серьёзными последствиями: «В основе вреда часто лежат ошибочный выбор наполнителя или экономия на очистке, а также неправильная система сшивки, приводящая к присутствию раздражителей», — подчеркивает эксперт.

Сегодня на государственном уровне нет чётких требований для производителей об обязательной сертификации браслетов длительного ношения. Между тем, мировой опыт показывает: только приравнивание подобных аксессуаров к медицинским изделиям и введение обязательной регистрации позволяет реально защитить здоровье граждан. Михалёв уверен: «Следует законодательно отнести такие изделия к категории медицинских, чтобы строгий контроль и лабораторная проверка стали нормой».

Пока необходимое регулирование не реализовано, задача выбора ложится на плечи обычных потребителей. Не стоит доверять обещаниям на упаковке или модной расцветке браслета. При покупке важно критично относиться к признакам некачественной продукции. Запаха быть не должно, бренд должен подтверждать документы о безопасности, а сам аксессуар — быть инертным и не вызывать дискомфорта даже при длительном ношении. Отправляя ребенка в школу, фитнес-центр или выбирая браслет для личного пользования, необходимо помнить: даже столь незначительная на первый взгляд деталь, как качественный силикон, играет роль в ежедневной защите здоровья.

РТУ МИРЭА
83 статей
МИРЭА — Российский технологический университет (РТУ МИРЭА́) — высшее учебное заведение в Москве, которое образовано в в результате объединения МИРЭА, МГУПИ, МИТХТ имени М. В. Ломоносова. В университете ведется подготовка по по 112 направлениям и специальностям в сферах IT, компьютерной безопасности, электроники, радиотехники, робототехники, химии, биотехнологий и так далее. В РТУ МИРЭА создано более 20 универсальных научно-технических центров — мегалабораторий. В вузе обучается более 26 тысяч студентов. Университет является участником программы стратегического академического лидерства «Приоритет 2030».
РТУ МИРЭА
