  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Вчера, 10:20
Сеченовский Университет
1
452

Российские ученые узнали, как стареет иммунитет здоровых людей

4.4

Специалисты Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского Университета совместно с исследователями Института вычислительной математики РАН и зарубежными коллегами проанализировали более 120 клинических исследований, направленных на изучение гомеостаза (нормального состояния) Т-лимфоцитов людей разного возраста, и количественно охарактеризовали динамику старения иммунных клеток. Полученную в результате исследования уникальную базу данных планируется использовать для построения математических моделей инфекционных заболеваний, в частности ВИЧ. Они помогут разработчикам лекарств существенно ускорить создание новых противоинфекционных препаратов.

Сеченовский Университет
# ВИЧ
# иммунитет
# инфекции
# Т-лимфоциты
Т-лимфоцит под микроскопом / © NIAID/NIH, ru.wikipedia.org

Т-лимфоциты — это иммунные клетки, которые могут распознавать и уничтожать определенные возбудители инфекций или опухолевые клетки. Однако с возрастом способность иммунной системы бороться с инфекциями и другими патогенами снижается. Чтобы наиболее полно исследовать иммунологический статус, необходимо оценить работу не только общих популяций Т-лимфоцитов, но и их специфичных субпопуляций (подтипов). Например, количество наивных Т-клеток (клетки иммунной системы, которые еще не встречались с антигеном), клеток, обеспечивающих иммунологическую память, а также эффекторных клеток – главных «солдат» иммунной системы.

Ученые Сеченовского Университета совместно с коллегами проанализировали результаты 124 клинических исследований, содержащих более 11 тысяч измерений по 21 показателю работы иммунной системы. В результате была получена уникальная база данных количественной информации о гомеостазе Т-лимфоцитов. При этом она содержит показатели измерений концентрации иммунных клеток не только в крови, но и в других органах и тканях.

«Каждое клиническое исследование, которое мы анализировали, имеет ограниченный набор данных – как по количеству участников, так и по их возрасту, – рассказала автор работы, младший научный сотрудник Центра математического моделирования в разработке лекарств Сеченовского Университета Виктория Кулеш. – Применив систематический подход к сбору и анализу всей доступной информации, нам удалось охватить не только огромное количество измерений, но и беспрецедентный диапазон по возрасту – от новорожденных до долгожителей. Самому старшему субъекту нашей базы 111 лет».

В своем исследовании ученые впервые применили методологию мета-анализа для исследования возрастной динамики иммунных клеток. Такой подход позволил обобщить всю доступную количественную информацию о концентрации различных клеток и определить контрольные значения у людей в узком возрастном диапазоне. Эти данные можно применять в клинической практике для повышения точности диагностики и определения у пациентов иммунодефицитных состояний. Кроме того, их можно использовать для снижения стоимости и времени проведения клинических исследований.

Доступ к обширной базе данных также позволил ученым исследовать изменения количества различных иммунных клеток в зависимости от возраста пациента. Так, например, специалисты выяснили, что Т-клетки памяти и эффекторные клетки достигают пика своей концентрации у детей от одного до пяти лет. А наивные Т-лимфоциты – у детей до одного года. Также исследование показало, что возрастные изменения концентрации Т-лимфоцитов в органах лимфатической системы значимо не отличаются от их содержания в крови – а значит, исследования крови дают точную оценку иммунологического статуса.

Результаты проведенного исследования также планируется использовать для разработки системно-фармакологической платформы по математическому моделированию инфекционных заболеваний, в частности ВИЧ-инфекции, рассказала Виктория Кулеш. Создаваемая в Сеченовском Университете платформа предназначена для количественного описания процессов созревания и развития иммунных клеток, а также иммунного ответа и динамики инфекционного процесса. С ее помощью разработчики лекарств смогут существенно ускорить создание новых противоинфекционных препаратов, оптимизировать дозу и режим приема лекарств, определять оптимальные мишени их воздействия и прогнозировать эффективность использования комбинаций препаратов.

Подробные результаты исследования опубликованы в научном журнале Frontiers in immunology.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
Сеченовский Университет
15 статей
Сеченовский Университет Минздрава России – ведущий медицинский исследовательский университет России, работающий с 1758 года. Сейчас в университете учатся более 26 тысяч студентов, в числе которых свыше 5,5 тысячи иностранцев из 90 государств. Среди 8,2 тысяч сотрудников 47 академиков РАН, более 2,2 тысяч кандидатов и докторов наук. В составе Первого МГМУ имени И. М. Сеченова действует крупнейший в России и Восточной Европе Клинический центр, в котором работает свыше 5 тысяч сотрудников, а половина врачей имеет ученую степень. В центре оказывают специализированную и высокотехнологичную помощь по 50 профилям. Ежегодно помощь получают более 500 тысяч пациентов. Сегодня Сеченовский Университет – единственный российский университет в топ-250 мирового рейтинга QS по направлению «Медицина» и в топ-100 по направлению «Фармация и фармакология», а также лучший российский университет по направлению «Медицина» шанхайского рейтинга Shanghai Ranking Consultancy и единственный медицинский университет России, который входит в ежегодный рейтинг Forbes «100 лучших российских вузов». В 2024 году вошел в топ-20 российских университетов в рейтинге RAEX («РАЭКС-Аналитика»), заняв 15 место. В топ-5 вузов России по влиянию на научное сообщество в рейтинге влиятельности российских университетов по версии RAEX. Также занял первые места в предметных рейтингах RAEX в направлениях «Медицина» и «Фармация», сохранил за собой третью строчку рейтинга в направлении «Биотехнологии и биоинженерия» и впервые вошел в десятку лучших в направлении «Технологии материалов». Первый среди медицинских университетов в рейтинге университетов стран БРИКС. Сеченовский Университет трансформируется в исследовательский медицинский университет мирового уровня. Одна из его приоритетных задач — развитие науки и прикладных исследований.
Показать больше
Сеченовский Университет
# ВИЧ
# иммунитет
# инфекции
# Т-лимфоциты
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Из истории Северного морского пути…
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
27 Фев
500
Символ змея в культуре народов Кавказа
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Антитела. Сказочные свойства, подаренные нам природой
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Регуляция клеточного цикла и его нарушения в канцерогенезе
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Мозг и его отличие от компьютера
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
27 Фев
600
За каменными стенами: искусство городов Боспора
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Путь к предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем
Московский зоопарк
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Арктический туризм
Экоцентр «Яуза»
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Мультивселенная: миф или реальность?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:28
Университет Лобачевского

Изучена связь типа личности геймера с его персонажем

Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.

Университет Лобачевского
# геймеры
# игры
# персонажи
24 февраля
Игорь Байдов

На Марсе нашли следы древних пляжей «курортного» типа

Китайский марсохода «Чжужун» обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Робот сделал открытие в районе, где ученые предполагали наличия океана около четырех миллиардов лет назад. Полученные данные помогли исследователям понять, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, способными формировать береговые линии.

Астрономия
# вода на марсе
# вулканы на марсе
# марс
# марсианский рельеф
# полярные шапки
# Фарсида
# Чжужун
24 февраля
Татьяна

Генетики обнаружили среди европейских гуннов потомков элиты империи хунну

В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.

Археология
# палеогенетика
# Римская империя
# степные кочевники
# хунну
24 февраля
Evgenia

Физики точно измерили форму ядра свинца-208, и теперь им придется пересмотреть модели атомных ядер

Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.

Физика
# атомное ядро
# свинец
# свинец-208
# тяжелые ядра
# физика высоких энергий
# ядерная физика
24 февраля
Татьяна

Генетики обнаружили среди европейских гуннов потомков элиты империи хунну

В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.

Археология
# палеогенетика
# Римская империя
# степные кочевники
# хунну
24 февраля
Игорь Байдов

На Марсе нашли следы древних пляжей «курортного» типа

Китайский марсохода «Чжужун» обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Робот сделал открытие в районе, где ученые предполагали наличия океана около четырех миллиардов лет назад. Полученные данные помогли исследователям понять, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, способными формировать береговые линии.

Астрономия
# вода на марсе
# вулканы на марсе
# марс
# марсианский рельеф
# полярные шапки
# Фарсида
# Чжужун
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

Популярные По порядку
1 Комментарий
Sam Dowson
Sam Dowson
1 день назад
-
0
+
"Российские ученые узнали, как стареет иммунитет здоровых людей" - ответа в статье так и не последовало, зато воды налили целую цистерну...
Ответить
-
0
+

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 63

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно