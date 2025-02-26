  • Добавить в закладки
  • Facebook
  • Twitter
  • Telegram
  • VK
  • Печать
  • Email
  • Скопировать ссылку
Вчера, 09:00
ПНИПУ
164

Сок акации защитит нефтегазовое оборудование от коррозии

4.4

Ученые Пермского Политеха и Казанского федерального университета в сотрудничестве с экспертами Ирана и Китая разработали новые уникальные ингибиторы для защиты оборудования от коррозии на основе полиуретана и гуммиарабика — смолы, получаемой из сока акаций. Синтезированное вещество эффективно на 95 процентов.

ПНИПУ
# защита
# коррозия
# нефтегазовая отрасль
# нефть
В ПНИПУ разработали новые уникальные ингибиторы для защиты оборудования от коррозии / © kues1, Freepik

Статья с результатами опубликована в журнале «Наука о коррозии». Исследование профинансировано Минобрнауки России  и Национальным фондом естественных наук Китая.

Коррозионное разрушение оборудования для добычи, транспортировки и переработки полезных ископаемых — это причина почти четверти аварий в нефтегазовой отрасли. Применение специальных химических соединений — ингибиторов — наиболее эффективный и доступный способ борьбы с коррозией. Однако многие из них могут содержать токсичные элементы, опасные для экологии. Поэтому сейчас растет интерес к «зеленым» ингибиторам, получаемым из биологических источников, безопасных для окружающей среды. В частности, в качестве компонентов рассматриваются биополимеры и растительные экстракты из фруктов, листьев и цветов.

Природный газ сегодня — это более чистая и экологичная альтернатива нефти и углю из-за меньшего количества выбросов углекислого газа. В последние годы его потребление стабильно растет, но при этом доступные месторождения все больше истощаются. Чтобы соответствовать мировым запросам на газ, добывать его приходится во все более суровых условиях, а именно в кислых средах, насыщенных сероводородом, где коррозия – одна из важнейших встречающихся проблем.

Для получения более экологичных ингибирующих веществ активно изучаются биополимеры на основе углеводов, получаемые из природных источников. К ним относятся целлюлоза, крахмал, пектин, хитозан, декстрин, альгинаты и натуральные камеди. Последние – это высокомолекулярный углевод, выделяемый в виде сока или смолы из деревьев и различных растений. Применение камеди позволяет создавать комплексы с ионами металлов и образовывать защитный слой на поверхности, предохраняя ее от коррозии. 

Биополимеры уже показали свой потенциал в качестве ингибиторов в нефтегазовой промышленности. Однако их долговечность и стабильность в кислых средах не так эффективны. Решить эту проблему возможно с помощью добавления других полимеров, повышающих их термостойкость.

Ученые ПНИПУ и КФУ разработали совершенно новые ингибиторы на основе аравийской камеди, а именно гуммиарабика (смолы акаций), в структуру которого введен полиуретан. Синтезированный продукт позволит предотвратить коррозию углеродистой стали при добыче газа в кислой среде.

«Аравийскую камедь обычно получают из стеблей и ветвей акации. Благодаря своим характеристикам она эффективно предотвращает коррозию различных металлов и сплавов, например, стали и алюминия, и в различных средах (кислотных, щелочных и нейтральных). Ее качества обеспечивают исключительное покрытие поверхности даже при минимальной концентрации и превосходную долгосрочную защиту от коррозии», – рассказывает Дмитрий Мартюшев, профессор кафедры нефтегазовых технологий ПНИПУ, доктор технических наук.

Политехники синтезировали три полиуретана с привитыми (присоединенными к структуре) молекулами аравийской камеди с разной степенью прививки и подвергли их экспериментальным и теоретическим исследованиям в качестве потенциальных ингибиторов для кислой среды. Синтез включал в себя два основных этапа: получение полиуретановых преполимеров и их последующее постепенное присоединение к химической структуре гуммиарабика в разной концентрации (10,4%; 17,2% и 25,4%).

«Исследования показали, что чистая аравийская камедь способна умеренно снизить коррозию в кислой среде на 74% защиты. Включение же полиуретана в ее структуру значительно повышает ингибирующую активность до 94-95%. Наиболее оптимальным количеством введения полиуретана оказалось 17,2%, дальнейшее его присоединение не приводит к значительному изменению», – поделился Дмитрий Мартюшев.

«Эти результаты доказывают, что модификация структуры аравийской камеди эффективно улучшает ее свойства, делая ее перспективным экологически чистым ингибитором для газовой промышленности, поскольку только 17,2% составляет полиуретан», – поясняет Абдолреза Фархадиан, старший научный сотрудник кафедры нефтегазового дела КФУ.

Политехники проверили работоспособность ингибитора в кислой среде и выявили уменьшение повреждений поверхности и образования продуктов коррозии на металле. Он образует защитный слой, который действует как барьер, препятствуя взаимодействию коррозионных элементов с поверхностью.

Разработанный учеными ПНИПУ и КФУ экологичный биологический ингибитор – это многообещающая альтернатива обычным веществам для борьбы с коррозией. Его применение повысит долговечность оборудования, применяемого в кислых средах, и устойчивость мировой нефтегазовой промышленности.

Нашли опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl + Enter.
ПНИПУ
992 статей
Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.
Показать больше
ПНИПУ
# защита
# коррозия
# нефтегазовая отрасль
# нефть
Подписывайтесь на нас в Telegram, Яндекс.Новостях и VK
Telegram Дзен VK
Предстоящие мероприятия
Все
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Из истории Северного морского пути…
Русское географическое общество
Санкт-Петербург
Лекция
27 Фев
500
Символ змея в культуре народов Кавказа
Центр «Архэ»
Онлайн
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Антитела. Сказочные свойства, подаренные нам природой
Библиотека Планетарий 1
Санкт-Петербург
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Регуляция клеточного цикла и его нарушения в канцерогенезе
Парк «Зарядье»
Москва
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Мозг и его отличие от компьютера
Курилка Гутенберга
Москва
Лекция
27 Фев
600
За каменными стенами: искусство городов Боспора
Центр «Архэ»
Санкт-Петербург
Лекция
27 Фев
Бесплатно
Путь к предотвращению конфликтных ситуаций между человеком и белым медведем
Московский зоопарк
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Арктический туризм
Экоцентр «Яуза»
Москва
Лекция
28 Фев
Бесплатно
Мультивселенная: миф или реальность?
Планетарий № 1
Санкт-Петербург

Популярное

За сутки
За неделю
За месяц
Вчера, 13:28
Университет Лобачевского

Изучена связь типа личности геймера с его персонажем

Во время часовой сессии игры в популярный 3D-шутер DOOM киберпсихологи ННГУ имени Н.И. Лобачевского регистрировали сердечный ритм игроков и вели запись игрового процесса. Затем динамику очков здоровья персонажа сопоставили с ритмом сердца и типом личности игрока. Результаты исследований могут найти применение в разработке компьютерных игр, фиджитал-спорте и тренировках киберспортсменов.

Университет Лобачевского
# геймеры
# игры
# персонажи
24 февраля
Игорь Байдов

На Марсе нашли следы древних пляжей «курортного» типа

Китайский марсохода «Чжужун» обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Робот сделал открытие в районе, где ученые предполагали наличия океана около четырех миллиардов лет назад. Полученные данные помогли исследователям понять, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, способными формировать береговые линии.

Астрономия
# вода на марсе
# вулканы на марсе
# марс
# марсианский рельеф
# полярные шапки
# Фарсида
# Чжужун
24 февраля
Татьяна

Генетики обнаружили среди европейских гуннов потомков элиты империи хунну

В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.

Археология
# палеогенетика
# Римская империя
# степные кочевники
# хунну
24 февраля
Evgenia

Физики точно измерили форму ядра свинца-208, и теперь им придется пересмотреть модели атомных ядер

Международная исследовательская коллаборация опровергла убеждение, что атомное ядро свинца-208 (²⁰⁸Pb) имеет идеальную сферическую форму. Это открытие ставит под сомнение фундаментальные представления о структуре ядер и имеет далеко идущие последствия для нашего понимания того, как образуются самые тяжелые элементы во Вселенной.

Физика
# атомное ядро
# свинец
# свинец-208
# тяжелые ядра
# физика высоких энергий
# ядерная физика
24 февраля
Татьяна

Генетики обнаружили среди европейских гуннов потомков элиты империи хунну

В IV веке нашей эры в Европе появились воинственные кочевники — гунны, спровоцировав великое переселение народов. Об их происхождении нет единого мнения. Традиционно их считали потомками хунну, населявших монгольские степи. Проблема в том, что между этими культурами — временной лаг в три столетия, а археологических и письменных свидетельств не хватает, чтобы дать однозначный ответ о родстве. На помощь историкам пришли генетики.

Археология
# палеогенетика
# Римская империя
# степные кочевники
# хунну
24 февраля
Игорь Байдов

На Марсе нашли следы древних пляжей «курортного» типа

Китайский марсохода «Чжужун» обнаружил под марсианской поверхностью слои осадочных пород, которые образовались под воздействием волн. Робот сделал открытие в районе, где ученые предполагали наличия океана около четырех миллиардов лет назад. Полученные данные помогли исследователям понять, что на Красной планете действительно существовал огромный океан с волнами и приливами, способными формировать береговые линии.

Астрономия
# вода на марсе
# вулканы на марсе
# марс
# марсианский рельеф
# полярные шапки
# Фарсида
# Чжужун
31 января
Березин Александр

Попытка Европы уйти от российского газа привела к качественно новой зависимости от него

В 2022-2025 годах страны Западной Европы попытались отказаться от природного газа из России. Автор новой работы показал, что получившиеся при этом результаты были во многом противоположны целям.

Климат
# Европа
# природный газ
# санкции
# СПГ
12 февраля
Елизавета Александрова

Предложено еще одно объяснение необычной формы Оумуамуа

Пролетевший через Солнечную систему в 2017 году астероид Оумуамуа произвел неизгладимое впечатление в том числе своей беспрецедентно вытянутой формой. Астрономы попытались рассчитать, как он мог стать таким и почему в Солнечной системе мы не наблюдаем ничего подобного.

Астрономия
# космос
# межзвездные объекты
# Оумуамуа
# события приливных разрушений
10 февраля
Елизавета Александрова

В космосе открыли суперструктуру диаметром более миллиарда световых лет

Астрономы обнаружили, что почти треть всех наблюдаемых галактик во Вселенной объединены в пять самых широкомасштабных структур — галактические сверхскопления. На составленной учеными трехмерной карте одно особенно выделяется своими рекордными размерами: простирается на миллиард с лишним световых лет.

Астрономия
# галактические нити
# космос
# крупномасштабная структура вселенной
# сверхскопление галактик
[miniorange_social_login]

Комментарии

Написать комментарий

Хотите
вести колонку
в нашем
издании?

Стать колумнистом

Колумнисты 63

Показать всех
Подтвердить?
Подтвердить?
Причина отклонения
Подтвердить?
Не получилось опубликовать!

Вы попытались написать запрещенную фразу или вас забанили за частые нарушения.

Понятно
Жалоба отправлена

Мы обязательно проверим комментарий и
при необходимости примем меры.

Спасибо
Аккаунт заблокирован!

Из-за нарушений правил сайта на ваш аккаунт были наложены ограничения. Если это ошибка, напишите нам.

Понятно
Что-то пошло не так!

Наши фильтры обнаружили в ваших действиях признаки накрутки. Отдохните немного и вернитесь к нам позже.

Понятно
Лучшие материалы
Войти
Регистрируясь, вы соглашаетесь с правилами использования сайта и даете согласие на обработку персональных данных.
Ваша заявка получена

Мы скоро изучим заявку и свяжемся с Вами по указанной почте в случае положительного исхода. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно
Ваше сообщение получено

Мы скоро прочитаем его и свяжемся с Вами по указанной почте. Спасибо за интерес к проекту.

Понятно