Вызывают астму и аллергию: пермские ученые рассказали, откуда берутся пылевые клещи и как от них избавиться

Пылевые клещи могут обитать рядом с нами: в городских квартирах, деревенских домах с печным отоплением и даже в офисах. Биолог Пермского Политеха рассказала, как обнаружить этих незаметных соседей, какие аллергии они провоцируют, как домашние животные влияют на их численность, могут ли они кусать человека и почему выбивание ковров на морозе — полезная процедура.

Мельчайшие существа могут жить у вас дома

На сегодняшний день известно около 150 видов пылевых клещей — это микроскопические членистоногие относящиеся к классу паукообразных. Наиболее распространены клещи двух родов Dermatophagoides и Euroglyphus. Они питаются отмершими клетками кожи человека и животных, обитают в домашней пыли, постельном белье, мягкой мебели, на полках рядом с книгами и в коврах. Каждая самка пылевого клеща способна откладывать до 60 яиц за свою жизнь (при максимально благоприятных условиях).

— В квартиру они проникают разными путями: с нашей одеждой и обувью, с шерстью домашних животных, через открытые окна и вентиляцию. В благоприятной среде (тепло, влажность более 50% и обилие пищи), клещи активно размножаются, образуя «островки невидимой жизни»в укромных уголках наших жилищ, — рассказывает Мария Комбарова, ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

Ваша аллергия может быть из-за них

Аллергия на пылевых клещей — одна из самых распространенных в мире. По разным оценкам, ею страдают до 30% населения. Паукообразные являются микроскопическими биообъектами и потому сравнительно легко проникают в дыхательные пути из воздуха, а в кровяное русло – через микроскопические повреждения кожи, вызывая при этом респираторные и кожные реакции у чувствительных людей. Основные аллергены пылевых клещей — это белки, содержащиеся в их фекалиях и разлагающихся телах. Жизнь пылевого клеща коротка – всего 60-80 суток. Тысячи отмерших клещей быстро превращаются в тонкодисперсную пыль и находятся в воздухе во взвешенном состоянии. Разрушая защитный барьер в дыхательных путях, эти белки открывают путь другим аллергенам и возбудителям инфекции, вызывая раздражение или воспаление.

— Симптомы аллергии на пылевых клещей разнообразны и зависят от степени чувствительности организма и способа попадания в него аллергена. Респираторные проявления включают аллергический ринит, характеризующийся насморком, зудом в носу, чиханием и заложенностью, вызывая постоянное кислородное голодание. Кроме того, аллергический конъюнктивит с покраснением и зудом глаз и слезотечением значительно ухудшает качество жизни, особенно у детей и пожилых людей. Еще аллергия на пылевых клещей может спровоцировать бронхиальную астму, сопровождающуюся кашлем, хрипами, одышкой и чувством стеснения в груди. По данным медиков, более 70% детей, заболевших астмой, проживали в квартирах с пылевыми клещами, — говорит биолог из Пермского Политеха.

По словам ученой, риск развития аллергии повышают генетическая предрасположенность и наличие других аллергических заболеваний, например, астмы или экземы.

Чем еще опасны пылевые клещи, кроме аллергии

Хотя пылевые клещи наиболее известны своей ролью в аллергических реакциях, некоторые исследования предполагают, что длительное воздействие белков пылевых клещей может влиять на функцию иммунной системы в целом, потенциально увеличивая риск развития других нарушений или аутоиммунных заболеваний.

— Постоянное раздражение слизистой оболочки носа, вызванное аллергенами пылевых клещей, может способствовать развитию хронического риносинусита даже у людей без явной аллергии. Хроническое воспаление может нарушить нормальную функцию слизистой оболочки, делая ее более восприимчивой к бактериальным и вирусным инфекциям. Хотя атопический дерматит сам по себе является аллергическим заболеванием, постоянное расчесывание зудящей кожи из-за аллергии на пылевых клещей может нарушить кожный барьер, делая его более уязвимым к бактериальным (например, стафилококковым) и грибковым инфекциям, — сообщает Мария Комбарова.

У людей с уже имеющимися хроническими респираторными заболеваниями, такими как хроническая обструктивная болезнь легких или бронхиальная астма, воздействие аллергенов пылевых клещей может усугубить симптомы и привести к обострениям.

Как проверить дом на пылевых клещей

По словам эксперта, эти членистоногие настолько малы, что их невозможно увидеть невооруженным глазом. Их присутствие обычно определяется косвенно — по симптомам аллергии (насморк, зуд, чихание).

— Если у кого-то из членов семьи появляются вышеперечисленные симптомы, рекомендуется вызвать специалиста из санэпидемстанции. Для определения наличия пылевых клещей в домашней среде существуют специальные тесты. Они позволяют выявить присутствие продуктов жизнедеятельности клещей, но не показывают точное количество самих паукообразных. Для проведения анализа собирают образцы пыли излюбленных мест обитания клещей: матрасов, ковров, диванов.

Пыль собирают пылесосом с особым фильтром или другим подходящим способом, а затем отправляют в лабораторию. Там проверяют наличие и концентрацию аллергенов, что помогает выявить проблему и оценить степень заражения. Бытует мнение, что пылевые клещи обитают в каждой квартире. Так и было еще полвека назад. Однако эти данные сейчас уже не актуальны. Современные пылесосы, средства для уборки дома и системы климат-контроля становятся все более доступными для граждан, и частота встречаемости пылевых клещей в жилищах ежегодно снижается, — рассказывает эксперт Пермского Политеха Мария Комбарова.

Питомцы и клещи

— Наличие домашних животных, особенно кошек и собак, может косвенно влиять на количество пылевых клещей в доме. Животные линяют, разбрасывая шерсть и перхоть, которые оседают на коврах, мягкой мебели и других предметах, создавая дополнительные укрытия для паукообразных Но прямой зависимости между наличием животных в доме и количеством пылевых клещей не существует, — рассказала Мария Комбарова.

Пылевые клещи кусают людей – миф или реальность?

На самом деле пылевые клещи не питаются кровью и не имеют ротового аппарата, предназначенного для укусов. Их основная пища — отмершие клетки кожи (перхоть), которые они поглощают. Зуд и раздражение, часто ошибочно принимаемые за укусы, являются следствием аллергической реакции на продукты жизнедеятельности клещей — их фекалии или разлагающиеся тела. Аллергены, содержащиеся в этих продуктах, вызывают иммунный ответ организма, проявляющийся в виде зуда, покраснения и высыпаний.

— Заблуждение о «кусачих» пылевых клещах связано с тем, что их часто путают с личинками постельных клопов (нимфами первой стадии). Последние, в отличие от безобидных паукообразных, питаются кровью. Действительно, личинка клопа, только вылупившаяся из яйца, совершенно не похожа на взрослое насекомое – она прозрачная, шаровидной формы, и люди принимают ее за клеща. Однако следует помнить, что мы не увидим пылевого клеща без микроскопа, ведь его размеры очень малы, всего 0,1-0,5 миллиметров, — поясняет биолог.

Выселяем незваных гостей из дома

Для эффективной борьбы с пылевыми клещами важно регулярно проводить уборку, используя слабый раствор воды с хлорсодержащим моющим средством, стирать постельное белье и домашний текстиль рекомендуется в горячей воде (40-60°C). Осушители воздуха или кондиционеры могут помочь поддерживать влажность в помещении ниже 50%.

— Встряхивание ковров на снегу не только удаляет пыль, но и снижает количество аллергенов. При этом метод является экологически чистым и безопасным для здоровья. Дело в том, что низкая температура способствует замерзанию влаги, содержащейся в пыли и грязи, что делает их более хрупкими и легче отделяемыми от волокон ковра.

Кроме того, даже небольшая прохлада (ниже +18 градусов) уже негативно влияет на выживаемость пылевых клещей и потому следует почаще проветривать квартиру. Солнце — эффективный союзник в борьбе с вредителями. Оно способствует испарению влаги из текстильных изделий, таких как матрасы, подушки и одеяла, что создаёт неблагоприятные условия для паукообразных – иссушивает яйца и молодые особи клещей, которые процветают только в условиях повышенной влажности, — отмечает Мария Комбарова, ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

Помимо прочего, можно обрабатывать паром ковры, мягкую мебель и шторы, так как высокая температура эффективно уничтожает микроскопических клещей.

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ПНИПУ 992 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.