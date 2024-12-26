Ученые рассказали, как код SPIDER меняет подход к термоядерному синтезу

Российские ученые провели моделирование параметров вытянутой плазмы в токамаке, используя код SPIDER. Им удалось получить численную оценку вириальных отношений, описывающих связь равновесных характеристик тороидальной плазмы через интегральные величины, определяемые по данным внешних магнитных измерений. Ранее для них были получены аналитические оценки, а сейчас проверялась их точность.

Работа опубликована в журнале Physics of Plasmas. Термоядерный синтез является одной из самых многообещающих технологий для получения чистой и практически неистощимой энергии. Параметры плазмы бета (βp) и внутренней индуктивности (ℓi) являются ключевыми параметрами, которые характеризуют работу токамаков и определяют равновесие плазмы. Проблема разделения этих параметров возникла более 60-ти лет назад, когда В. Д. Шафранов (член-корреспондент АН СССР с 1981, академик РАН с 1997 года) в своих работах показал, что их комбинация естественно появляется в интегральных следствиях уравнений равновесия. С тех пор исследователи стремятся найти эффективные методы для их разделения, что является важной задачей для диагностики плазмы и теории.

Ученые из МФТИ, Института прикладной математики имени М. В. Келдыша РАН и Курчатовского института провели три серии расчетов равновесия плазмы в токамаке: при низком, среднем и высоком давлении. В каждой серии брали эллиптическое сечение с удлинением, изменяющимся от К = 1 (круговая плазма) в К = 2,4.

Они использовали численные методы для расчета интегралов, определяющих правые части стандартных вириальных соотношений для вытянутой плазмы в токамаках. Исследование проводилось с использованием кода SPIDER, который позволяет моделировать различные конфигурации плазмы с эллиптическим сечением. В каждой серии расчетов анализировались зависимости интегралов от параметров плазмы, вытянутости магнитных поверхностей и радиальных производных смещения и вытянутости.

Результаты показали, что отклонение интегралов от аналитических оценок не превышает 10 процентов, что подтверждает точность предложенных аналитических выражений. В частности, было установлено, что интеграл S 2 демонстрирует слабую зависимость от вытянутости, что является важным открытием для дальнейших исследований.

«Наше исследование подтверждает важность учета параметров, таких как вытянутость и внутренняя индуктивность, для точного описания поведения плазмы в токамаках. Это открывает новые возможности для диагностики и управления плазмой в реальном времени», — рассказал Владимир Пустовитов, научный сотрудник кафедры плазменной энергетики МФТИ.

Новизна данного исследования заключается в том, что оно предоставляет численные оценки для интегралов, для которые ранее были получены компактные аналитические выражения.

Работа российских ученых открывает новые перспективы для дальнейших исследований в области термоядерного синтеза. В частности, оно может быть использовано для оптимизации работы токамаков, таких как ITER, и для разработки новых методов диагностики плазмы. Применение полученных результатов позволит улучшить управление плазмой и повысить эффективность термоядерных реакторов.

Результаты исследования могут быть применены для оптимизации работы токамаков, разработки новых точных методов измерения параметров плазмы и углубления научного понимания поведения плазмы в различных условиях, может привести к новым открытиям в области термоядерного синтеза.

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