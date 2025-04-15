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2 часа назад
ТюмГУ
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Биологи выявили самые устойчивые сорта озимой ржи к засолению почв

4.4

В ТюмГУ изучили влияние хлоридного засоления на рост и развитие сортов озимой ржи и эффективность ранней диагностики на устойчивость к этому стресс-фактору. Полученные данные позволили выявить специфичность реакции сортов на него. Результаты исследования будут полезны при подборе исходных форм для селекции озимой ржи, при выращивании изученных сортов в разных агроэкологических условиях.

ТюмГУ
# засоление
# озимая рожь
# рожь
# сорта
# хлорид натрия
Биологи выявили самые устойчивые сорта озимой ржи к засолению почв – иллюстрация к материалу на Naked Science
Тюменские ученые выявили самые устойчивые сорта озимой ржи к засолению почв / © Е. Мурыгина, пресс-служба ТюмГУ

В лабораторном опыте были задействованы три сорта озимой ржи (Чусовая, Алиса, и Янтарная), представленные Уральским федеральным аграрным научно-исследовательским центром УрО РАН (Екатеринбург). Для создания фона с засолением использовали 40% раствор хлорида натрия, выращивание растений проводили в вегетационных сосудах с размещением на фитостеллаже.

«На основании выявленных различий по показателям, характеризующих ростовые процессы растений в вегетационных сосудах в контроле и на субстрате с хлоридом натрия, сорта по устойчивости к солевому стрессу распределены в следующем порядке: Чусовая, Янтарная, Алиса», – сообщила одна из исследователей, магистрант ТюмГУ Екатерина Мурыгина

Сорта в момент прорастания семян слабо реагировали на засоление. Но несмотря на дружное появление всходов в опыте через трое суток после посева, между сортами выявлены различия по всхожести семян. Как пояснил исследователь Самуел Салех, под воздействием хлоридного засоления показатель всхожести по сравнению с контролем снижался у сорта Янтарная (на 4,5%), повышался у сорта Чусовая (на 2,3%) и оставался на уровне контроля у сорта Алиса (100,0%).

Сравнительная оценка сортов по высоте растений не выявила достоверных различий между контрольными и опытными вариантами. Относительная скорость роста растений была максимальной в первые трое суток и в среднем по сортам суточный прирост составил 6,79 сантиметра в контроле и 6,71 сантиметр — в опыте. У сорта Янтарная при сравнении с другими сортами отмечено наибольшее содержание хлорофилла в опыте при трех последовательных измерениях. Солевой стресс способствовал активному развитию длины корней у сорта Чусовая, не выявлено различий между контролем и опытом у сорта Янтарная, ингибирующий эффект проявился у сорта Алиса.

Соли негативно влияют на физиологические и биохимические процессы растений в разные периоды онтогенеза, что приводит к снижению продуктивности и качества сельскохозяйственной продукции. В связи с этим определение толерантности ржи к повышенному содержанию солей в почве считается важным вопросом в селекционной практике на территориях, характеризующихся как первичным, так и вторичным засолением. Использование селекционных линий и солеустойчивых сортов в агроценозах рассматривается как один из успешных способов смягчения негативного воздействия, подытожила заведующая кафедрой ботаники, биотехнологии растений и ландшафтной архитектуры ТюмГУ Нина Боме.

Работа выполнялась при поддержке проекта Минобрнауки России в лаборатории биотехнологических и микробиологических исследований ТюмГУ. Результаты опубликованы в журнале «Аграрная наука».

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Тюменский государственный университет (ТюмГУ) — первый университет Тюменской области, был открыт в 1930 году. Готовит специалистов по 175 направлениям подготовки. Университет входит в число участников Проекта 5-100 — программы повышения международной конкурентоспособности российских вузов среди ведущих мировых научно-образовательных центров.
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ТюмГУ
# засоление
# озимая рожь
# рожь
# сорта
# хлорид натрия
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