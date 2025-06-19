Ягоды и грибы: растения, которые не стоит собирать и выращивать

Лето — время сбора грибов, ягод и работы на даче, но не все дары природы безобидны. Некоторые представители флоры могут нанести вред здоровью, а их выращивание — обернуться штрафом. Эксперты Пермского Политеха рассказали, какие растения запрещено разводить в огороде, что делать, если встретились с борщевиком, какие кустарники лучше не высаживать на участках, где есть дети, от сбора каких трав и грибов лучше отказаться и почему некоторые лесные ягоды лучше никогда не класть в корзинку.

Дачникам на заметку: что нельзя сажать по закону?

При выборе зелени для сада или огорода в первую очередь следует избегать посадки видов, содержащих ядовитые, наркотические или психотропные вещества.

— Российское законодательство определяет перечень растений, подлежащих контролю из-за содержания запрещенных веществ. В этот список входят такие представители флоры, как вьюнок или ипомея трехцветная, голубой лотос, грибы с псилоцибином, кактусы с мескалином, кокаиновый куст, каннабис, мак снотворный и другие виды рода Papaver; остальные его разновидности — декоративные и пищевые — можно спокойно выращивать. В перечень входит и мимоза хостилис, шалфей предсказателей, гавайская роза, гармала и турбина щитовидная. Их посадка на участке повлечет за собой юридическую ответственность, — рассказывает Анна Перевощикова, аспирант кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха.

Декоративные растения, которые не стоит выращивать на участке

Не все декоративные культуры так безобидны, как кажутся. Некоторые из них, несмотря на привлекательный вид, могут представлять угрозу для здоровья.

— Сок кустарника рододендрона, попадая в организм, способен вызвать тошноту, рвоту, слабость и даже нарушения в работе сердца. Еще более опасен борец (аконит) — его яркие цветы выглядят безобидно, но растение ядовито для людей, животных и насекомых, поэтому его лучше избегать в садах, где есть маленькие дети, — предупреждает Анна Перевощикова.

Снежноягодник, часто украшающий парки и дворы, тоже таит в себе угрозу. Многие помнят, как в детстве раздавливали его упругие ягоды, наслаждаясь хлопком. Однако их «мыльная» текстура — признак содержания сапонинов. Эти вещества способны вызвать серьезное отравление, если ребенок решит попробовать ягоду на вкус.

Рододендрон / © Vulkano Uwe Horst Friese, Bremerhaven, ru.wikipedia.org

Лунносемянник канадский — изящная лиана с крупными и аппетитными плодами, часто используется в озеленении. Все части этого растения ядовиты, но главная опасность заключается в том, что его можно перепутать с диким виноградом.

По словам ученой, не стоит недооценивать и сорняки, которые не только вредят культурным растениям, конкурируя за влагу и питательные вещества, но и могут быть опасны для человека. Борщевик Сосновского, вех ядовитый (цикута) и амброзия полыннолистная — яркие примеры фауны, способных нанести вред здоровью, поэтому их нужно вовремя удалять с участка.

Опасные лесные ягоды

Прогуливаясь по лесу, легко соблазниться яркими привлекательными ягодами, но не все они безобидны — некоторые могут быть смертельно опасными.

— Волчье лыко, или волчеягодник, узнается по небольшим красным плодам, растущим прямо на стебле. Даже несколько штук способны вызвать сильное отравление, ожоги слизистой и даже остановку сердца, а контакт с соком приводит к ожогам кожи. Не менее коварен вороний глаз — созревая в июне-августе, небольшой черный плод, одиноко растущий на высоком стебле и окруженный четырьмя листьями, может спровоцировать паралич дыхательных путей и судороги, — говорит Никита Кифель, ассистент кафедры «Химические технологии» ПНИПУ и преподаватель биологии Политехнической школы.

Белладонна, или красавка, привлекает блестящими черно-фиолетовыми ягодами, похожими на мелкие вишни. Всего 2-3 ягоды способны вызвать галлюцинации, паралич и удушье.

Паслен сладко-горький, также известный как вороняжка или поздника, растет гроздьями красноватых ягод. Содержащиеся в них алкалоиды приводят к рвоте, судорогам и нарушению дыхания. Опасна и жимолость лесная — ее красные или желтые парные ягоды, напоминающие смородину, провоцируют рвоту, диарею и поражение нервной системы.

Все части куста бересклета, который часто используется в декоре участка, опасны, особенно плоды. При употреблении в пищу они вызывают расстройство желудка, рвоту, диарею и в тяжелых случаях — нарушения сердечной деятельности.

Луговые растения, которые лучше обходить стороной

При прогулках в полях или сборе дикорастущих культур важно помнить, что некоторые из них могут оставить ожоги на теле или поранить.

— При контакте с кожей ясенец узколистный (неопалимая купина), содержащий в себе алкалоиды и эфирные масла, вызывает сильные химические ожоги и волдыри, особенно под воздействием солнечных лучей. Особенно опасны его цветы и коробочки с семенами. Борщевик Сосновского одно из самых распространенных и вредоносных растений в России. Его сок, попадая на эпидермис, под действием ультрафиолета вызывает тяжелые химические ожоги. Волдыри заживают неделями, а в тяжелых случаях могут оставаться рубцы или развиться некроз тканей, поэтому при контакте с ним, нужно немедленно обращаться к врачу, — отмечает Анна Перевощикова.

При срывании растений с шипами, таких как татарник колючий, дурнишник или синеголовник полевой, следует соблюдать особую осторожность, чтобы избежать травм.

Цветок прострел (сон-трава) занесен в Красную книгу, и его сбор запрещен. Кроме того, он содержит ядовитые вещества, способные вызвать раздражение кожного покрова.

Грибной сезон: какие виды стоит оставить в лесу?

По данным Роспотребнадзора, ежегодно около 4% всех отравлений в России связаны с употреблением грибов, что составляет около тысячи случаев, 30 из которых заканчиваются летальным исходом. Чаще всего это происходит из-за ошибок при сборе, когда вместо съедобных видов в корзину отправляются ядовитые двойники.

— Самая опасная ошибка — перепутать лесные шампиньоны и бледную поганку, смертельно ядовитый гриб. Важное отличие — цвет пластинок: у шампиньонов они розовеют с возрастом, а у поганки всегда белые. Другая распространенная ошибка — сбор галерины окаймленной вместо опят. Съедобный опенок можно отличить по наличию «юбочки» на ножке и чешуек, в то время как его ядовитый двойник имеет более яркую окраску и гладкую поверхность. Также важно различать настоящие и ложные лисички: у первых края волнистые, и они растут группами, а у вторых пластинки ровные и частые, и растут они обычно поодиночке, — отмечает Мария Комбарова, ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры ООС Пермского Политеха.

Если найденный гриб вызывает сомнения

В лесах встречаются редкие охраняемые виды, занесенные в Красную книгу, сбор которых запрещен. Например, саркосома шаровидная, известная также как «ведьмин котелок», — несъедобный гриб с уникальным желеобразным содержимым, который когда-то ценился за свои лечебные свойства. Другие примеры — чрезвычайно редкий и причудливый парассис курчавый, рядовка многорожковая и веселка.

Саркосома шаровидная / © Staffan Kyrk, ru.wikipedia.org

Важно помнить, что в некоторых регионах под запрет могут попасть даже популярные виды, такие как белые грибы, подберезовики и подосиновики, если они занесены в региональную Красную книгу. Поэтому перед сбором необходимо ознакомиться с местными правилами и списком охраняемых видов.

Не рекомендуется собирать старые или переросшие грибы. Исключение — использование для распространения спор, для чего их подвешивают на сучок и оставляют высыхать. Если в собранном урожае обнаружились червячки, не спешите избавляться от него. Личинки комаров безвредны и легко удаляются: достаточно замочить грибы в солевом растворе на 10–20 минут. После промывки, можно смело приступать к приготовлению.

Осторожно, токсины!

Земля вблизи дорог и промышленных предприятий насыщена опасными токсинами: тяжелыми металлами, сажей, выхлопными газами и пылью от истирания шин. Грибы, подобно губкам, активно впитывают эти загрязняющие вещества из почвы и воздуха, концентрируя их в плодовых телах.

— За короткий период роста (3-4 дня) гриб может накопить вредные вещества в концентрациях, превышающих безопасные уровни в 100–150 раз, превращаясь в потенциально ядовитый продукт. Начинать сбор можно только за 25-30 метров от дороги, — рассказала Мария Комбарова.

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ПНИПУ 1139 статей Пермский национальный исследовательский политехнический университет (национальный исследовательский, прошлые названия: Пермский политехнический институт, Пермский государственный технический университет) — технический ВУЗ Российской Федерации. Основан в 1960 году как Пермский политехнический институт (ППИ), в результате объединения Пермского горного института (организованного в 1953 году) с Вечерним машиностроительным институтом. В 1992 году ППИ в числе первых политехнических вузов России получил статус технического университета.