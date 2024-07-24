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Более полувека до капремонта: какие технические решения обеспечивают долговечность комплекса uST
Продолжительность эксплуатации – одно из ключевых преимуществ для любой транспортной инфраструктуры. Перед инженерами компании UST Inc. стояла непростая задача – построить трассу для эстакадного транспорта, которая прослужит до капитального ремонта более 50 лет. Давайте рассмотрим, как этого удалось добиться, на примере первого коммерческого транспортно-инфраструктурного комплекса «Юнилайт», который построен в Марьиной Горке (Беларусь).
Ставка на алюминий
Транспортно-инфраструктурные комплексы uST могут подстраиваться под любые пассажиропоток и нагрузки. Для этого, в частности, существует четыре вида эстакады (то есть трассы для юнимобилей): жесткая, полужесткая, гибкая и полугибкая.
Исходя из расчета нагрузки, для комплекса «Юнилайт» был выбран гибкий вид путевой структуры. Он обеспечивал минимальные:
• материалоемкость путевой структуры;
• стоимость и сроки изготовления элементов путевой структуры;
• стоимость и сроки возведения путевой структуры на объекте.
Получившаяся путевая структура отличается высокой технологичностью монтажа, и в ней был впервые применен алюминиевый корпус рельса.
Выбор алюминия обусловлен необходимостью добиться уникального сечения корпуса рельса для его крепления на натянутых канатах, узлах анкерения и седлах, а также меньшей массой по сравнению со сталью и высоким качеством поверхности, получаемой при изготовлении алюминиевых элементов. Последнее позволило значительно снизить шумовое воздействие при контакте «колесо – рельс».
Уникальную форму корпуса рельса, разработанную специалистами UST Inc., изготавливали методом экструзии алюминия.
Это процесс, при котором материал нагревается до тех пор, пока не станет мягким, а затем продавливается через формующее отверстие. Такой метод позволяет получить элемент почти любой требуемой формы. Делать подобный корпус из стали было бы слишком трудозатратно и дорого.
Нейтрализовать температурное расширение
Эстакада возводилась методом безземельного монтажа, то есть ни один ее элемент не коснулся земли. Такой метод строительства был выбран потому, что он позволил выполнять операции по монтажу элементов путевой структуры, не останавливая работу объектов экопарка «Акварель» (баня, ресторан, зоопарк) и не мешая отдыху гостей.
Первым этапом строительства трассы стала установка ее отдельных элементов – анкерных узлов и седел. Затем по всей длине строители протянули канаты (по два на каждый рельс) и выполнили их натяжение. После установили алюминиевые корпусы рельса, сжали их и прикрепили к канатам.
При проектировании рельса с алюминиевым корпусом также учитывалось его температурное расширение. Сложности добавляло то, что алюминиевые корпусы поставлялись не единым цельным элементом на всю длину путевой структуры, как, например, канаты, а отдельными частями. Если установить их летом стык в стык, то зимой они сожмутся, между корпусами образуются зазоры и нарушится целостность рельса. Чтобы этого избежать, инженеры UST Inc. изначально сжали корпус с помощью домкратов и специальной оснастки.
Для максимальной защиты всех элементов путевой структуры от воздействия коррозии применялись термодиффузионное цинкование и электродуговая металлизация цинком.
Болтовые соединения и элементы в узле анкерения обрабатывались специальными консервационными составами, чтобы не допустить попадания влаги.
Прослужит более 50 лет
Комплекс Юнилайт эксплуатируется уже больше года. За это время, входящий в состав комплекса беспилотник прошел более 4000 километров. При этом не было выявлено каких-либо признаков ухудшения технического состояния, качества компонентов комплекса и других элементов. По расчетам инженеров ЗАО «Струнные технологии», путевая структура комплекса прослужит более 50 лет, не требуя регулярной замены элементов.
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