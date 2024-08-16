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Белорусские инженеры разработали уникальный стенд для испытания рельсовых беспилотников
Для отработки новых конструкторских решений при создании колесных рельсовых беспилотников белорусские инженеры спроектировали специальный испытательный стенд. Его главное преимущество — возможность установки любых узлов и агрегатов от разных рельсовых беспилотников, которые производятся компанией Unitsky String Technologies Inc.
Почти два года разработки
Работы по проектированию шасси самоходного стенда начались в марте 2021 года. Это была по большей части уникальная разработка, многие узлы и агрегаты для которой приходилось создавать впервые.
Стенд получил оригинальную хребтовую раму с поворотными тележками на концах. Сами тележки могут быть оснащены системой активного рулевого управления либо боковыми роликами, благодаря чему стенд способен проходить радиусные участки путевой структуры.
В марте 2023 года стенд был собран в производственном цехе, отправлен в ЭкоТехноПарк и там значительно упростил специалистам UST Inc. испытания новых узлов и агрегатов для рельсовых беспилотников. Если раньше для замены какого-либо узла на обновленный требовалось снимать рельсовый электромобиль с линии, разбирать его, добавлять новый узел и собирать контракции заново, то теперь достаточно добавить нужную деталь для проверки на стенд.
Стенд способен передвигаться по путевой структуре комплекса uST со скоростью до 60 км/ч, а его грузоподъемность достигает одной тонны. Конструктивно он представляет собой тяговый модуль, соединенный с весогрузовым макетом.
Полная автоматизация испытательного процесса
Вся измерительная информация, собранная на стенде во время проведения испытаний, передается системе управления. Последняя обеспечивает контроль и анализ полученных данных в режиме реального времени.
Это помогает определить работоспособность стенда и предотвратить все возможные неполадки. При этом оператор может получить контроль над управлением рельсовым электромобилем в любой момент.
Стенд оборудован системой регистрации данных движения. Она дает возможность вести запись всех событий, которые произошли во время поездки. При этом алгоритмы управления составлены таким образом, что никакой единичный отказ не приведет к потере опции самостоятельного движения рельсового электромобиля.
Проведены десятки экспериментов
Об активности проводимых испытаний говорит тот факт, что на момент написания текста стенд отработал более двух сотен часов, пройдено расстояние в 4000 километров.
С помощью стенда был осуществлен комплекс тягово-динамических испытаний, выполнена отладка бортовой системы управления (БСУ) рельсового беспилотника. Важность БСУ сложно переоценить, ведь она управляет всеми четырьмя силовыми электродвигателями, системами электродинамического и фрикционного торможения.
Также благодаря стенду были проведены испытания активной системы рулевого управления с помощью гидроцилиндра, проверка систем плавности хода, шума, позиционирования и электромагнитной совместимости.
Все эти тесты помогли существенно улучшить конструкцию рельсовых беспилотников, которые используются в качестве подвижного состава в комплексе uST.
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