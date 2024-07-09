Антисоциальное поведение подростков связали с положительными эмоциями

Психологи из Великобритании выяснили, что действия детей и подростков, наносящие вред обществу или не учитывающие психическое состояние других людей, связаны не только с отрицательными, но и с положительными эмоциями. Предыдущие исследования были сфокусированы преимущественно на негативных переживаниях.

Антисоциальным называют поведение, которое разрушительно влияет на окружающих людей. Оно зачастую связано с нарушением прав человека, проявлением агрессии, невниманием к личным границам. Среди примеров такого поведения травля, использование ненормативной лексики в общественных местах, разные виды насилия и пренебрежение социальными нормами в целом.

Склонность к антисоциальному поведению в предыдущих исследованиях объясняли различными психическими расстройствами, негативными переживаниями и детскими психологическими травмами. Например, поведение троллей в интернете оказалось связано с личными комплексами, чувством обиды, неосознаваемой агрессией. А желание сохранять анонимность в Сети могло быть вызвано не только стремлением «отвлечься» от реальности, но и с непониманием собственной идентичности, садистскими или психопатическими наклонностями.

Специалисты из Университета Бата в Великобритании обнаружили, что нарушителей социальных норм в детском и подростковом возрасте «подпитывают» не только отрицательные, но и положительные эмоции. Такие люди, помимо прочего, хотят испытать приятные чувства до, во время или после антиобщественного поступка. Результаты исследования опубликовал журнал Clinical Child and Family Psychology Review.

Психологи проанализировали 52 исследования, в которых использовались разные подходы, выборки, схемы и методы. Изученные данные подтвердили у детей и подростков связь между положительными эмоциями и антисоциальным поведением в обществе, а также во время судебно-медицинских и клинических исследований. Например, кто-то из участников экспериментов сообщал, что воровал «ради веселья», а кто-то улыбался, смеялся и другими способами демонстрировал удовольствие, выполняя «антисоциальное» задание исследователей.

Наиболее прочной выявленная связь была у детей младшего возраста, в основном у мальчиков. Имели значение и некоторые черты характера, например высокий уровень социального доминирования, стремление к сенсациям и черствоэмоциональные качества. Исследователи также отметили, что дети и подростки с большей вероятностью нарушали социальные нормы, когда находились рядом со сверстниками, которые тоже к этому склонны.

По словам авторов научной работы, ее результаты согласуются с выводами, к которым ранее пришли исследователи взрослого антисоциального поведения, выявив аналогичную связь между ним и положительными эмоциями. Ученые надеются, что их публикация поможет улучшить меры профилактики разрушительных действий у детей из групп риска — например, у тех, кто подвергся жестокому обращению или живет в неблагополучных районах.

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